Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

FIA F2
FIA F2
Madrid
F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

Accidente e incendio de un F2 en el estreno de Madring

FIA F2
FIA F2
Madrid
Accidente e incendio de un F2 en el estreno de Madring

Gresini correrá en Misano con una emotiva decoración especial en honor a Marco Simoncelli

MotoGP
MotoGP
GP de San Marino
Gresini correrá en Misano con una emotiva decoración especial en honor a Marco Simoncelli

Leclerc habla de las secuelas de su fuerte accidente en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Leclerc habla de las secuelas de su fuerte accidente en Monza

Moto2 en Misano - Manu González arranca marcando territorio - Resultados y resumen

Moto2
Moto2
Moto2 en Misano - Manu González arranca marcando territorio - Resultados y resumen
Fórmula 1 GP de España

Leclerc habla de las secuelas de su fuerte accidente en Monza

Charles Leclerc quedó conmocionado por su accidente del domingo pasado y el lunes notó las consecuencias, aunque logró salir ileso a pesar del susto.

Benjamin Vinel Jake Boxall-Legge
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc ha ofrecido nuevos detalles sobre las consecuencias de su accidente en el Gran Premio de Italia, explicando que su problema de visión fue "muy breve".

El piloto monegasco perdió el control de su coche a gran velocidad en la segunda vuelta de la carrera de Monza y se estrelló contra las barreras a la salida de la Parabolica.

Recuerda cómo fue el accidente en vídeo:

En ese mismo momento visitó el centro médico y recibió el alta médica, pero admitió que necesitaría hacerse más pruebas para asegurarse de que está en condiciones de disputar el Gran Premio de España de este fin de semana en Madrid.

"El cuello estaba bien, al principio solo era un pequeño problema de visión", dijo Leclerc el domingo tras el accidente. "El ojo derecho no me veía muy bien, pero ahora ya está todo bien, así que eso era lo que más me preocupaba al bajarme del coche".

Cuatro días después, en el paddock de Madrid, el piloto de 28 años confirmó que su problema de visión había resultado sido muy breve.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

Cuando se le preguntó si ese problema le había hecho dudar de su capacidad para pilotar en Madrid, Leclerc respondió: "No, no hasta ese punto".

Y añadió: "El lunes volví a sentir esa tensión y, probablemente, un ligero dolor en el cuello. Pero en cuanto a la visión, fue algo muy breve. Justo después de subirme al coche [médico], un ojo, no sé, quizá no funcionaba muy bien, pero al cabo de unos segundos ya estaba perfectamente, así que no me preocupé demasiado".

"Sabía que había sido un fuerte choque y, obviamente, eso nunca es bueno para el cuerpo, pero enseguida pude ver bastante bien", aseguró.

Aunque tenía algunos moratones, Leclerc dijo que su revisión médica —en la que se comprobaron "bastantes cosas"— transcurrió según lo previsto.

"Fue un choque bastante fuerte; probablemente desde fuera también lo pareciera, pero desde dentro también se notó que fue fuerte", explicó. "A veces puede parecer bastante fuerte desde fuera, pero desde el coche no pasa nada".

"Al salir no me encontraba muy bien, pero en realidad solo fue el susto. Me hicieron bastantes pruebas y tratamientos durante los dos primeros días, sobre todo en el cuello porque lo notaba un poco tenso, lo cual supongo que es lo normal, pero ahora estoy bien".

"Todas las revisiones que me hice salieron bien; la verdad es que no sabría decírtelo con exactitud… En el ámbito médico, cada revisión del cuello tiene un nombre demasiado complicado para que yo lo recuerde. Me hice muchas revisiones y todo salió bien", concluyó el piloto monegasco de Fórmula 1.

Más sobre Leclerc:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Por qué La Monumental mantiene alerta a Honda y el Aston Martin
Siguiente artículo F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Mejores comentarios
Más de
Benjamin Vinel

Haas F1 tampoco nota una gran diferencia con el nuevo motor Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Haas F1 tampoco nota una gran diferencia con el nuevo motor Ferrari

Para Verstappen, la F1 2026 no solo es "antinatural", sino demasiado fácil de pilotar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Para Verstappen, la F1 2026 no solo es "antinatural", sino demasiado fácil de pilotar

Cuando Michael Schumacher ganó en Monza en 2006 y anunció su primera retirada de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Cuando Michael Schumacher ganó en Monza en 2006 y anunció su primera retirada de la F1
Más de
Charles Leclerc

F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

A qué hora es hoy la F1 del GP de España y cómo ver gratis el estreno del Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
A qué hora es hoy la F1 del GP de España y cómo ver gratis el estreno del Madring

Leclerc se libra de la penalización en Madrid, pero Ferrari tiene otro problema

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Leclerc se libra de la penalización en Madrid, pero Ferrari tiene otro problema
Más de
Ferrari

Hamilton niega haber pedido un trato favorable a Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Hamilton niega haber pedido un trato favorable a Ferrari

"Me pasé de la raya": Leclerc asume la culpa del choque con Hamilton en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
"Me pasé de la raya": Leclerc asume la culpa del choque con Hamilton en Monza

Por qué Ferrari no teme las alcantarillas de Madring F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Por qué Ferrari no teme las alcantarillas de Madring F1

Últimas noticias

Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

FIA F2
F2 FIA F2
Madrid
F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora