Leclerc, frustrado tras un cambio que no funcionó en el Ferrari F1

Leclerc, que había dado una buena imagen en los entrenamientos del viernes, no estuvo tan contento en la FP3 del sábado, ni en una clasificación en la que tuvo problemas con los neumáticos delanteros.

Tras ser cuarto en la Q1 y segundo en la Q2, probó un cambio en el alerón delantero del Ferrari para su última tanda de la Q3 en un intento de encontrar más rendimiento. Sin embargo, no dio resultado y tuvo que conformarse con el quinto puesto tras cometer un error y abortar su vuelta final. Saldrá finalmente cuarto tras la sanción a Pérez que le hace ganar una posición.

"Para ser sincero, creo empezó desde mucho antes en el fin de semana", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por sus problemas en la Q3.

"Ya en la FP3 sentí que se me iba un poco de las manos, pero confiaba en que volvería el feeling en la clasificación, como suele ocurrir".

"Siempre que tenemos una sensación extraña en FP3, luego pones los neumáticos nuevos en clasificación, poco combustible, y todo vuelve a la vida".

"Hoy no ha sido así. He tenido bastantes problemas con los neumáticos delanteros, hasta la última tanda de la Q3, en la que he sido muy agresivo con el alerón delantero para intentar algo, y me he ido al otro lado".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, saluda a los aficionados tras la clasificación.

"En general, no ha sido un día limpio para mí, no he pilotado tan bien como el viernes. Pero el domingo la carrera es larga, e intentaré maximizarlo todo".

Charles Leclerc señaló su preparación de los neumáticos como una de las razones de sus problemas en el circuito Albert Park.

"Las sensaciones no eran las correctas", declaró. "A partir de la FP3 fue mucho más difícil hacer una vuelta limpia. El viernes, cada vuelta que daba era limpia y buena".

"Y el sábado cada vez se me iba un eje u otro, que se debe principalmente a la preparación de los neumáticos".

"Y no creo que haya hecho un gran trabajo en eso. Así que es un efecto bola de nieve para el resto de la vuelta. Por eso creo que lo he estropeado".

Leclerc admitió que la FP3 también le había abierto los ojos sobre el rendimiento de Red Bull.

"Vi que Red Bull empezó a poner el motor a tope", dijo. "Y de la curva 7 a la 9 creo que ya perdíamos tres décimas. Así que eso fue demasiado".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

"Y a partir de ese momento, sentí que la pole position habría sido difícil. Pero luego en la Q1 estuvimos muy fuertes, y pensé: 'Vale, quizás'. Al final, no lo fue".

"Creo que, siendo realistas, va a ser difícil aspirar a la victoria porque Max va a ser demasiado fuerte. Checo podría ser un objetivo".

"Pero parecen fuertes una vez más porque tienen de nuevo más margen del que inicialmente pensamos que tenían ayer".

"En general mi objetivo es obviamente intentar remonar y estar en el podio. Y si eso significa batir a Checo, pues lo intentaremos".

El neumático duro sigue siendo una incógnita, ya que los equipos lo han reservado para la carrera. A la pregunta de si podría favorecer a Ferrari, Leclerc añadió: "Eso espero. Pero insisto, nos centraremos en nosotros mismos, y si podemos ponerles un poco más de presión, que hasta ahora no hemos podido, entonces estaré feliz de hacerlo".