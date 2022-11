La historia de Dinamarca en F1 y todos los países con pole position

Cargar el reproductor de audio

Con el nueve veces ganador de las 24 horas de Le Mans, Tom Kristensen, Dinamarca ha tenido, por supuesto, un gran icono del automovilismo; pero en la Fórmula 1, el país escandinavo aún no ha podido celebrar muchos éxitos. De hecho, la presencia de un danés en la máxima categoría del automovilismo ha sido, durante mucho tiempo, una rareza en sí misma. Sobre todo gracias a la familia Magnussen -principalmente a través de su hijo Kevin y, en menor medida, de su padre Jan- la historia de la F1 danesa tiene algo de color.

Tom Belsø fue el primer danés en probar en la Fórmula 1 en la década de 1970. Y mientras que Suecia celebró grandes éxitos en su momento, liderados por Ronnie Peterson, y vio cómo la F1 se convertía en un deporte popular, a Dinamarca no le fue tan bien.

Belsø estuvo en la lista de inscritos para un total de cinco grandes premios en 1973 y 1974 - con Frank Williams Racing Cars, el proyecto de F1 menos exitoso - y únicamente se clasificó para una carrera dos veces. Logró su mejor resultado en 1974 en Suecia, al cruzar la línea de meta en octavo lugar, en Anderstorp. Ese resultado no era suficiente para puntuar según el sistema de puntuación que había en ese momento.

Unos años más tarde, Jac Nellemann fue el siguiente danés en intentarlo. El piloto de Copenhague se inscribió dos veces en el Gran Premio de Suecia, pero no se clasificó en 1976, y un año después ya se había retirado. Después de eso, las cosas volvieron a la calma en lo que respecta a la F1 y a Dinamarca.

No fue hasta la década de 1990 cuando Dinamarca volvió a hacer sentir su presencia. Jan Magnussen entró en la F1 como un gran talento. Esa expectativa se basaba en parte en el hecho de que en 1994 había dominado el campeonato británico de Fórmula 3 -con 15 victorias en 18 carreras- a su gusto. Sin embargo, Magnussen padre nunca pudo cumplir su promesa al más alto nivel.

A finales de 1995, Magnussen debutó con McLaren en el Gran Premio del Pacífico como sustituto de Mika Hakkinen, tras lo cual fue piloto titular de Stewart desde 1997 hasta mediados de 1998. En total, disputó 25 grandes premios, en los que sumó un punto. Esa fue precisamente en su última carrera, terminando sexto en el caótico Gran Premio de Canadá de 1998. Sin embargo, no fue suficiente para conservar su puesto: Stewart sustituyó al entonces piloto de 24 años de Roskilde por Jos Verstappen para el resto del año.

El nombre de Jos Verstappen también está vinculado al siguiente danés en la F1: Nicolas Kiesa. Ocupó el asiento junto a Verstappen padre en las últimas cinco carreras en Minardi durante la temporada 2003 por Justin Wilson, que se fue a Jaguar. Sin embargo, Kiesa apenas dejó huella y no volvió a pilotar un gran premio después de 2003, aunque sí hizo apariciones habituales como piloto de los viernes para el equipo de Eddie Jordan en 2005.

Durante el mismo período, otra rama de las carreras todavía puso a Dinamarca en el mapa mundial del automovilismo: Tom Kristensen ganó las 24 horas de Le Mans nada menos que nueve veces entre 1997 y 2013, un récord que sigue vigente aún en 2022. Sin embargo, Kristensen nunca consiguió llegar a la Fórmula 1, por lo que más allá que un rol de piloto de pruebas en Tyrrell no hizo nada más.

El ex campeón de la Fórmula Renault 3.5, Kevin Magnussen, entró en la Fórmula 1 en 2014 con grandes expectativas. Otra similitud con su padre es que Kevin debutó en McLaren. Lo hizo con energía al cruzar la meta tercero en su debut en aquel Gran Premio de Australia, que incluso se convirtió en una P2 debido a la descalificación de Daniel Ricciardo. Fue el primer -y todavía único- podio de Dinamarca en la F1.

Sin embargo, Magnussen "junior" no volvió a conseguir ningún gran éxito, pero acumuló 182 puntos en el mundial en 140 fines de semana de carrera hasta ahora. Eso le convierte, con diferencia, en el piloto de F1 más exitoso de su país, lo que, por cierto, habría conseguido incluso sin el sistema de puntos más generoso introducido en 2010. Magnussen también consiguió dos vueltas rápidas en carrera -ambas veces en Singapur (2018 y 2019)- y brilló el viernes en la clasificación del GP de Sao Paulo 2022 para la carrera al sprint con su primera pole position.

