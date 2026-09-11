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Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

Como era de esperar, el GP de España 2026 de F1 no contará con muchas novedades, ya que las escuderías se enfrentarán por primera vez a Madring.

Fabien Gaillard
Editado:
Detalles técnicos del Ferrari SF-26

La combinación de una temporada europea que llega a su fin, un trabajo de desarrollo que empieza a mirar hacia 2027 y el descubrimiento de un circuito complejo y potencialmente peligroso parece haber provocado que las escuderías hayan limitado las novedades de cara al Gran Premio de España 2026 de la F1.

Así, en el documento publicado por la FIA en el que se recogen las modificaciones aerodinámicas declaradas por las escuderías, se observa que estas son reducidas tanto en número como en el impacto que se supone que producirán.

Así, aunque las cuatro escuderías punteras llegan a Madrid con al menos una pieza nueva cada una, no todas ellas son elementos que mejoren el rendimiento puro.

En el caso de Mercedes, que cuenta con tres elementos nuevos, dos son específicos para el circuito: por un lado, se ha reducido el tamaño de una aleta central del alerón trasero y, por otro, se ha añadido una aleta detrás del escape, con el fin de ajustar la relación entre carga aerodinámica y resistencia en los tramos con poca carga. Al mismo tiempo, se ha introducido una modificación en el 'labio' delantero del tambor del tren delantero, para mejorar el flujo de aire hacia la parte trasera.

Tanto en Ferrari como en McLaren, solo cabe destacar una evolución. En el caso de los de Maranello se trata de un rediseño del carenado del brazo superior de la suspensión trasera, con el fin de conseguir un poco más de carga aerodinámica en esa zona concreta. En cuanto a la escudería de Woking, se han añadido elementos al alerón trasero para mejorar la gestión del flujo de aire sobre el plano principal y los flaps.

Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull)

Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Por último, en el caso de Red Bull, las dos novedades anunciadas se clasifican en la categoría de mejoras de fiabilidad. Una de ellas afecta a la carrocería alrededor de los neumáticos traseros, para que sea más robusta para mantener el nivel de carga deseado; la otra consiste en un cambio en la geometría de la parte delantera del suelo para 'eliminar el deterioro de la estructura y de las superficies aerodinámicas' derivado de la tensión a la que se ven sometidas estas piezas.

Fuera del top 4,el Alpine cuenta en Madrid con un retoque del suelo, con la incorporación de un elemento destinado a mejorar el agarre al favorecer una mejor distribución de la presión y una mejor gestión del flujo.

En cuanto a Cadillac, introduce tanto un nuevo flap en el alerón trasero (que cuenta con un borde de salida revisado para mejorar el apoyo y la estabilidad) como una nueva aleta directora vertical en el difusor (para mejorar el rendimiento aerodinámico y aumentar la carga en la parte trasera).

Williams, Racing Bulls, Aston Martin, HaasAudi no presentan ninguna novedad.

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