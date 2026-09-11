Leclerc habla de las secuelas de su fuerte accidente en Monza
Charles Leclerc quedó conmocionado por su accidente del domingo pasado y el lunes notó las consecuencias, aunque logró salir ileso a pesar del susto.
Charles Leclerc ha ofrecido nuevos detalles sobre las consecuencias de su accidente en el Gran Premio de Italia, explicando que su problema de visión fue "muy breve".
El piloto monegasco perdió el control de su coche a gran velocidad en la segunda vuelta de la carrera de Monza y se estrelló contra las barreras a la salida de la Parabolica.
En ese mismo momento visitó el centro médico y recibió el alta médica, pero admitió que necesitaría hacerse más pruebas para asegurarse de que está en condiciones de disputar el Gran Premio de España de este fin de semana en Madrid.
"El cuello estaba bien, al principio solo era un pequeño problema de visión", dijo Leclerc el domingo tras el accidente. "El ojo derecho no me veía muy bien, pero ahora ya está todo bien, así que eso era lo que más me preocupaba al bajarme del coche".
Cuatro días después, en el paddock de Madrid, el piloto de 28 años confirmó que su problema de visión había resultado sido muy breve.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images
Cuando se le preguntó si ese problema le había hecho dudar de su capacidad para pilotar en Madrid, Leclerc respondió: "No, no hasta ese punto".
Y añadió: "El lunes volví a sentir esa tensión y, probablemente, un ligero dolor en el cuello. Pero en cuanto a la visión, fue algo muy breve. Justo después de subirme al coche [médico], un ojo, no sé, quizá no funcionaba muy bien, pero al cabo de unos segundos ya estaba perfectamente, así que no me preocupé demasiado".
"Sabía que había sido un fuerte choque y, obviamente, eso nunca es bueno para el cuerpo, pero enseguida pude ver bastante bien", aseguró.
Aunque tenía algunos moratones, Leclerc dijo que su revisión médica —en la que se comprobaron "bastantes cosas"— transcurrió según lo previsto.
"Fue un choque bastante fuerte; probablemente desde fuera también lo pareciera, pero desde dentro también se notó que fue fuerte", explicó. "A veces puede parecer bastante fuerte desde fuera, pero desde el coche no pasa nada".
"Al salir no me encontraba muy bien, pero en realidad solo fue el susto. Me hicieron bastantes pruebas y tratamientos durante los dos primeros días, sobre todo en el cuello porque lo notaba un poco tenso, lo cual supongo que es lo normal, pero ahora estoy bien".
"Todas las revisiones que me hice salieron bien; la verdad es que no sabría decírtelo con exactitud… En el ámbito médico, cada revisión del cuello tiene un nombre demasiado complicado para que yo lo recuerde. Me hice muchas revisiones y todo salió bien", concluyó el piloto monegasco de Fórmula 1.
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