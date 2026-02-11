A qué hora es el test de F1 en Bahrein este jueves, con qué pilotos y cómo seguirlo

El Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir acoge este jueves la segunda de las tres jornadas de test de la F1 2026 que se celebrarán esta semana, antes de otras tres (también de miércoles a viernes) la semana próxima. Apunta aquí a qué hora empieza el segundo día, qué pilotos van a salir a pista y todos los detalles.

A qué hora es el test de F1 2026 en Bahrein este jueves

A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 el jueves en España: de 08:00h a 17:00h (pausa a las 12:00h)

A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 el jueves en México: de 01:00h a 10:00h (pausa a las 05:00h)

A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 el jueves en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: de 02:00h a 11:00h (pausa a las 06:00h)

A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 el jueves en Venezuela y Bolivia: de 03:00h a 12:00h (pausa a las 07:00h).

A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 el jueves en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile: de 04:00h a 13:00h (pausa a las 08:00h)

A qué hora es el test de Bahrein de F1 2026 en horario local: de 10:00h a 19:00h (pausa a las 14:00h)

En el reglamento deportivo de la F1 se establece que los test como los de de Bahrein se tienen que disputar con no más de nueve horas de duración entre las 09:00h locales y las 19:00h, y para aprovechar más tiempo nocturno y simular las condiciones de la carrer, los Test de Bahrein se disputan de 10:00h a 19:00h locales con una pausa a mediodía para el almuerzo y para los cambios de pilotos.

Eso significa que el test de F1 en Bahrein empieza a las 8 de la mañana de España hasta las 17:00h con una pausa a las 12:00h, mientras que Argentina el test es de 04:00h a 13:00h con la pausa a las 08:00h, y en México es de 01:00h a 10:00h con la pausa a las 05:00h.

Qué pilotos disputan el test de F1 de Bahrein el jueves

Tres de los equipos que el miércoles tuvieron a un piloto todo el día (Red Bull con Max Verstappen, Haas con Esteban Ocon y Aston Martin con Lance Stroll) cambiarán y veremos durante toda la jornada a Isack Hadjar, Oliver Bearman y Fernando Alonso... si es que se solucionan los problemas que lastraron el primer día de Stroll, con solo 36 vueltas.

Después de alinear a los dos en la primera jornada, McLaren dará todo el jueves a Lando Norris, y Alpine a Pierre Gasly, antes de dejar en manos de sus compañeros Piastri y Colapinto todo el viernes.

El resto de equipos tendrá a sus dos pilotos en pista este jueves, en orden inverso al del día previo, es decir, con Sergio Pérez por la mañana en el Cadillac después de haber hecho la tarde del miércoles y Carlos Sainz por la tarde con el Williams después de haberse encargado de la primera mañana.

Cómo ver o seguir el test de Bahrein de F1 2026 en directo

Los equipos decidieron, tras hacer a puerta cerrada los test de Barcelona, que esta primera semana de Bahrein solo se retransmitiera la última hora de cada día, así que en España se podrá ver en DAZN un previo desde las 15:45h y la retransmisión de la sesión desde las 16:00h hasta el final, las 17:00h.

En Latinoamérica, la última hora del test de F1 del jueves se podrá ver con suscripción en F1 TV o bien en FOX Sports Argentina si nos lees desde el país de Colapinto.

Así lucen los coches de la F1 2026 en pista

Resultados del Día 1 de Test 2026 de Bahrein