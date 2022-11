Ocon: "No había necesidad de algunas de las críticas de Alonso"

Cargar el reproductor de audio

La relación entre Alonso y Ocon ha tenido altibajos a lo largo de estas dos temporadas como compañeros de equipo en Alpine. La defensa del español ante Hamilton fue clave para la victoria de Ocon en Hungría 2021, y luego el francés también ayudó a que Alonso lograra un podio en Qatar. Sin embargo, han tenido varios roces en pista, lo que ha generado cada vez más tensión fuera de ella.

El último encontronazo fue en el GP de Sao Paulo, penúltima cita de la temporada 2022, donde se tocaron hasta dos veces en la carrera sprint del sábado, tras lo que Alonso fue sancionado. Aún molesto por lo ocurrido, el bicampeón señaló ante los medios que es una pena que esas cosas pasen siempre con tu compañero, y recordó que "el año pasado lo evité varias veces y este año casi me lleva contra el muro en Yeda, en Hungría y ahora aquí".

Aquellas declaraciones no sentaron bien a Ocon, que si bien siempre ha mantenido que admira a Fernando Alonso y le considera uno de los grandes de la historia, recientemente ha querido destacar que le ha superado en puntos esta temporada, y en Abu Dhabi habló de aquellas palabras.

"No es ningún secreto que me decepcionó ver sus comentarios después de esa carrera. No había necesidad de algunas de las críticas que ha hecho", declaró Ocon en palabras recogidas por la web oficial de la Fórmula 1.

"Pero le respeto mucho. Siempre le respetaré por lo que ha hecho en la pista a lo largo de los años. Es una leyenda del deporte y eso no cambiará, pero me decepcionó un poco".

Cuando se le preguntó por la marcha de Alonso a Aston Martin, equipo con el que ya ha debutado, y por los problemas que han tenido últimamente, Ocon dijo: "Hemos creado esta situación, estas oportunidades que tuvimos en los últimos dos años. Ha sido genial trabajar con Fernando y empujar al equipo a tal nivel. Estoy contento de haber pasado dos años con él, le deseo lo mejor en Aston y espero que podamos pelear de cerca en el futuro".

Esteban Ocon ha sido el primer piloto que superaba en puntos a Alonso siendo su compañero, ya que Lewis Hamilton en 2007 acabó por delante pero empatado. Cuando Motorsport.com se lo recordó, el #31 comentó que "es una buena sensación" y "una gran satisfacción" terminar en mejor posición.

Sobre la diferencia entre ambos este curso, comentó: "No hubo mucha, no. En la clasificación, no mucho. En carrera, probablemente un poco". Y al pedirle que aclarara a favor de quién, respondió: "Bueno, terminé adelante en el campeonato, ¡así que supongo que a mi favor!".

En 2021, Alonso sumó 7 puntos más que Ocon, que este año ha sacado 11 a Fernando. Así, la cuenta entre ellos estos dos cursos es de 166-162 a favor de Ocon. Sin embargo, en el cara a cara en clasiicación, donde afectan mucho menos las malas estrategias o las averías, Alonso ha superado ambos años a su vecino de box.

