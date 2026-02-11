Ir al contenido principal

Previo
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

A qué hora es el test de F1 en Bahrein este jueves, con qué pilotos y cómo seguirlo

Este jueves se disputa la segunda sesión de test de F1 2026 en Bahrein. Mira a qué hora empieza, qué otros pilotos además de Alonso estarán en pista, y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

El Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir acoge este jueves la segunda de las tres jornadas de test de la F1 2026 que se celebrarán esta semana, antes de otras tres (también de miércoles a viernes) la semana próxima. Apunta aquí a qué hora empieza el segundo día, qué pilotos van a salir a pista y todos los detalles.

A qué hora es el test de F1 2026 en Bahrein este jueves

  • A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 el jueves en España: de 08:00h a 17:00h (pausa a las 12:00h)
  • A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 el jueves en México: de 01:00h a 10:00h (pausa a las 05:00h)
  • A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 el jueves en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: de 02:00h a 11:00h (pausa a las 06:00h)
  • A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 el jueves en Venezuela y Bolivia: de 03:00h a 12:00h (pausa a las 07:00h).
  • A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 el jueves en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: de 04:00h a 13:00h (pausa a las 08:00h)
  • A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 en horario local: de 10:00h a 19:00h (pausa a las 14:00h)

En el reglamento deportivo de la F1 se establece que los test como los de de Bahrein se tienen que disputar con no más de nueve horas de duración entre las 09:00h locales y las 19:00h, y para aprovechar más tiempo nocturno y simular las condiciones de la carrer, los Test de Bahrein se disputan de 10:00h a 19:00h locales con una pausa a mediodía para el almuerzo y para los cambios de pilotos.

Eso significa que el test de F1 en Bahrein empieza a las 8 de la mañana de España hasta las 17:00h con una pausa a las 12:00h, mientras que Argentina el test es de 04:00h a 13:00h con la pausa a las 08:00h, y en México es de 01:00h a 10:00h con la pausa a las 05:00h.

Qué pilotos disputan el test de F1 de Bahrein el jueves

equipo

Pilotos que disputan el jueves
McLaren Lando Norris 
Ferrari Por confirmar
Mercedes

Kimi Antonelli (mañana) 

 

George Russell (tarde) 
Red Bull Isack Hadjar

Aston Martin

 Fernando Alonso
Alpine  Pierre Gasly 
Williams

Alex Albon (mañana)

 

Carlos Sainz (tarde) 
Racing Bulls

Liam Lawson (mañana)

 

Arvid Lindblad (tarde)

Haas F1

 Oliver Bearman
Cadillac

Sergio Pérez (mañana)

 

Valtteri Bottas (tarde) 
Audi

Nico Hulkenberg (mañana)

 

Gabriel Bortoleto (tarde)

Tres de los equipos que el miércoles tuvieron a un piloto todo el día (Red Bull con Max Verstappen, Haas con Esteban Ocon y Aston Martin con Lance Stroll) cambiarán y veremos durante toda la jornada a Isack Hadjar, Oliver Bearman y Fernando Alonso... si es que se solucionan los problemas que lastraron el primer día de Stroll, con solo 36 vueltas.

Después de alinear a los dos en la primera jornada, McLaren dará todo el jueves a Lando Norris, y Alpine a Pierre Gasly, antes de dejar en manos de sus compañeros Piastri y Colapinto todo el viernes.

El resto de equipos tendrá a sus dos pilotos en pista este jueves, en orden inverso al del día previo, es decir, con Sergio Pérez por la mañana en el Cadillac después de haber hecho la tarde del miércoles y Carlos Sainz por la tarde con el Williams después de haberse encargado de la primera mañana.

Cómo ver o seguir el test de Bahrein de F1 2026 en directo

Los equipos decidieron, tras hacer a puerta cerrada los test de Barcelona, que esta primera semana de Bahrein solo se retransmitiera la última hora de cada día, así que en España se podrá ver en DAZN un previo desde las 15:45h y la retransmisión de la sesión desde las 16:00h hasta el final, las 17:00h.

En Latinoamérica, la última hora del test de F1 del jueves se podrá ver con suscripción en F1 TV o bien en FOX Sports Argentina si nos lees desde el país de Colapinto.

Así lucen los coches de la F1 2026 en pista

Lewis Hamilton, Ferrari

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Oscar Piastri, McLaren

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Max Verstappen, Red Bull Racing

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
George Russell, Mercedes

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Carlos Sainz, Williams

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Franco Colapinto, Alpine

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Oscar Piastri, McLaren

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Carlos Sainz, Williams

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Lewis Hamilton, Ferrari

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Max Verstappen, Red Bull Racing

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Franco Colapinto, Alpine

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Oscar Piastri, McLaren

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Carlos Sainz, Williams

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
George Russell, Mercedes

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
George Russell, Mercedes

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Max Verstappen, Red Bull Racing

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Carlos Sainz, Williams

Así lucen los 11 coches de la F1 2026 con sus decoraciones definitivas
Resultados del Día 1 de Test 2026 de Bahrein

Test 1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren Mastercard F1 Team 1   Mercedes 58

1'34.669

   M 205.803
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3   Red Bull 136

+0.129

1'34.798

 0.129 S 205.523
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16   Ferrari 80

+0.521

1'35.190

 0.392 S 204.676
4 France E. Ocon TGR Haas F1 Team 31   Ferrari 115

+0.909

1'35.578

 0.388 S 203.846
5 Australia O. Piastri McLaren Mastercard F1 Team 81   Mercedes 54

+0.933

1'35.602

 0.024 S 203.794
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63   Mercedes 56

+1.439

1'36.108

 0.506 S 202.721
7 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44   Ferrari 52

+1.764

1'36.433

 0.325 S 202.038
8 France P. Gasly Alpine 10   Mercedes 49

+2.096

1'36.765

 0.332 S 201.345
9 Germany N. Hulkenberg Audi Revolut F1 Team 27   Audi 73

+2.192

1'36.861

 0.096 S 201.145
10 Thailand A. Albon Williams 23   Mercedes 68

+2.768

1'37.437

 0.576 S 199.956
11 Italy A. Antonelli Mercedes 12   Mercedes 30

+2.960

1'37.629

 0.192 H 199.563
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41   Red Bull 75

+3.276

1'37.945

 0.316 S 198.919
13 Spain C. Sainz Williams 55   Mercedes 77

+3.552

1'38.221

 0.276 S 198.360
14 Mexico S. Pérez Cadillac Formula 1 Team 11   Ferrari 58

+4.159

1'38.828

 0.607 M 197.142
15 Brazil G. Bortoleto Audi Revolut F1 Team 5   Audi 49

+4.202

1'38.871

 0.043 S 197.056
16 Finland V. Bottas Cadillac Formula 1 Team 77   Ferrari 49

+4.481

1'39.150

 0.279 H 196.502
17 Canada L. Stroll Aston Martin 18   Honda 36

+5.214

1'39.883

 0.733 M 195.060
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43   Mercedes 28

+5.661

1'40.330

 0.447 M 194.191
19 France I. Hadjar Red Bull 6   Red Bull 0

 

      
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14   Honda 0

 

      
21 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30   Red Bull 0

 

      
22 United Kingdom O. Bearman TGR Haas F1 Team 87   Ferrari 0

 

      
Ver resultados

Artículo Anterior Test F1 Bahrein: Norris lidera el día 1; Williams empieza bien y problemas para Aston

