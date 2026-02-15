Vídeo: Aston Martin F1 completa un filming day en Bahrein tras su duro test

Aston Martin ya quiere recomponerse tras un complicadísimo arranque de la pretemporada de la Fórmula 1 2026. El proyecto comandado por Lawrence Stroll y Adrian Newey, tras llegar de milagro al cierre del Shakedown de Barcelona, se ha encontrado con diversos problemas en el primer test oficial del invierno, con el radical AMR26 con el que quieren afrontar el nuevo reglamento de chasis y de unidades de potencia del Gran Circo.

La escudería de Silverstone tuvo que lidiar esta pasada semana en Bahréin con un monoplaza que presentó varios altibajos, en la nueva unidad de potencia de Honda y en el propio concepto de coche desarrollado por el genio británico. Así, el equipo mostró una notable falta de velocidad, lidiando además con bastante falta de rodaje, derivada de los problemas para llegar al test de Montmeló. Pero Aston Martin quiere solucionar su difícil situación cuanto antes, y para ello aprovechó el día posterior al test de Sakhir, el sábado 14 de febrero, San Valentín, para celebrar un 'filming day' en la propia pista ubicada en Oriente Medio.

Así, Fernando Alonso y Lance Stroll se pusieron al volante del AMR26 para uno de los dos 'filming day' que pueden hacer durante toda la temporada, según el reglamento de la Fórmula 1, como puedes ver en el vídeo de arriba, publicado por la propia Aston Martin.

Estas jornadas consisten en 200 kilómetros de rodaje (poco más de 30 vueltas en total en el caso de Bahréin), y aunque en teoría sirven para realizar labores de filmación del monoplaza, con la decoración y demás, también se usan para completar un primer rodaje tras una presentación, o en situaciones complejas como la que atraviesa el equipo inglés.

Y es que los problemas de Aston Martin, de agarre, de balance o de refrigeración del motor Honda, quedaron patentes de manera clara en el primer ensayo de la pretemporada. En cuanto a tiempos (lo menos importante de los test, por otra parte), Stroll y Alonso cerraron la clasificación de 22 coches, a más de 4 segundos de los mejores registros. Y en cuanto a rodaje, el equipo también cierra la tabla, con 206 vueltas en los tres días de entrenos. El kilometraje total del AMR26 entre Barcelona y Sakhir no llega a 1.500 km, mientras que el resto sobrepasa los 2.000, incluso Williams, que se perdió el Shakedown.

En tono positivo, la propia Honda ya ha destacado que sabe "dónde mejorar" su unidad de potencia, lastrada por la refrigeración aparentemente, mientras que en el paddock ya se habla de que Adrian Newey tiene un plan de mejoras para su radical creación, que se verá próximamente. Esta próxima semana, del 18 al 20 de febrero, tendrán lugar los segundos test en Sakhir, antes de que la nueva campaña arranque en Melbourne, del 6 al 8 de marzo.