Verstappen sobre no dejar pasar a Pérez: "La gente no lo entendería"

Max Verstappen ha afirmado que no dirá nada más sobre el incidente del Gran Premio de Brasil, cuando se negó a dejar pasar a Sergio Pérez a pesar de recibir órdenes de equipo. En Abu Dhabi, en el último gran premio de la temporada, el bicampeón y su equipo, Red Bull, dijeron que la situación se había resuelto internamente, al igual que comentó 'Checo' Pérez. Desde la escudería de las bebidas energéticas afirmaron que entendían y aceptabna las razones que dio Max por no ayudar a su compañero.

Sin embargo, los motivos no se han hecho públicos, lo que ha hecho que se dé paso a los rumores y las especulaciones, especialmente sobre el accidente presuntamente intencionado en Mónaco por el propio Sergio Pérez, que terminó llevándose la victoria.

Por el momento, Max Verstappen mantiene que no tiene intención de desvelar los motivos por los que optó por no ceder su posición a su compañero de equipo, que buscaba puntos para acabar subcampeón en el mundial, algo que finalmente no consiguió.

"Creo que si lo hiciera, [la gente] seguiría sin entenderlo", dijo en una entrevista con Viaplay. "La gente tampoco entiende lo que ocurre entre bastidores a lo largo de la temporada".

"Curiosamente, la gente piensa que no soy un piloto de equipo, cuando siempre soy muy abierto", continuó el neerlandés.

"La gente no lo ve, pero durante una temporada cada uno trabaja en su propio desarrollo. Con Gianpiero Lambiase [su ingeniero de carrera] y los demás, solemos ser bastante buenos para encontrar la dirección correcta. Y también se suele hacer al otro lado [del garaje]".

"Nunca contamos estas cosas, por supuesto, y no hay que contarlas. Todo esto pesa en el vínculo con el equipo. Al final, tenemos que ser los mejores como equipo y los dos coches tienen que ser buenos".

"Nunca me guardo nada para mí. Soy muy abierto en lo que hacemos y en probar cosas. De alguna manera la gente no lo entiende pero, por supuesto, es posible. Así son las cosas", recalcó el de Red Bull.

También se le preguntó por su relación con Sergio Pérez, y Verstappen reiteró que era "buena, como siempre" y dio poca importancia a lo que ocurrió en Interlagos.

El bicampeón del mundo, que fue el blanco de muchas críticas tras el Gran Premio de Sao Paulo, no le ha dado importancia, sobre todo después de que la semana pasada se pronunció sobre las amenazas a su familia en redes sociales.

"Si la gente no está de acuerdo y no le gusto, no hay problema", insiste.

"Espero que no les quite el sueño. Si tocan a mi familia, entonces ya es un problema. Puedo ignorar fácilmente cosas como la gente que se enfada conmigo. Pero si envían mensajes amenazantes a mi hermana, a mi madre o a un amigo, entonces creo que eso es ir demasiado lejos".