Leclerc se libra de la penalización en Madrid, pero Ferrari tiene otro problema

Charles Leclerc no tendrá que cumplir ninguna penalización en el GP de España. Como ya adelantamos ayer en Motorsport.com, el motor que debutó en Monza con el ADUO2 no sufrió daños significativos en el durísimo accidente del piloto monegasco durante la segunda vuelta del GP de Italia, mientras que sí se sustituirá la caja de transmisión —aparentemente no los engranajes—, dañada por la torsión provocada por el impacto contra las protecciones.

Charles perdió el control del Ferrari al pasar por la Parabólica a más de 230 km/h debido a un bote provocado por un desagüe. El piloto de Ferrari, que se estaba defendiendo del McLaren de Oscar Piastri, se fue largo, fuera de la trazada, y terminó estrellándose contra las barreras.

El Ferrari SF-26 resistió perfectamente un impacto cuya desaceleración superó los 50G y, después de las exhaustivas comprobaciones realizadas en la Gestione Sportiva, el monoplaza fue enviado rumbo a Madrid.

El equipo del Cavallino tiene la oportunidad de pasar página inmediatamente después del desastre sufrido en el Templo de la Velocidad, donde todos los problemas salieron a la luz, dejando al descubierto un equipo fracturado internamente e incapaz de aprovechar todo el potencial técnico que realmente tiene a su disposición.

El sueño de mantenerse en la lucha por el Mundial se hizo añicos ante la marea roja de aficionados de Maranello, que acabaron rindiendo homenaje al triunfo de Andrea Kimi Antonelli, el joven emiliano al que hasta ayer veían como el... enemigo al volante del Mercedes, el coche "irregular".

Y ahora la Scuderia debe encontrar una razón para seguir adelante con la temporada, porque la ilusión por el título se ha apagado. La relación entre los pilotos se ha deteriorado claramente: la actitud inaceptable de Leclerc, que deliberadamente echó de la pista a su compañero de equipo en la Primera Variante, no será olvidada por Lewis. Fred Vasseur ha demostrado que no quiere gestionar la fuerte rivalidad entre sus dos pilotos, al no aplicar una política de equipo como la que McLaren, en 2025, y Mercedes, este año, han llevado a cabo con buenos resultados.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Eric Le Galliot

Hamilton, como sabemos, se viene abajo si no tiene la posibilidad de luchar en la parte delantera —ya lo vimos durante todo el año pasado—. El siete veces campeón del mundo creyó en el proyecto de 2026 y asegura haber contribuido al crecimiento tanto del coche como del equipo. Esperaba recibir el estatus de primer piloto al ser el hombre de Ferrari más cercano en la clasificación al líder Antonelli, pero no obtuvo esa recompensa. Será interesante comprobar cuál será su actitud a partir de Madrid.

Y es una verdadera lástima que la situación se esté complicando, porque sabemos lo competitivo que puede llegar a ser el Ferrari en circuitos de baja adherencia —los SF-26 suelen ser rápidos los viernes, cuando el asfalto todavía tiene poco agarre—.

Fuera del trazado de la Feria de Madrid, las zonas que rodean el circuito están llenas de obras y acumulaciones de tierra roja. Por tanto, es fácil prever que el asfalto pueda estar constantemente resbaladizo: bastará una ráfaga de viento para llevar de nuevo polvo y suciedad hasta la propia trazada.

La Scuderia ya tuvo la oportunidad de... descubrir de antemano las dificultades del Madring durante el filming day celebrado antes del parón veraniego, por lo que el Cavallino debería llegar preparado para esta inédita cita en la capital española.

Esta vez, más que fijarse en lo que serán capaces de hacer sus rivales, Ferrari tendrá que mirarse a sí misma...