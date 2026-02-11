Hamilton se sincera sobre su cambio de ingeniero en Ferrari

Lewis Hamilton asegura que separarse de su ingeniero de carrera, Riccardo Adami, fue "una decisión muy difícil de tomar" de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.

La primera temporada de Hamilton como piloto de Ferrari fue quizá la más dura de su larga y brillante trayectoria en la F1, en medio de una evidente falta de química en su comunicación con Adami.

El mes pasado, la Scuderia anunció que Adami sería "trasladado a un nuevo cargo como responsable de la Scuderia Ferrari Driver Academy y del programa de Test de Coches Anteriores".

"Obviamente fue una decisión muy difícil de tomar", comentó Hamilton en Bahrein. "Estoy realmente agradecido por todo el esfuerzo que puso el año pasado y por su paciencia. Fue un año complicado para todos nosotros".

Durante el shakedown de Barcelona, Hamilton trabajó con Bryan Bozzi como ingeniero, quien normalmente colabora con su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, y que continuará junto al monegasco esta temporada.

A partir de Bahrein, Hamilton trabajará con Carlos Santi, anteriormente ingeniero de carrera de Kimi Raikkonen en Ferrari. Se trata de una solución provisional; todavía no está decidido si Santi completará la temporada.

"Al inicio de la temporada volveremos a cambiar, trabajando con alguien nuevo; es algo que hay que afrontar con ilusión. Lo ideal sería empezar el año con personas con las que hayas trabajado durante varias temporadas y con quienes hayas pasado por todo tipo de situaciones", añadió el siete veces campeón del mundo. "Pero ahora mismo esta es la situación que tenemos".

"Es una situación que también me afecta a mí, intentando hacer lo mejor que puedo; estamos tratando de hacer lo mejor posible".

Hamilton habló tras pilotar el Ferrari SF-26 en la primera sesión de los test de pretemporada en Bahrein, donde marcó el cuarto mejor tiempo con un 1:36.433, exactamente un segundo más lento que la referencia de Max Verstappen. Completó un total de 52 vueltas.

