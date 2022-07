Norris, frustrado por no poder luchar con Alonso en Francia

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Francia de Fórmula 1 de 2022 no fue la mejor carrera del año de Lando Norris, que admitió su falta de ritmo y tampoco culpa al trozo de coche que recuperó del pontón derecho de su MCL36 en el parc fermé que le había acompañado durante parte de la cita.

Las imágenes de televisión mostraron al joven piloto recuperando el elemento extraviado después de bajarse de su coche, antes de examinarlo y tirarlo dentro de su cockpit.

McLaren ha confirmado a Motorsport.com que la pieza se atascó en su monoplaza en los últimos compases de la prueba, así como que no tuvo ningún impacto en la carrera de Norris.

El inglés había hecho un gran trabajo para clasificarse quinto con un coche lleno de mejoras, pero una mala salida le hizo perder posición con Russell y Fernando Alonso. Más tarde, recuperaría una de ellas por el accidente de Leclerc, que volvería a perder frente a su antiguo compañero de equipo, Carlos Sainz.

"Me patinaron un poco las ruedas", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre su salida. "Pero no creo que haya cambiado nuestra carrera de ninguna manera, Fernando [Alonso] me habría pasado igualmente".

"Creo que hoy hemos conseguido todo lo que deberíamos haber hecho. Es frustrante porque supongo que, después de ayer, nuestras esperanzas se habían disparado un poco".

"Creo que fue más porque hice una vuelta muy, muy buena, para estar en medio de los Mercedes, y ellos demostraron que casi están en la lucha por ganar".

Norris admitió que, en estos momentos, McLaren es más fuerte en la clasificación que en las tandas largas, que son clave para las carreras.

"Esto muestra las diferencias entre el ritmo de la gente, y en la clasificación y en las carreras. Por la razón que sea, quizá mostramos tener un poco más de velocidad en la clasificación".

"Los neumáticos nuevos y el bajo nivel de combustible ocultan muchos de nuestros problemas, y en cuanto pasamos a un nivel alto de combustible y a unas gomas viejas, todos esos problemas quedan al descubierto y simplemente somos bastante lentos", confesó el joven piloto británico.

"Definitivamente, desaparece el equilibrio que tenemos, el que nos está dando un buen tiempo por vuelta y una buena clasificación. Se pierden algunas de esas cosas. Y por eso lo pasamos peor en carrera con el tren delantero en los vértices de las curvas".

"Hemos hecho algunas mejoras desde el viernes en cuanto a entender las actualizaciones, pero parece que, como paquete general, pierde un poco de rendimiento el domingo", dijo Norris.

El inglés reconoció que su ritmo de clasificación puede ser útil en lugares como el trazado de Hungaroring, pero aseguró que preferiría tener velocidad los domingos.

"Sí, es cierto en algunos circuitos, pero en muchos de ellos sigues queriendo un buen coche para la carrera. Necesitas un buen paquete, uno que sea bueno en la clasificación y bueno el domingo. Porque aunque yo estaba por delante de George Russell ayer [sábado], él terminó en el podio".

"Así que probablemente sigas prefiriendo un buen coche para la carrera que uno de clasificación a lo largo de la temporada. Y no es lo que tenemos en este momento, seguiremos analizando todas las actualizaciones y mejoras, y veremos qué hemos hecho".

"Creo que muchas de ellas siguen siendo positivas, pienso que habríamos sido aún más lentos hoy, y logrado una posición aún peor ayer [sábado], si no tuviéramos las actualizaciones, así que creo que fueron muchos aspectos positivos y fuimos hacia delante", explicó Norris.

"Simplemente los Alpine son, y han sido, mucho más rápidos que nosotros durante toda la temporada. Únicamente han cometido muchos más errores durante toda la temporada, y nosotros hemos hecho un muy buen trabajo con muchas cosas para estar por delante. Así que ahora estar detrás de ellos es más realista, y donde nos merecemos estar con el coche".

Norris admitió que la carrera en el trazado de Paul Ricard no había sido fácil, especialmente con su elección personal de no usar una botella de bebida.

"Difícil, un poco de viento. Especialmente en la larga curva a derechas donde Charles Leclerc se estrelló, había una ráfaga de viento que parecía tirar del coche a veces. Y las temperaturas eran muy altas. Así que gestionar los neumáticos fue muy difícil".

"Especialmente sabiendo que, si quieres hacer una sola parada para llegar al final con un buen ritmo, necesitabas protegerlos mucho al principio, para tener esa confianza de que vas a llegar al final".

"Es duro, e incluso físicamente, todavía no uso una botella de agua, me hace sentir demasiado enfermo. Así que no puedo usarla. No puedo tomar demasiados líquidos cuando piloto, porque lo vomito, así que por eso lo evito", concluyó Norris.

