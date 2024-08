¿Qué pasa en una fábrica de F1 durante el parón de verano?

Seguro que has oído hablar de ello en la Fórmula 1, pero, ¿qué es el 'parón veraniego' y qué significa en realidad?

La incesante naturaleza de la máxima categoría del automovilismo, especialmente en esta temporada 2024 que bate récords con 24 carreras de febrero a diciembre, se traduce en que la pausa veraniega de este año será bienvenida para los pilotos y sus respectivos equipos. Se trata de un descanso importante que figura en el Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 de la FIA, ya que en el Artículo 24.1 se dice que "los competidores deben tener un período de parada de 14 días consecutivos durante los meses de julio y/o agosto".

Tal y como figura en la normativa, cualquier escudería que infrinja las reglas se arriesga a una sanción por parte de la federación internacional. Las normas son sencillas, durante dos semanas, los conjuntos no pueden realizar ningún trabajo relacionado con el rendimiento de sus monoplazas, y eso significa que está prohibido diseñar, investigar, trabajar en el túnel de viento o incluso llamar por teléfono o enviar un correo electrónico sobre el rendimiento del monoplaza.

Sin embargo, como explicó el director de operaciones de Mercedes, Rob Thomas, aún queda trabajo por hacer: "Alrededor del 95% de la gente está en la playa, pero pasan muchas cosas y la gente no se da cuenta, hay mucha planificación antes de esas dos semanas preciosas. Es el único momento en el que puedes hacer cosas a las que normalmente no puedes llegar, porque estamos al máximo todo el tiempo".

Maintenance work can be carried out by external contractors while regular staff are on their enforced leave Photo by: Red Bull Content Pool

"Suena obvio, pero es un momento en el que se le da un buen repaso a todo, como cuando se revisa el coche. Eso significa que se puede cortar la electricidad durante un día sin que ello afecte a las operaciones", dijo a Motorsport.com. "Nuestra pausa empieza a las seis de la mañana del sábado y, cuando la última persona abandone las instalaciones, un ejército de contratistas acude al lugar. Intentarán limpiar todo lo que puedan, y en el taller se revisan las máquinas".

"Estamos retirando cuatro máquinas y trayendo cuatro nuevas, lo que supone una labor enorme, y luego están todos los servicios", continuó. "Desde los sistemas de aire acondicionado hasta la iluminación y la calefacción, todo se revisa de forma anual. Todo lo que hay que reparar, se arregla, e incluso pintamos el suelo para que cuando la gente vuelva a entrar en dos semanas diga, 'vaya, ha cambiado mucho, tiene buen aspecto'".

Corresponde a la FIA velar por que los equipos cumplan con las normas, y Rob Thomas afirmó que es poco probable que las escuderías desobedezcan los procedimientos del descanso: "Es como muchas otras cosas en la Fórmula 1, donde es muy difícil para la FIA vigilar directamente, así que mucho depende de la integridad de los equipos".

"En realidad, es muy difícil mantener ese tipo de cosas en secreto porque, como ya sabes, la gente cambia de equipo constantemente, así que muchas cosas se autocontrolan por la naturaleza transitoria de las personas que van de una escudería a otra", señaló.

Wind Tunnel Model in Toyota Cologne Photo by: Andretti Autosport

"Supongo que siempre existió la posibilidad de que la FIA pudiera venir en cualquier momento y ver lo que estás haciendo, pero no creo que eso haya ocurrido nunca. Tampoco he oído ningún rumor de que otro equipo esté realizando actividades, así que espero que sea una de esas cosas a las que la gente se aferra porque todos están esperando un descanso", reveló.

Sin embargo, aunque el trabajo en el coche de Fórmula 1 no para, no todos los departamentos se detienen. Las áreas que no están directamente relacionadas con el rendimiento y el desarrollo pueden seguir funcionando con normalidad: "Está todo en el reglamento deportivo, no se puede hacer nada que implique pruebas o trabajo de diseño, producción, construcción del monoplaza o cualquier actividad de competición".

"Es lo mejor que tenemos en la Fórmula 1, porque si no, no pararíamos nunca", dijo. "Hay algunas áreas del negocio, gente que trabaja en lo comercial o las finanzas, y necesitan estar cerca para trabajar durante el mes. También estamos haciendo obras y hablé con el jefe de ella, que está supervisando un gran proyecto de construcción, y cuando le dije que estaríamos fuera dos semanas, me dijo, 'no te ofendas, pero eso sería muy útil, porque tus coches están aparcados en todas partes', así que permite seguir adelante con la obra".