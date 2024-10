Un comisario de la FIA explica cómo se decidió el castigo a Verstappen

El británico explicó la toma de decisiones detrás de la polémica sanción a Max Verstappen por el uso de un lenguaje soez en la rueda de prensa del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1. El neerlandés recibió un castigo y tendrá que realizar un "trabajo de interés público" por los hechos que protagonizó, y todo fue después de una entrevista de Motorsport.com con el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, en la que instó a los pilotos a frenar con ese tipo de palabras.

"Tenemos que diferenciar entre nuestro deporte, el automovilismo y el rap, no somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con F [Fuck]?", se preguntó. "Nosotros no estamos para eso, ellos son eso, nosotros no".

Aunque Johnny Herbert, que fue comisario durante aquel fin de semana en Marina Bay, afirmó que la penalización no fue consecuencia directa de los deseos del máximo responsable de la federación internacional de perseguir ese tipo de lenguaje, y aportó más información sobre la toma de decisiones: "En la rueda de prensa del Gran Premio de Singapur, Max [Verstappen] utilizó la palabra 'F' para referirse a su coche".

"Las ruedas de prensa se retransmiten en todo el mundo, se dicen más palabrotas que nunca, pero una rueda de prensa no es el lugar adecuado", explicó. "Algunos periodistas dijeron que el deporte intenta convertir a los pilotos en robots, no es así, solo se les pide que no digan palabrotas, que creo que es lo correcto, y la mayoría no las dicen".

"El incidente fue comunicado a los comisarios, tuvimos una buena charla con Max durante unos veinte minutos, media hora, en lo que fue una situación difícil", continuó. "Se le notaba en la cara que estaba muy afectado, pero cuando se fue, parecía estar tranquilo sobre el proceso y por qué estaba ahí, no nos culpó a los comisarios. Como comisarios, tenemos una serie de herramientas para castigar a los pilotos".

"Estamos ahí para aplicar las normas y tomar una decisión juntos, podríamos haberle multado, pero nos pareció más beneficioso que hiciera algo socialmente responsable, depende de Max y de la FIA", dijo. "Todo estalló después porque fue a la rueda de prensa y dio respuestas de una sola palabra, y luego dio su propia rueda de prensa improvisada fuera, en el paddock".

"Eso mostró la vena rebelde de Max, me encanta esa faceta, su carácter sincero y franco, pero hay un momento y un lugar. Personalmente, creo que hay demasiadas palabrotas, no quiero que mi nieto de cinco años escuche ese tipo de lenguaje", explicó Johnny Herbert.

Además, admitió que la polémica entrevista de Mohammed ben Sulayem con Motorsport.com "no sentó muy bien a los pilotos", y afirmó que estaba contrariados: "Hay un código de la FIA que prohíbe el uso de un lenguaje soez. Una semana antes, el presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, había hablado sobre ello y había dicho que los pilotos de Fórmula 1 no las debían decir, y que no eran raperos, lo que no les sentó muy bien, especialmente a Lewis [Hamilton], que consideró que se trataba de un insulto racial".

"Los pilotos no estaban contentos, todos se pusieron de acuerdo con Max. Me he dado cuenta de que los pilotos son un grupo mucho más unido de lo que he visto en muchos años, tienen opiniones mucho más firmes sobre los temas", aseguró. "Decir palabrotas es algo que ben Sulayem quiere erradicar, no se pueden decir tantas cosas en el calor de la batalla en una carrera, cuando afloran las emociones".

"Espero que prevalezca el sentido común sobre las palabrotas de los pilotos de Fórmula 1, ellos y la FIA trabajen juntos, sé que el presidente no está contento con el lenguaje soez", continuó. "Los pilotos están de acuerdo que hacerlo en la rueda de prensa no está bien, es algo que ha ido creciendo con el comentario del presidente de los raperos, que algunos encontraron ofensivo, hasta que Max fue a los comisarios".

El británico también dijo que desde entonces hubo una reunión entre los pilotos, y no hubo un acuerdo sobre el castigo para Max Verstappen: "Tuvimos una reunión con los pilotos después en la que al menos uno, que no voy a nombrar, dejó claro que, en su opinión, usar palabrotas no era aceptable".

"Hay muchos jóvenes en todo el mundo que aman este deporte y adoran a los pilotos, y ellos deben entender que son modelos a seguir", afirmó. "Tomamos la decisión de que había un caso que responder si se quiere. Es entre Max y la FIA acordar cuál debería ser la sanción y cuál sería, esa parte está fuera de nuestro control".

