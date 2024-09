Así fue la curiosa protesta de Verstappen en la rueda de prensa de la FIA

La rueda de prensa de Max Verstappen como protesta contra la FIA fue muy peculiar en el Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1. Después de conseguir una impresionante segunda posición en la parrilla, cumplió con sus compromisos con la transmisión en directo, antes de ir al encuentro oficial con los medios de comunicación.

Sin embargo, tras responder a la primera pregunta de Tom Clarkson, rápidamente quedó claro que no estaba interesado en dar respuestas muy desarrolladas. Y cuando hizo una broma sobre sus pocas ganas de hablar demasiado por el castigo que la federación internacional le impuso por el uso de un lenguaje soez, sus intenciones se hicieron evidente.

Así fue la rueda de prensa.

Tom Clarkson (TC): Max, no ha sido el mejor de los fines de semana para ti o para Red Bull hasta ahora. Entonces, ¿cómo de bien sienta esta primera fila?

Max Verstappen (MV): Sí, estoy muy contento con el segundo [lugar] hoy después de ayer. Y también quiero agradecer al equipo por seguir apretando durante todo el fin de semana, para hacer un coche mejor para mí. Así que estoy muy contento de estar en la primera fila.

TC: ¿Qué has cambiado durante la noche? Porque parece que ha habido una gran diferencia en el rendimiento.

MV: Mucho.

TC: ¿Puedes dar más detalles?

MV: No, puede que me multen o algo más.

TC: ¿Tienes confianza en el ritmo de carrera?

MV: Puede ser.

TC: Quiero decir, ¿podría ser un paso hacia lo desconocido en la carrera, teniendo en cuenta los problemas que tuviste ayer en la práctica?

MV: Es algo desconocido....

TC: Háblenos de la parrilla....

MV: No es hacia ti, no te preocupes. No quiero molestar.

TC: Está bien, pero, ¿puedes decirnos algo sobre estar junto a Lando [Norris] mañana en términos de la batalla por el campeonato y tus estrategias para la carrera?

MV: Lo veremos mañana.

Tom Clarkson terminó entonces las preguntas a Lewis Hamilton antes de abrir la palabra a los medios escritos, y le preguntaron al holandés si podía dar más detalles sobre los cambios que realizó en el monoplaza desde el viernes, y señaló: "Preferiría que me hicieran estas preguntas fuera de la sala de prensa".

Tras confirmar que respondería a las cuestiones en el paddock, a Max Verstapen se le puso en un hipotético caso en el que qué pasaría su recibiera una sanción por su comportamiento: "Sin comentarios".

Por eso se le preguntó cuánto tiempo tenía pensando no dar más respuestas en las ruedas de prensa oficiales de la FIA: "Voy a responder, solo que no mucho, quizá sea por mi voz".

