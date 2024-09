¡La FIA castiga a Verstappen por decir "jodid*" ante la prensa!

Los comisarios de la FIA del GP de Singapur finalmente han castigado a Max Verstappen a "obligatoriamente realizar alguna obra de interés público" tras sus palabras malsonantes el jueves en la rueda de prensa de la FIA, cuando en dos ocasiones, hablando de su coche en Bakú, dijo "jodido".

Esta semana Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, dijo en una entrevista exclusiva con Motorsport.com que pidió a la F1 que limitara la emisión de lenguaje grosero en televisión, y Verstappen ha sido la primera 'víctima'.

Cuando el reportero de DAZN F1, el expiloto Roldán Rodríguez le preguntó por qué su compañero de equipo Sergio Pérez había sido más rápido que él en Azerbaiyán el fin de semana pasado, Verstappen respondió: "No lo sé, tío. Diferente configuración. Así que en cuanto entré en la clasificación, supe que el coche estaba jodido".

Tras la FP1 del GP de Singapur, los comisarios convocaron a Verstappen y a un representante de Red Bull, y no tardaron en castigarle.

Comunicado de los comisarios de la FIA sobre Verstappen tras sus palabras en rueda de prensa

"Es política de la FIA garantizar que el lenguaje utilizado en sus foros públicos, como las conferencias de prensa, cumpla con los estándares generalmente aceptados para todas las audiencias y transmisiones. En particular, en el caso de las declaraciones realizadas por los participantes en mundiales que, por lo tanto, son modelos a seguir tanto dentro como fuera del deporte. Esto está claro en las reglas de la FIA y se ha reforzado a través de casos anteriores llevados ante los comisarios en la Fórmula 1, en particular en Las Vegas en 2023".

"Los comisarios revisaron la transcripción de la conferencia de prensa de pilotos de la FIA del jueves en Singapur y Max Verstappen, piloto del coche 1, utilizó un lenguaje para describir su monoplaza en Azerbaiyán que generalmente se considera "grosero, bruco" o que puede "ofender" y no se considera adecuado para su transmisión. Eso es "mala conducta" según se define en el artículo 20 del Código Deportivo Internacional y es una infracción del artículo 12.2.1.k".

"Los comisarios señalaron que el lenguaje no estaba dirigido a nadie ni a ningún grupo. Cuando habló ante los comisarios, el piloto explicó que la palabra utilizada es común en el habla y que la aprendió, ya que el inglés no es su lengua materna. Si bien los comisarios aceptan que eso puede ser cierto, es importante que los modelos a seguir aprendan a ser conscientes cuando hablan en foros públicos, en particular cuando no están bajo ninguna presión particular".

"Verstappen se disculpó por su comportamiento. Los comisarios señalan que se han impuesto multas significativas por lenguaje ofensivo o dirigido a grupos específicos. Eso no es el caso aquí. Pero, como este tema ya se había planteado anteriormente y era bien conocido por los competidores, los comisarios decidieron ordenar una sanción mayor que la anterior y que Verstappen fuera "obligado a realizar

algún trabajo de interés público" (art. 12.4.1.d del Código Deportivo Internacional), en coordinación con el Secretario General para el Deporte de la FIA".

Esta no es la primera sanción de "servicio público" a Verstappen en F1. El neerlandés ya tuvo que cumplir dos días por empujar a Ocon en el GP de Brasil 2018. En aquella ocasión, colaboró con el panel de comisarios de Fórmula E en el ePrix de Marrakech 2019 y un mes después asistió al Programa de Representantes Internacionales de la FIA en Ginebra.

En la misma rueda de prensa de su infracción, la de este jueves en Singapur, cuando Motorsport.com le preguntó por lo que había pedido presidente de la FIA sobre insultos y palabrotas, Verstappen había dicho: "Creo que de todas formas se dirán palabrotas. Si no es en esta sala, tal vez en otro lugar. Todo el mundo dice palabrotas. Algunas personas un poco más que otras. También depende un poco del idioma que hables. Por supuesto, el insulto es otra cosa. Creo que hoy en día se transmiten muchas cosas, mientras que en otros deportes no vas por ahí con un micrófono pegado a ti".

"Creo que mucha gente dice muchas cosas malas cuando está a tope de adrenalina en otros deportes, pero simplemente no se capta. Mientras que aquí, probablemente también con fines de entretenimiento, ya sabes, se emiten cosas y ahí es donde la gente puede escucharlas, comentarlas en las redes sociales y te metes en todo tipo de problemas. Así que creo que todo empezaría por no retransmitirlas. Quiero decir, si no lo retransmites, nadie lo sabrá. Solo el equipo, pero con eso te ocupas internamente de este tipo de cosas".

"Pero sí, probablemente sea un poco el mundo en el que vivimos, dentro del deporte, pero también en general parece que la gente es un poco más sensible a las cosas. Supongo que el mundo está cambiando un poco, pero creo que ya empieza por no retransmitirlo o no dar la opción de que la gente lo escuche en general. Por supuesto, hay muchas aplicaciones donde la gente puede escuchar radios y esas cosas. Probablemente tengas que limitarlo o tener un poco de retraso para poder censurar algunas cosas. Eso ayudará mucho más que poner prohibiciones a los pilotos porque, por ejemplo, ni siquiera pude decir la palabra 'f' [se refería a la palabra 'joder']. Quiero decir, ni siquiera es tan malo, ¿verdad? Quiero decir que el coche no funcionaba, el coche está jodido, sí. Y luego, perdón por el lenguaje, pero vamos... ¿qué somos? ¿Niños de cinco o seis años? Incluso si un niño de cinco o seis años está viéndonos, quiero decir que al final hablará mal de todos modos, incluso si sus padres no lo hacen o no se lo permiten. Cuando crezcan, irán con sus amigos y dirán palabras. Así que sabes que esto no va a cambiar nada".

Como dice la resolución de los comisarios, esta no era la primera vez que la FIA investigaba el uso de lenguaje inapropiado, y de hecho de esa misma palabra, en las conferencias de prensa oficiales. El año pasado, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, y el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, recibieron una amonestación (un warning) tras una acalorada rueda de prensa en el Gran Premio de Las Vegas.

Hablando después de que el coche de Carlos Sainz resultara dañado por una alcantarilla rota en la primera sesión de entrenamientos, Vasseur declaró, entre otras cosas, que "esta situación nos costará una fortuna. Le jodimos la sesión a Carlos". Wolff dijo después: "Estás hablando de una jodida tapa de alcantarilla que se ha abierto, que ya había pasado antes, eso no es nada, es la FP1".

Ahora, los comisarios han sido algo más duros y obligarán a Verstappen a hacer trabajo público.

