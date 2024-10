Norris y "una mierda" de vuelta que le obligará a remontar en la sprint

Lando Norris describió su vuelta de clasificación como "impactante" después de acabar en la cuarta posición para la parrilla de salida de la carrera al sprint en Estados Unidos este sábado, a 0,250s del tiempo Max Verstappen, que fue el más rápido.

El británico se intercaló entre los dos Ferrari con su única vuelta rápida de la SQ3, ya que ni Charles Leclerc ni Carlos Sainz pudieron aprovechar el ritmo que habían mostrado en la Práctica.

Norris había sido cuarto y sexto en la SQ1 y la SQ2, en ambas ocasiones más de dos décimas más lento que el mejor crono, y se quedó de nuevo a más de dos décimas de la primera línea en la SQ3, y sólo 0.006s por delante de Carlos Sainz.

A través de la radio después de su vuelta, dijo a su equipo que no quería saber dónde se encontraban sus rivales en la tabla de tiempos, a lo que añadió que su vuelta era "una mierda".

Tras la sesión, Norris dijo: "[No fue] muy buena. Cuarto, así que no ha sido un gran día. He estado luchando todo el día, sinceramente, con el equilibrio y la puesta a punto".

"En cierto modo, estoy contento con la cuarta posición porque creo que podría haber sido mucho peor, pero mi vuelta ha sido impactante. No ha sido un día terrible, podría haber sido peor, pero también podría haber sido mejor. Pero lo acepto".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Norris sintió que las mejoras que McLaren ha traído a Austin, que cubren desde el alerón delantero y la suspensión hasta cambios menores en la parte trasera del coche, eran "más o menos los mismas" con los que McLaren había corrido en las últimas rondas del calendario.

Explicó que no estaba seguro de dónde estaba el McLaren en ritmo de carrera en comparación con los otros coches, pero esperaba que hubiera más rendimiento que le permitiera atacar a los coches que saldrán por delante de él en la parrilla.

Cuando se le preguntó si tenía una idea de cuál era el ritmo de carrera, respondió: "La verdad es que no. Espero ir hacia delante, ese es mi plan".

"Pero en cuanto a ritmo, creo que estamos donde merecemos estar en esta sesión, así que mi plan es ir hacia delante, pero no tengo ni idea de cuánto podemos mejorar", concluyó.

