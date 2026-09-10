"Me pasé de la raya": Leclerc asume la culpa del choque con Hamilton en Monza

Madrid.- Las aguas temblaron en Ferrari el pasado fin de semana en su gran premio local, el GP de Italia, donde Charles Leclerc y Lewis Hamilton se tocaron nada más empezar la carrera, en la primera chicane. Luego, Leclerc dijo que habían ido demasiado lejos, y su compañero no estuvo de acuerdo, asegurando que no se podía hablar en plural, al tiempo que cuestionaba cómo gestiona Ferrari las carreras.

Y hablando este jueves en el Madring, Charles Leclerc admitió que él fue quien se pasó «de la raya» en su duelo con Hamilton, y que han hecho las paces desde entonces por el incidente.

Tras analizar el incidente con el director del equipo, Fred Vasseur, y con el propio Hamilton, Leclerc aceptar la responsabilidad de lo ocurrido y quiso dejar claro que esto no había afectado a su relación con su compañero de equipo: "Me refiero a las reglas de combate; creo que está bastante claro que nunca queremos ver un coche del mismo equipo en la hierba".

"Tras analizarlo, hablamos con Lewis; obviamente, sé que me pasé de la raya en la curva 2 y se lo dije a Lewis, y creo que está muy claro lo que debemos hacer o evitar de cara al futuro".

"Pero no voy a entrar en muchos más detalles de lo que ya hemos dicho. Lo único que puedo decir es que, sin duda, no ha afectado a la buena relación que tenemos y no afectará a nada de aquí en adelante. Y eso es lo más importante para mí, la verdad".

"Por supuesto, sé que pilotamos para Ferrari y, si hay una carrera en la que no quieres que pase algo así, esa es Monza; y cuando estas cosas ocurren en nuestra carrera de casa, se arma un gran revuelo fuera".

"Sin embargo, al analizar la carrera desde fuera, también ha habido cierta tensión entre otros compañeros de equipo y lo único de lo que acabamos hablando es de Lewis y de mí, lo cual no me parece del todo justo".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Pero eso no significa que lo hiciéramos todo a la perfección. Yo no lo hice en la curva 2 y, por eso, se lo dejé muy claro a Lewis nada más revisar las imágenes".

"Creo que lo más importante es que hemos aclarado la situación, hemos hablado, le he dicho a Lewis cómo me sentía, Lewis me ha dicho cómo se sentía y creo que, en retrospectiva, cuando hablamos sin las emociones de la carrera, estamos totalmente de acuerdo con los puntos de vista de ambos".

"Son cosas que pasan. Estoy seguro de que no será la última vez que ocurra, porque es el tipo de cosas que pasan en las carreras, sobre todo cuando salimos tan cerca el uno del otro con tanta frecuencia. Pero no es una situación en la que queramos volver a encontrarnos, y eso está muy claro tanto para Lewis como para mí".

A un ex compañero de Leclerc, Carlos Sainz, le preguntaron por ese choque entre los Ferrari, y el madrileño ha revelado que tras cada roce con Leclerc, lo arreglaban: "No es asunto mío, pero puedo decirte que, cuando tienes dos compañeros de equipo competitivos, este tipo de situaciones siempre van a ocurrir".

"En mi caso con Charles, siempre teníamos alguna discusión o encontronazo un par de veces —dos o tres veces— al año; pero, tras la carrera o a la mañana siguiente, nos llamábamos y lo solucionábamos. Así que sí, creo que es algo normal cuando luchas por podios o victorias en un equipo competitivo y surgen situaciones en la primera curva, en plena carrera o con la estrategia: un día acabas descontento con cómo se han gestionado las cosas y, al día siguiente, puede que te hayan favorecido a ti".

"Siempre ocurre lo mismo. No sé cómo se está gestionando ahora, pero cuando yo estaba en Ferrari con Charles, siempre lo arreglábamos entre nosotros, seguíamos adelante y, la verdad, nos llevábamos bien.

Respecto a Ferrari, Leclerc asegura que la repercusión de lo que pasa allí es mayor que en otros equipos, y se refirió a otros roces entre compañeros en Mercedes y McLaren en la misma carrera: "No se trata de minimizar la forma en que se desarrolló todo. Y, como he dicho, no es aceptable ver a Lewis acabar en la grava. Pero, sin duda, la repercusión es, de hecho, mucho mayor por nuestra parte en comparación con lo que han tenido otros… Quiero decir, no seguí toda la carrera, pero en las otras dos escuderías que vi luchando por los primeros puestos no hubo tanto revuelo al respecto".

"Así que, sin duda, las repercusiones que tiene pilotar para Ferrari son mucho mayores, sobre todo si estamos en Monza. Pero eso no quiere decir que minimice lo ocurrido y, sí, no es algo que deba volver a suceder".