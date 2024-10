Max Verstappen seguirá su protesta contra la FIA

Max Verstappen dice que no se arrugará ante la FIA tras haber sido castigado por decir una palabra malsonante.

Al campeón del mundo de Fórmula 1 le sancionaron con servicios comunitarios tras decir durante una rueda de prensa televisada en directo en el Gran Premio de Singapur que el coche había estado "jodido" en Bakú.

El piloto de Red Bull respondió a la sanción haciendo sus propias ruedas de prensa improvisadas en el paddock de Singapur después de dar respuestas cortas (con monosílabos) durante las de la FIA.

Verstappen dijo que aún no había recibido todos los detalles de cuál será su castigo, pero que seguiría celebrando sus propias mesas redondas y ruedas de prensa con los medios de comunicación en las que seguiría diciendo lo que piensa.

En declaraciones en el Gran Premio de Estados Unidos este jueves en el Circuito de las Americas de Austin, explicó: "No he oído nada [de la FIA], así que para mí realmente no cambia nada".

Cuando se le pidió que aclarara a qué se refería y si haría sus propias declaraciones a los medios, al margen de la FIA, añadió: "Sobre la situación. Quiero decir, también así tengo que hablar menos, así que está bien para mí".

La postura de Verstappen ha recibido el respaldo de la GPDA (Asociación de Pilotos de la F1), y George Russell asegura que esperan tener una audiencia con la FIA la próxima semana para discutir el incidente.

Verstappen también dijo que estaría abierto a discutir el asunto con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y que estaría esperando su llamada.

Y añadió: "Al final, cada uno tiene su propia opinión, pero está bastante claro que, como ya he dicho, fue una tontería".

"Siempre estoy dispuesto a charlar [con Ben Sulayem], pero por mi parte en este momento no soy yo quien tiene que tender la mano con estas cosas. Simplemente vivo mi vida y continúo, nada cambia".

Ante la pregunta de si la FIA había hecho un mundo de la nada, Verstappen contestó: "Sí, pero así es en general el mundo en el que vivimos, ¿no? Muchas cosas son así".

"Este escenario en particular, creo que es muy innecesario. Por supuesto que sé que no se pueden decir palabrotas, pero eso está más relacionado con los insultos y luego ves comentarios de gente que dice que no quiere que los niños vean eso".

"Bueno, yo con cinco años no he visto una rueda de prensa en mi vida. En el colegio se dicen cosas mucho peores, así es la vida".

"Si quieres dar ejemplo, sí, claro, pero no creo que haya que darle mucha importancia. Yo sólo quiero vivir mi vida, y si no estoy de acuerdo con algo lo diré. Eso es todo".

