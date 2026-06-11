Hamilton vuelve a ser Hamilton; el reto de Ferrari ahora se llama Leclerc

Hay momentos, en el deporte, en los que un equipo parece estar viviendo dos temporadas paralelas a pesar de compartir el mismo garaje. Basta con observar a la Ferrari que salió del Gran Premio de Mónaco para darse cuenta de cómo el Cavallino atraviesa una fase muy particular de su historia reciente, suspendida entre el entusiasmo generado por el crecimiento de Lewis Hamilton y la necesidad de ayudar a Charles Leclerc a recuperar la continuidad que ha perdido en las últimas semanas.

La fotografía que dejó el Principado refleja, de hecho, dos estados de ánimo profundamente distintos. Por un lado está Hamilton, que sigue acumulando resultados, confianza y convicción alrededor de un proyecto que hace apenas unos meses representaba una de las apuestas más fascinantes de la Fórmula 1 moderna. Por otro está Leclerc, que precisamente en la carrera más esperada de su temporada volvió a enfrentarse a un domingo amargo, además en un momento en el que su renovación contractual debía representar un nuevo comienzo y no una ocasión para mirar por el retrovisor.

La sensación es que Ferrari está viviendo una especie de relevo emocional, aunque probablemente solo sea temporal. Durante años fue Leclerc quien representó el rostro de la esperanza, el piloto capaz de cargar sobre sus hombros expectativas, ambiciones y responsabilidades. Hoy, en cambio, es el británico quien transmite esa sensación de estabilidad al haber recuperado algo que parecía perdido en los últimos años: la naturalidad. Quizás esa sea precisamente la palabra que mejor describe el momento actual de Lewis.

Durante mucho tiempo, especialmente en sus últimas temporadas en Mercedes, Hamilton pareció un campeón obligado a remar contracorriente. El talento siempre estuvo ahí, pero faltaba esa chispa que convierte a un gran piloto en un protagonista constante. Ahora esa chispa parece haber regresado. No a través de actuaciones deslumbrantes o jornadas destinadas a entrar en los libros de historia, sino mediante algo todavía más importante en una temporada larga: la regularidad.

Hamilton vuelve a ser Hamilton porque ha vuelto a hacer aquello que mejor hizo durante gran parte de su carrera: aparecer cuando realmente importa. Suma puntos, maximiza los resultados disponibles, minimiza daños cuando es necesario y aprovecha cada oportunidad que le brinda el campeonato. Es un trabajo menos llamativo que algunas de sus victorias legendarias del pasado, pero es exactamente el tipo de construcción que permite a un piloto encontrarse, casi sin darse cuenta, en las posiciones nobles de la clasificación.

Si el #44 sonríe, Leclerc atraviesa una situación muy diferente. Y probablemente sería un error interpretarla como una crisis de rendimiento o, peor aún, como una reducción de su valor. Charles sigue siendo el mismo piloto al que Ferrari ha decidido blindar para el futuro y continúa siendo uno de los talentos más puros de toda la parrilla.

Simplemente, se encuentra en ese tramo de la temporada en el que los incidentes parecen pesar más de la cuenta y en el que cada fin de semana se convierte en una batalla por recuperar un equilibrio que hasta hace unos meses parecía garantizado. Mónaco, en ese sentido, representa casi el símbolo perfecto del momento que está viviendo. Su carrera de casa debía ser el escenario ideal para relanzar la temporada. Estaban la reciente renovación y la oportunidad de dejar atrás un Gran Premio de Canadá ya bastante complicado.

Sin embargo, el fin de semana en el Principado se transformó en un nuevo capítulo de una racha negativa marcada por problemas, contratiempos y oportunidades perdidas. La comparación con Hamilton resulta inevitable en estos momentos.

No porque exista una jerarquía definida dentro del equipo o una rivalidad destinada a explotar, sino porque la Fórmula 1 vive de comparaciones constantes y el primer referente de cualquier piloto siempre es su compañero de equipo. Ver al británico ascender hasta la segunda posición del Mundial mientras él sigue persiguiendo un fin de semana realmente limpio hace aún más evidente la situación que atraviesa.

Leclerc no necesita reinventarse, ni cambiar su forma de pilotar, ni demostrar algo que ya ha demostrado sobradamente. Simplemente necesita recuperar esa dinámica positiva que parece haberse interrumpido.

El intenso calendario, además, obliga a un reinicio inmediato. Ya no hay tiempo para pensar en el pasado. Ahora toda la atención debe centrarse en Barcelona, una cita que podría adquirir un significado especial. No tanto por el impacto que pueda tener en la clasificación del campeonato, sino por lo que podría representar desde el punto de vista psicológico.

El circuito catalán suele dejar al descubierto tanto las virtudes como las debilidades de coches y pilotos. Y para el monegasco podría ser el escenario ideal para romper una narrativa que en las últimas semanas se ha vuelto más pesada de lo esperado y volver a mirar hacia adelante con mayor serenidad. La buena noticia es que la Fórmula 1 siempre ofrece una nueva oportunidad detrás de la siguiente curva.

La pregunta que acompaña a Ferrari rumbo a Barcelona, en cualquier caso, es sencilla: si Hamilton ha vuelto a ser Hamilton, ¿será este el fin de semana en el que Leclerc vuelva a ser el Leclerc que todos conocen?