Esa pole convierte a Dinamarca en el 24º país de la historia de la F1 en tener un polesitter en el 173º gran premio en el que el país está representado. Eso hace que los daneses lleguen relativamente tarde, como muestra la siguiente tabla. De momento, Holanda ha tenido que ser la más paciente: no fue hasta la carrera 355 cuando Max Verstappen dio el golpe en el Gran Premio de Hungría 2019. Sin embargo, la paciencia de los japoneses se está poniendo a prueba durante más tiempo: ya han disputado 442 carreras con al menos un compatriota en la salida, pero nunca uno partiendo desde la pole.

Primera pole position por país en la Fórmula 1:

País En la carrera número... Gran Premio, piloto 1. Italia 1 1950 GP Inglaterra, Giuseppe Farina 2. Argentina 2 1950 GP Mónaco, Juan Manuel Fangio 3. EE.UU. 2 1950 GP Indianapolis 500, Walt Faulkner 4. Suecia 16 1959 GP Holanda, Jo Bonnier 5. Australia 20 1959 GP Gran Bretaña, Jack Brabham 6. Polonia 25 2008 GP Bahrain, Robert Kubica 7. Brasil 30 1972 GP Mónaco, Emerson Fittipaldi 8. Colombia 33 2001 GP Alemania, Juan Pablo Montoya 9. Austria 35 1968 GP Francia, Jochen Rindt 10. Gran Bretaña 38 1955 GP Gran Bretaña, Stirling Moss 11. Canadá 42 1979 GP USA-Oeste, Gilles Villeneuve 12. Venezuela 43 2012 GP España, Pastor Maldonado 13. Finlandia 46 1982 GP Gran Bretaña, Keke Rosberg 14. Mónaco 47 2019 GP Bahrain, Charles Leclerc 15. Alemania 50 1961 GP Italia, Wolfgang Von Trips 16. Bélgica 73 1968 GP Alemania, Jacky Ickx 17. Sudáfrica 76 1976 GP Suecia, Jody Scheckter 18. Nueva Zelanda 84 1968 GP España, Chris Amon 19. Suiza 91 1968 GP México, Jo Siffert 20. España 133 2003 GP Malasia, Fernando Alonso 21. Dinamarca 173 2022 GP Brasil, Kevin Magnussen 22. Francia 193 1974 GP Suecia, Patrick Depailler 23. México 317 2022 GP Arabia Saudí, Sergio Pérez 24. Países Bajos 355 2019 GP Hungría, Max Verstappen

Países con carreras en la F1 pero sin pole position:

País ¿Cuántos grandes premios ha disputado? 1. Japón 443 2. Rusia 209 3. Tailandia 77 4. Portugal 73 5. Irlanda 65 6. India 57 7. Chile 24 8. China 22 9. Hungría 20 10. Malasia 14 11. Indonesia 12 12. Liechtenstein 10 13. Rhodesia 9 14. RDA 6 15. Uruguay 5 16. República Checa 3 17 Marruecos 1

Las dos tablas anteriores ya incluyen el reciente Gran Premio de Sao Paulo y el GP de Abu Dhabi. Se ha mirado en cuántas carreras ha empezado un piloto del país respectivo. Ejemplo: el Gran Premio de Hungría de 2019, con Max Verstappen en la pole, fue la 355ª carrera de Fórmula 1 en la que participó un holandés.

Si un país está representado por varios pilotos en una carrera, se cuenta como una sola carrera. Ejemplo: en 2005 y 2006, hubo un total de 11 carreras con dos holandeses en la salida (Christijan Albers y Robert Doornbos). Eso se cuenta como 11 carreras, no 22.

Si un piloto se ha clasificado para una carrera, pero no ha tomado la salida en una reanudación, esa carrera se sigue contando en las cifras anteriores. Ejemplo: Jan Magnussen se había clasificado para el Gran Premio de Brasil de 1997 y estuvo presente en la primera salida, pero luego se perdió la reanudación después de una bandera roja debido a múltiples incidentes en la primera salida. Brasil 1997 está incluido en las cifras de Dinamarca.

Si un piloto intentó clasificarse para una carrera pero no lo consiguió, esa carrera no se cuenta. Eso se aplica, por ejemplo, a Malasia con el Gran Premio de Gran Bretaña de 2002, para el que Alex Yoong no se clasificó.