Williams llega a Barcelona con mejoras para reducir peso y mejorar el rendimiento

Tras un inicio de temporada más decepcionante que otra cosa, el equipo Williams llega al Gran Premio de Cataluña con ganas de darle un giro completo a su situación.

El FW48 llegó tarde a los test; de hecho, se perdió la primera semana de pruebas celebradas en Barcelona, para debutar finalmente en los test de pretemporada de Baréin conun claro déficit de rendimiento y evidentes problemas de sobrepeso, lo que les ha relegado a luchar en la zona media del pelotón, siendo en ocasiones los más lentos de ese grupo que intenta cazar los últimos puntos cada fin de semana.

Debido a ello, el equipo de Grove puso en marcha un plan para rebajar el peso del coche a corto/medio plazo y, a su vez, mejorar el rendimiento. Y, como ha revelado James Vowles, un paso importante de ese plan llegará este fin de semana a Barcelona.

"No es mucho, creo que es un kilo y medio menos. Pero lo que queremos intentar hacer es aplicar esta reducción a todas las carreras. Y así te deshaces del peso rápidamente", explicó el director del equipo.

A modo representación, se estima que cada kilogramo de más en un coche de Fórmula 1 le hace perder algo menos de una décima por vuelta, por lo que ese 1,5 kg menos podría permitir a Williams dar un paso adelante más.

Sin embargo, James Vowles reconoció que ese 1,5 kg menos solo es el principio de un largo camino que ya está 100% planeado, pero al que falta lo más difícil: encontrar el momento perfecto para fabricar las nuevas piezas y llevarlas a la pista.

"El trabajo de ingeniería para eliminar todo el peso de este coche ya está hecho. Así que ahora solo tenemos que fabricar todo cuando sea el momento adecuado. El trabajo aerodinámico que va de la mano con eso y está prácticamente terminado".

"Así que es cosa del futuro. Y es la situación es complicada, pero el peso nos seguirá dando mucho rendimiento hasta el final. Más de lo que nadie añadirá con las mejoras".

Obviamente, no todo se centra en la reducción del peso este fin de semana en Barcelona, ya que Vowles admitió que también tienen actualizaciones enfocadas al rendimiento, aunque no quiso desvelar todavía de qué se tratan.

"Ahora tenemos la capacidad de mejorar el rendimiento del coche muy rápidamente. Hay un paso más aquí y vendrán más pasos hasta llegar a la parte delantera de la parrilla. Así que todo debería ir bien", concluyó el jefe del equipo de Grove.

Alexander Albon, Williams Foto de: Erik Junius