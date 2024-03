Hamilton tampoco entiende al Mercedes W15: "Es más o menos lo mismo"

Mercedes trabajó mucho desde mitad de la temporada 2023 para cambiar todo el concepto de su coche para este curso y así intentar un cambio de rumbo que le devolviese a las primeras posiciones de la parrilla. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado y Lewis Hamilton ya ha mostrado su descontento públicamente.

Así fue la clasificación : Fórmula 1 Verstappen se lleva la pole en Australia F1 delante de Sainz y Pérez

Después de dos grandes premios complicados en Bharein y Arabia Saudí, el piloto británico dijo ayer en Melbourne que había perdido toda su confianza con el Mercedes W15 y, tras una clasificación en la que cayó eliminado en la Q2, aseguró que prácticamente nada había cambiado para él de 2022 a 2024.

"En 2022 ya dividíamos los reglajes, George estaba haciendo una cosa y yo probaba todas las configuraciones que había para tratar de ayudar al equipo a encontrar opciones y descubrir cómo podíamos salir adelante. Es más o menos lo mismo ahora. He probado muchas cosas diferentes".

"Quiero decir, son tres años seguidos con una sensación similar. Pero luego están esos momentos de 'Oh, esto podría ser bueno' como ha pasado en la FP3, pero luego eso siempre desaparece".

"Si podemos encontrar una manera de mantener esas sensaciones en el coche, tal vez podamos ser más competitivos. Pero hay mucho trabajo que tenemos que hacer, todos están trabajando muy duro", dijo.

Cuando se le preguntó si tenía alguna idea respecto a qué podría ser lo que cambia el rendimiento del Mercedes W15 de una forma tan drástica en pocas horas, el siete veces campeón del mundo no se mostró demasiado convencido, pero apuntó al viento como una posible causa.

"En cada salida a la pista aprendes algo nuevo. La FP3 fue muy buena para nosotros y me sentía muy optimista de cara a la clasificación, pero luego creo, no sé si es el viento que se levanta, de hecho aumentó bastante, igual que ayer, y de repente el coche está mucho más en el filo de la navaja".

Pensando ya en la carrera de este domingo, Hamilton tampoco se mostró demasiado positivo, aunque confía en que Mercedes pueda mejorar su rendimiento y al menos luchar por los puntos con los pilotos que saldrán por delante de él.

"No he hecho ninguna tanda larga, así que realmente no lo sé. Parece que todo el mundo es muy rápido a nuestro alrededor. Pero será un día nuevo y un nuevo intento. A ver si podemos dar un paro adelante", concluyó el veterano piloto británico.

Galería: las mejores fotos del sábado de F1 en el GP de Australia

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El equipo de boxes del Kick Sauber practica una parada en boxes Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images El equipo de Kick Sauber pic hace una parada en boxes en el coche de Zhou Guanyu, Kick Sauber C44 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mecánicos de la Kick Sauber traer en el coche de Zhou Guanyu, Kick Sauber C44 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 57

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!