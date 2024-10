Honda presiona a Red Bull F1 para hacer un test con Tsunoda

Honda está presionando a Red Bull para que Yuki Tsunoda pueda hacer un test con su coche de Fórmula 1 y demuestre de lo que es capaz. El fabricante japonés lleva mucho tiempo apoyando a su compatriota y su asociación con los austriacos ha sido fundamental para que tenga un asiento en AlphaTauri y RB.

Pero a pesar de mostrar algunos destellos de velocidad, Red Bull nunca ha estado convencido de que Tsunoda haya demostrado todo lo que se necesita para justificar su ascenso al equipo superior.

Incluso pese a la mala temporada de Sergio Pérez, que puso su futuro en duda a mitad de la presente campaña y que sigue estando en el aire de cara a 2025, el equipo de Milton Keynes parece querer inclinarse más por el poco experimentado Liam Lawson.

Además, Tsunoda nunca ha probado uno de los coches de F1 de Red Bull, ya que sólo se ha puesto al volante de los monoplazas de la escudería durante las pruebas de demostración.

La relación de Honda con Red Bull llegará a su fin el año que viene, antes de entrar en la nueva era reglamentario, cunado pasará a ser suministrador de Aston Martin, pero el fabricante espera que Tsunoda pueda seguir en la estructura de las bebidas energéticas más allá de esa fecha.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

En declaraciones a Motorsport.com, Koji Watanabe, presidente de la división de competición de Honda, HRC, habló de sus esperanzas de cara al futuro y sobre cómo estaba conversando con los jefes de Red Bull, Helmut Marko y Christian Horner, sobre el futuro de Tsunoda.

"En cuanto a Tsunoda, nuestro objetivo es que trabaje duro y se asegure un asiento en Red Bull", dijo. "Creemos que tiene talento. Por supuesto, las decisiones sobre los pilotos dependen del equipo, pero como socios hemos pedido encarecidamente que Tsunoda tenga la oportunidad de pilotar y probar un coche de Red Bull. Queremos darle al menos la oportunidad de demostrar su nivel".

"También he hablado directamente con Christian sobre esto y nunca lo ha descartado. Todavía no hay nada decidido, pero creo que debemos proceder adecuadamente", explicó.

Watanabe dijo que la solución ideal para él sería que Tsunoda ascendiese a Red Bull a largo plazo, aunque ya usen motores Honda, ya que su asociación finalizará al concluir la temporada 2025.

"Si todo va bien y da mérito a las habilidades de Tsunoda, creo que podría seguir con Red Bull más allá de 2026 y luchar por mundiales", añadió. "Sería ideal que Tsunoda se convirtiera en un piloto más de Red Bull. No es como si fuera a separarse de Honda, pero su objetivo ahora mismo es intentar tener un asiento en Red Bull, y si ese es su objetivo, debería perseguirlo hasta el final".

Watanabe también dijo que el joven piloto de Honda, Ayumu Iwasa, que compite ahora en Super Fórmula, pueda convertirse en reserva de RB el año que viene, pero no descarta tampoco que se quede en Japón.

"Para Iwasa, creo que su posición lógica el año que viene será la de piloto reserva de RB", dijo. "A partir de ahí, el objetivo es asegurarse un asiento a tiempo completo. He estado discutiendo sobre varias posibilidades para Iwasa con Marko y también sobre los pasos que Iwasa debería dar la próxima temporada para progresar en su carrera".

"Una opción es que asista a todas las carreras de Fórmula 1 como piloto reserva, como Liam Lawson. Otra opción es que siga compitiendo en la Super Fórmula el año que viene. Personalmente, creo que sería beneficioso para él seguir al volante de un monoplaza".

Pese a que Honda se unirá a Aston Martin en 2026, Watanabe dijo que no había ningún plan por el momento para asociarse con la escudería de Silverstone en un programa de desarrollo de pilotos.

"Actualmente no tenemos planes de colaborar con Aston Martin", añadió. "No es que no lo vayamos a hacer en el futuro. Pero, en este momento, no hay nada acordado. Al menos para el año que viene, no colaboraremos con Aston Martin en el desarrollo de pilotos", concluyó.