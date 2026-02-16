Ocon responde a su jefe en Haas F1 tras decir que "esperaba más" de él en 2025

Esteban Ocon ha respondido a la sincera valoración de su 2025 en la Fórmula 1 por parte de su jefe en el equipo Haas, Ayao Komatsu, diciendo que no le sorprendió escucharla. El japonés dijo la semana pasada que "esperábamos más" del francés en su campaña de debut con la escudería estadounidense, afirmando que "nadie está satisfecho con los resultados deportivos de Esteban" el año pasado.

Esto se produjo después de que Ocon terminara 15º en el campeonato, con 38 puntos, tres por detrás de su compañero de equipo, el novato Oliver Bearman, que también superó al veterano (excluyendo los problemas técnicos) por 17-11. Esas estadísticas no fueron una casualidad, ya que el rendimiento del galo fue irregular a lo largo del curso, mientras que los resultados de inglés mejoraron constantemente, con un cuarto puesto en México como punto culminante.

Así que Ocon aceptó la valoración de Komatsu, sobre todo porque su jefe no le echó toda la culpa, añadiendo que Haas no le proporcionó un coche con el que el piloto de 29 años se sintiera cómodo. "No me sorprendió realmente ver los comentarios de Ayao", dijo Ocon durante el primer test de Bahrein para 2026.

"Hablamos mucho durante el invierno y, obviamente, ha sido una temporada con altibajos para todo el equipo. No ha sido muy sencilla. Pero, cuando lees el artículo completo, ves que el equipo también ha asumido su responsabilidad, Ayao dijo que era 50-50".

Ayao Komatsu, equipo Haas F1 Foto: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

Parte del motivo del decepcionante rendimiento de Ocon fue su descontento con el comportamiento del VF-25, especialmente en las frenadas, y cree que esos problemas eran específicos de él. "Lo dije muchas veces el año pasado, durante 12, 13, 14 carreras, tenía este problema de bloqueo delantero, de inestabilidad", añadió. "Era una situación muy diferente al otro lado del garaje. No es una cuestión de confianza o de no conseguir pilotar con ese estilo. Era una presión similar sobre los frenos, una condición similar en los dos coches: bloqueo para mí, no para el otro".

Por lo tanto, el francés cree que su cambio de rumbo en la última carrera de la temporada puso de relieve lo que aún es capaz de hacer. Tuvo dificultades el viernes, afirmando que "se sentía como un novato", pero los cambios en el set-up del coche le permitieron alcanzar la Q3, superar a Bearman en la clasificación y subir un puesto para terminar séptimo.

"Así fue hasta el viernes en Abu Dhabi", comentó Ocon sobre sus problemas. "No voy a entrar en detalles sobre los cambios que hicimos, porque eso es cosa nuestra, pero, fuese lo que fuese, de repente el coche volvió a la vida. El viernes estaba a medio segundo de donde debía estar, y el sábado por la mañana rendimos como debíamos. Una gran Q3, terminamos séptimos en la carrera, que es lo que necesitábamos para toda la temporada".

"Así que estamos trabajando todos juntos, siempre intentando dar lo mejor de nosotros mismos. Hay cosas en las que, en general, hemos fallado como equipo y que deberíamos haber hecho mejor. Espero que este año lo consigamos y que, obviamente, dejemos atrás el año pasado", remachó.