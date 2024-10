Red Bull admite utilizar el "truco" técnico y habla con la FIA para su uso

El equipo Red Bull admitió que existe un dispositivo para alterar la altura de su quilla, pero insistieron en que no se podía utilizar mientras el coche está montado. Las especulaciones sobre la posibilidad de que una escudería explotara una forma de subir y bajar la altura de su T-tray estallaron en la previa del Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1, cuando la FIA reveló que impondrían medidas al respecto.

El organismo rector dijo que, a raíz de las preocupaciones del resto de conjuntos sobre alguien que podría ir más allá de las normas del parc fermé para ajustar la altura del pilotaje entre la clasificación y la carrera, se introdujeron nuevos procedimientos a partir del fin de semana en el Circuito de las Américas. Una forma de hacerlo sería mediante la colocación de precintos en los dispositivos que se pueden ajustar para alterar la altura de pilotaje de la quilla para garantizar que no se puedan mover.

Mientras los equipos se reunían en Austin, quedó claro que el foco del asunto giraba en torno a Red Bull. Las fuentes sugieren que sus rivales se dieron cuenta en el Gran Premio de Singapur sobre el rumor de que los de Milton Keynes tenían una forma de ajustar la altura mediante un cambio de configuración en un componente situado en una zona accesible desde el cockpit.

Eso se descubrió gracias a que los austriacos tuvieron que publicar los detalles de diseño de ese elemento en los servidores de la FIA como parte de la normativa en torno a las piezas de código abierto. Parece que ese dispositivo tenía una serie de configuraciones que podrían ajustarse por un mecánico para ayudar a alterar la altura de la suspensión.

Realizar esa acción estaría permitida durante los entrenamientos, por lo que el componente en sí no estaría fuera de las reglas, pero sería ilegal si las modificaciones se hicieran en condiciones de parc fermé que comienzan desde la clasificación y duran hasta el final de la carrera. Parece que hubo conversaciones entre los equipos preocupados y la FIA durante el fin de semana del circuito de Marina Bay, y parece que el organismo rector habló con Red Bull antes de la carrera para asegurarse de que no estaba haciendo nada indebido.

En declaraciones durante esta semana, la federación internacional dijo que no había pruebas de que hubieran ajustado realmente el dispositivo mientras el monoplaza estaba en condiciones de parc fermé. Sin embargo, a partir de ahora, la supervisión de ese aspecto del coche se intensificará para garantizar que es un área en la que nadie puede trabajar fuera de las normas.

Red Bull negó haber hecho nada indebido, e insistieron en que el dispositivo no se podía alterar una vez que el monoplaza estaba montado: "Sí, existe, aunque es inaccesible una vez que el coche está completamente montado y listo para correr. En la numerosa correspondencia que mantenemos con la FIA, surgió esta parte y hemos acordado un plan para seguir adelante".

La polémica sobre el ajuste de la altura llega antes de lo que será una intensa batalla entre Red Bull y McLaren por el título de Fórmula 1, y ambas se vigilan de cerca, como ya se vio con las quejas sobre los de Woking al aplicar una especie de 'mini-DRS' a partir del Gran Premio de Azerbaiyán, en donde se llevaron el triunfo.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, in the pits during FP3

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images