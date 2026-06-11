Pérez desvela por qué disfruta tanto sus duelos con Alonso: "Tenemos el mejor 'racecraft'"

Barcelona.- Hay pilotos que miden su motivación por victorias. Otros, por podios. Y luego están Fernando Alonso y Sergio Pérez, dos veteranos que en 2026 se han acostumbrado a encontrarse lejos de donde les gustaría estar, pero que siguen disfrutando cada batalla como si estuvieran peleando por un campeonato del mundo.

Cadillac y Aston Martin llegan al Gran Premio de Barcelona-Catalunya instalados en la parte baja de la clasificación. El proyecto estadounidense continúa dando sus primeros pasos en Fórmula 1 y el equipo de Silverstone tampoco ha logrado escapar de las dificultades. Sin embargo, eso no ha impedido que Pérez y Alonso hayan protagonizado algunos de los duelos más entretenidos de la temporada.

Preguntado por Motorsport.com sobre esas peleas con el asturiano, el mexicano no escondió la admiración que siente por uno de los pilotos a los que más ha respetado durante toda su trayectoria. "Con Fernando siempre somos muy agresivos los dos, pero siempre es un piloto con muchísima experiencia y entiende muy bien las carreras", explicó.

Pérez fue incluso más allá al destacar una cualidad muy concreta de ambos. "Me encanta su racecraft. Creo que somos de los dos que mejor racecraft tenemos en la categoría y lo disfrutamos muchísimo. Son batallas muy limpias, pero muy agresivas, y no importa si estamos peleando por la victoria o por un P18, lo disfrutamos igual".

La expresión inglesa racecraft no tiene una traducción exacta, pero engloba aspectos como la inteligencia en carrera, la capacidad para adelantar, defenderse, gestionar situaciones de tráfico o interpretar cada duelo rueda a rueda. Y precisamente ahí es donde Pérez cree que tanto él como Alonso siguen marcando diferencias.

Alonso, una inspiración a los 44 años

El mexicano también destacó la capacidad del piloto asturiano para mantener intacta la motivación después de más de dos décadas en la Fórmula 1. "Fernando es una inspiración para todos. Lo respeto muchísimo. Está peleando por el 18º puesto y está igual de motivado que si estuviera peleando por el Mundial", afirmó.

Para Pérez, que regresó este año tras una temporada fuera de la parrilla, ese nivel de compromiso resulta especialmente admirable. Aunque Alonso continúa ampliando su carrera a los 44 años, el piloto de Cadillac no se ve siguiendo el mismo camino.

"No me veo ocho años más en la Fórmula 1", reconoció. "Regresé porque tengo cosas por hacer. Quiero irme en mis términos y demostrarme a mí mismo que puedo marcharme como uno de los mejores pilotos de la parrilla".

Mientras tanto, Barcelona servirá como otro examen para Cadillac. Pérez espera que el trazado catalán, históricamente uno de los mejores termómetros para medir el rendimiento real de los coches, confirme el orden de fuerzas de la parrilla. Y si el destino vuelve a cruzarle con Alonso en pista, parece claro que ambos volverán a encontrar una forma de divertirse. Aunque sea luchando por un P18.