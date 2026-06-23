Mercedes F1 analiza su primera derrota en 2026 ante Ferrari: ¿qué pasó?

En Barcelona, Mercedes fue derrotado por primera vez en lo que va de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Tras seis victorias consecutivas, Ferrari y Lewis Hamilton aparecieron de la nada con un gran paquete de mejoras que parece haber permitido al SF-26 dar un enorme salto adelante que ha puesto la mosca detrás de la oreja a los alemanes.

En la habitual rueda de prensa posterior a las carreras, James Allison fue el encargado de hablar de las causas deportivas de la derrota en Barcelona.

Para empezar, su conclusión fue: "La impresión general es la de un fin de semana decepcionante". Si bien George Russell logró un buen resultado con el segundo puesto, obviamente no es suficiente: "Tras haber ganado las primeras carreras, un abandono y un segundo puesto no son el resultado que nos habíamos imaginado".

Sin embargo, Allison compartió la opinión de muchos expertos de que Hamilton no ganó únicamente gracias a la estrategia. "El primer tramo con George fue muy bueno", dijo.

Sin embargo, a partir de ahí se alteró el equilibrio de fuerzas. "Hamilton pudo llevar a cabo su estrategia de tres paradas y nosotros no teníamos el ritmo necesario para contrarrestarla".

Eso sí, el de Mercedes cree que sin el coche de seguridad virtual quizás el resultado podría haber sido diferente: "Si no hubiera sido por eso, probablemente habría sido bastante más difícil para Lewis".

No obstante, Allison prefiere mirar lo que Mercedes debería haber hecho mejor: "Deberíamos haber estado en una posición en la que no dependiéramos de la suerte o la mala suerte con una fase de coche de seguridad". Su conclusión es clara: "Y simplemente no fuimos lo suficientemente rápidos".

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Mercedes elogia la mejora de Ferrari, pero no se asusta

Allison señala como motivo principal el gran paquete de mejoras de la Scuderia. "Ferrari ha traído una mejora bastante importante a esta carrera".

"Nuestro coche tenía cierta ventaja al inicio de la temporada, pero ese gran paquete de mejoras equivale más o menos a la ventaja que teníamos al inicio de la temporada".

"Si Ferrari introduce una gran mejora y nosotros ninguna, la brecha se cierra". Aun así, Allison no ve motivos para el pánico. "No estamos desarmados en esta lucha".

Mercedes ya está trabajando en sus propias mejoras: "Nuestro coche también recibirá mejoras a su debido tiempo".

La cuestión decisiva ahora es qué equipo tiene la curva de desarrollo más pronunciada. Si Mercedes sigue desarrollando con la misma eficacia que hasta ahora, Allison cree que recuperarán su anterior ventaja.

"Si nuestro ritmo de desarrollo se mantiene a la altura del de nuestros rivales, deberíamos poder recuperar la ventaja que teníamos a principios de año", concluyó.