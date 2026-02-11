Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Fórmula 1
Fórmula 1
La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Estas son las primeras modificaciones de McLaren para el MCL40

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Estas son las primeras modificaciones de McLaren para el MCL40

Técnica: el difusor de Ferrari se extiende e integra el soporte del alerón

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Técnica: el difusor de Ferrari se extiende e integra el soporte del alerón

Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Los números y estadísticas del primer día de test de F1 2026 en Bahrein

Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Wolff advierte que Mercedes está "arruinado" si la FIA cambia las reglas
Fórmula 1

Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Hamilton tendrá un nuevo ingeniero para la temporada 2026 de F1, con Riccardo Adami trasladado a un nuevo cargo.

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton asegura que separarse de su ingeniero de carrera, Riccardo Adami, fue "una decisión muy difícil de tomar" de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.

La primera temporada de Hamilton como piloto de Ferrari fue quizá la más dura de su larga y brillante trayectoria en la F1, en medio de una evidente falta de química en su comunicación con Adami.

El anuncio:

El mes pasado, la Scuderia anunció que Adami sería "trasladado a un nuevo cargo como responsable de la Scuderia Ferrari Driver Academy y del programa de Test de Coches Anteriores".

"Obviamente fue una decisión muy difícil de tomar", comentó Hamilton en Bahrein. "Estoy realmente agradecido por todo el esfuerzo que puso el año pasado y por su paciencia. Fue un año complicado para todos nosotros".

Durante el shakedown de Barcelona, Hamilton trabajó con Bryan Bozzi como ingeniero, quien normalmente colabora con su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, y que continuará junto al monegasco esta temporada.

A partir de Bahrein, Hamilton trabajará con Carlos Santi, anteriormente ingeniero de carrera de Kimi Raikkonen en Ferrari. Se trata de una solución provisional; todavía no está decidido si Santi completará la temporada.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Ferrari

"Al inicio de la temporada volveremos a cambiar, trabajando con alguien nuevo; es algo que hay que afrontar con ilusión. Lo ideal sería empezar el año con personas con las que hayas trabajado durante varias temporadas y con quienes hayas pasado por todo tipo de situaciones", añadió el siete veces campeón del mundo. "Pero ahora mismo esta es la situación que tenemos".

"Es una situación que también me afecta a mí, intentando hacer lo mejor que puedo; estamos tratando de hacer lo mejor posible".

Hamilton habló tras pilotar el Ferrari SF-26 en la primera sesión de los test de pretemporada en Bahrein, donde marcó el cuarto mejor tiempo con un 1:36.433, exactamente un segundo más lento que la referencia de Max Verstappen. Completó un total de 52 vueltas.

Así fue el día 1:

Las mejores fotos del día 1 de test en Bahrein

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Franco Colapinto, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Pierre Gasly, Alpine, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Franco Colapinto, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Pierre Gasly, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Charles Leclerc, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Charles Leclerc, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Alexander Albon, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fórmula 1
53
Leer también:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Estas son las primeras modificaciones de McLaren para el MCL40
Siguiente artículo Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Mejores comentarios

Más de
Benjamin Vinel

Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué Cadillac no aspira a sumar puntos en la F1 2026

El exrepresentante de Hamilton se une a Cadillac F1 como director deportivo

Fórmula 1
Fórmula 1
El exrepresentante de Hamilton se une a Cadillac F1 como director deportivo

¿Cuánto pagó Cadillac por el anuncio en la Super Bowl para presentar su F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Cuánto pagó Cadillac por el anuncio en la Super Bowl para presentar su F1?
Más de
Lewis Hamilton

F1 en DIRECTO: ¡Test de Bahrein 2026! (Con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
F1 en DIRECTO: ¡Test de Bahrein 2026! (Con Live Timing)

Test F1 Bahrein: Norris lidera el día 1; Williams empieza bien y problemas para Aston

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Test F1 Bahrein: Norris lidera el día 1; Williams empieza bien y problemas para Aston

Para Hamilton los nuevos F1 son "como un GP2" pero "ridículamente complejo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de McLaren para la F1 2026
Para Hamilton los nuevos F1 son "como un GP2" pero "ridículamente complejo"
Más de
Ferrari

Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Técnica: el difusor de Ferrari se extiende e integra el soporte del alerón

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Técnica: el difusor de Ferrari se extiende e integra el soporte del alerón

A qué hora es el test de F1 en Bahrein este jueves, con qué pilotos y cómo seguirlo

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
A qué hora es el test de F1 en Bahrein este jueves, con qué pilotos y cómo seguirlo

Últimas noticias

La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen: "Ha sido un día positivo, pero no nos centramos en los tiempos"

Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Leclerc: "Sensaciones diferentes, pero los datos coinciden, es positivo"

Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari