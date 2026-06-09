Pirelli F1, en Barcelona con neumáticos más blandos para buscar más paradas

Pirelli cumple con lo prometido. Este fin de semana, la Fórmula 1 no se detendrá y volverá a la pista para disputar el Gran Premio de Catalunya en el Circuito de Barcelona-Catalunya, en Montmeló.

Para la séptima prueba del Mundial de Fórmula 1 2026, el proveedor único de neumáticos del Gran Circo llevará los siguientes compuestos: el C2 (considerado como el duro), el C3 (medio) y el C4 (blando).

Esta selección de compuestos es importante, ya que, también en este caso, es un paso más blanda que la realizada hace 12 meses, para la cita de 2025. La elección de Pirelli tiene dos objetivos principales.

El primero es favorecer un mayor número de paradas, haciendo así que las carreras sean menos predecibles y favoreciendo —por qué no— la incertidumbre y el espectáculo. El segundo objetivo es que los tres neumáticos sean protagonistas durante la carrera, por lo tanto, también el duro.

El desgaste de los neumáticos es principalmente térmico y, al igual que con el desgaste, el eje delantero es el limitante. La rugosidad del asfalto es elevada, debido a la antigüedad de la pista. Además, hay que tener en cuenta que las temperaturas del asfalto probablemente serán más altas que las registradas en años anteriores, dado el cambio de fecha de la carrera.

Gráfico de Pirelli, GP de Mónaco Foto de: Pirelli

Será interesante evaluar qué mejoras aportarán las escuderías este fin de semana, siempre rico en novedades en los monoplazas. De hecho, podrían afectar también a las llantas, que tienen un impacto directo en el intercambio de calor entre el asfalto, los neumáticos y el sistema de frenos. Un término de comparación fácil en términos de rendimiento para los equipos será precisamente el Shakedown de enero en el mismo circuito.

Recordemos que los equipos contarán con algunos puntos de referencia con los nuevos coches, ya que al comienzo de la pretemporada casi todos pudieron participar en tres jornadas de test, en un evento a puerta cerrada que precedió a los dos ensayos colectivos en Sakhir, en Bahrein.

El trazado es uno de los más completos del calendario y tiene una longitud de 4,657 kilómetros. Incluye, además de las rectas, 14 curvas que se recorren a alta velocidad. Las fuerzas laterales ejercidas sobre los neumáticos son elevadas, en particular en el lado izquierdo, el más solicitado por las nueve curvas de derechas. Las más significativas, en este aspecto, son la curva 3 y las dos últimas (unidas en 2023 para hacer más fluida la entrada en la recta de boxes).

El circuito catalán seguirá acogiendo a la Fórmula 1 incluso después del Gran Premio. De hecho, Pirelli realizará dos días de test, el martes 16 y el miércoles 17, para probar neumáticos de seco. Los equipos que tendrán la oportunidad de probar las gomas serán Ferrari, Aston Martin y Cadillac.

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