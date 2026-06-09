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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Fornaroli debutará con McLaren F1 en Barcelona

Tras haber realizado varias sesiones de test TPC con un F1 de 2025, Leonardo Fornaroli se pondrá al volante del MCL40 durante la FP1 en Barcelona.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:
Leonardo Fornaroli, McLaren

Leonardo Fornaroli vivirá en Barcelona uno de los momentos más esperados por cualquier piloto: su debut oficial en un fin de semana de Fórmula 1. El joven italiano, que forma parte del programa de desarrollo de McLaren, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Barcelona-Catalunya, subiéndose al MCL40 en sustitución de Lando Norris y utilizando para la ocasión el dorsal #67.

Para el piloto de 21 años, se trata de un paso significativo en la trayectoria emprendida con el equipo de Woking, que lo acogió a finales de 2025 tras dos temporadas como protagonista en las categorías inferiores, que culminaron con los títulos de Fórmula 3 en 2024 y de Fórmula 2 en 2025 de forma consecutiva, algo que pocos han logrado.

Un rápido ascenso que ha convencido a McLaren para incorporarlo a su programa, donde hoy desempeña el papel de piloto de simulador, apoyando a los ingenieros tanto fuera como durante el fin de semana de carrera.

Su debut en entrenamientos libres, sin embargo, no llega de improviso. En los últimos meses, Fornaroli ha completado varios test TPC al volante del McLaren de 2023, rodando en Silverstone, Austin y también en Barcelona.

Leonardo Fornaroli nei test con la McLaren ad Austin

Leonardo Fornaroli en las pruebas con McLaren en Austin

Foto de: McLaren

Una experiencia útil para aprender los primeros secretos de un monoplaza de Fórmula 1, aunque el MCL40 supone un salto técnico diferente. En comparación con el año pasado, los coches han cambiado profundamente, no solo por la reducción de la carga aerodinámica, sino también por la diferente gestión de la energía, lo que obliga a readaptar ciertos aspectos.

Para un piloto que desempeña un papel clave en el simulador, disponer de una referencia real del coche actual es fundamental, ya que permite afinar la correlación entre sensaciones, datos y modelos virtuales, haciendo más eficaz el trabajo de desarrollo que Fornaroli lleva a cabo entre bastidores durante la temporada. También por eso la prueba en la FP1 de Montmeló será tan importante. 

En Barcelona, McLaren probablemente también incorporará alguna otra novedad en su coche, y aún habrá que realizar ensayos con el alerón delantero que se introdujo en Canadá y luego se dejó de lado. Una gran oportunidad para que el joven italiano acumule más experiencia. 

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