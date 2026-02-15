McLaren cree que tienen a dos equipos por delante en la F1 2026

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, ha hecho un balance intermedio notablemente abierto tras los primeros test en Bahrein. Desde el punto de vista puramente del rendimiento, considera que Ferrari y Mercedes están actualmente por delante de su equipo.

"Puedo confirmar que el ritmo de carrera de Ferrari parece muy competitivo", explica Stella. La simulación de carrera de Lewis Hamilton fue el viernes más rápida, al igual que la de Andrea Kimi Antonelli en comparación con la simulación de McLaren con Oscar Piastri. Ya el día anterior, Charles Leclerc había completado un sólido programa de carrera, situado en un nivel similar de competitividad.

Aunque Stella llama a la prudencia a la hora de interpretar los tiempos de los test, las primeras señales son claras: "Ferrari y Mercedes están ahora mismo en lo más alto de la lista en cuanto a competitividad pura".

Un test productivo, pero con margen de mejora

A pesar de ese análisis prudente, Stella habla de una primera fase de pruebas constructiva. En total, Lando Norris y Piastri completaron más de 2.283 kilómetros. Especialmente los extensos programas aerodinámicos proporcionaron datos valiosos para el desarrollo posterior del MCL40.

No obstante, el jefe del equipo admite: "Todavía tenemos trabajo por delante para encontrar rendimiento, tanto antes del segundo test como antes de la primera carrera en Melbourne". Para el vigente equipo campeón del mundo, esto supone al menos un toque de atención moderado. McLaren comenzó la nueva temporada con expectativas muy altas tras la conquista del título.

Las declaraciones del italiano coinciden bastante con la de sus dos pilotos. Oscar Piastri dejó claro que no van a dominar como en 2025 y que saben que están en el top 4, pero no la posición. Por su parte, el vigente campeón del mundo colocó a Mercedes y Red Bull por encima, destacando también a Ferrari.