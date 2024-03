Parrilla de salida de F1 en Australia tras la sanción: filas y posiciones

Este es el orden de salida para la carrera del GP de Australia 2024 de F1, así ha quedado la parrilla con sus filas y posiciones después de que Sergio Pérez fuera sancionado por molestar a Hulkenberg en la Q1. Mira en qué posición sale cada piloto en la carrera del domingo, y recuerda que la parrilla de Australia está formada de diez filas pero con solo 19 pilotos, ya que Williams compite con un solo coche y dio a Albon el coche de Sargeant, que no participa.

La parrilla del GP de Australia de F1 2024: filas y posiciones de salida

*Pérez se había clasificado 3º pero pierde tres posiciones. Ganan una plaza Norris, Leclerc y Piastri.

**Zhou saldrá desde el pitlane tras tener que cambiar piezas en su coche después de la clasificación

Así fue la clasificación de Australia F1: crónica y resultados: Fórmula 1 Verstappen se lleva la pole en Australia F1 delante de Sainz y Pérez

¿Por qué la parrilla del GP de Australia de F1 tiene solo 19 coches?

Alex Albon sufrió un accidente en la FP1 del viernes y destrozó su coche. El equipo Williams no tenía un chasis de respuesto, por lo que solo podía competir con un monoplaza, dejando la parrilla en solo 19. Y como Williams tomó la decisión de darle a Albon el coche de Logan Sargeant, el estadounidense será el piloto que no corra el domingo. Así, el último clasificiado de la carrera acabará 19º, no 20º.

¿Suele ganar en Australia F1 el piloto que hace la pole position?

Se han disputado ya 26 carreras de F1 en el circuito Albert Park de Melbourne, y en esas 26 solo en 11 ha ganado el piloto que había conseguido la pole position. De hecho, en las últimas doce carreras en Australia solo ha ganado cuatro veces el poleman, por lo que no está garantizado en Australia que gane el que sale primero, como pasa en otros circuitos.

Históricamente ha sido una carrera con muchos abandonos, Safety Car e incidentes, por lo que el orden de salida y el de llegada no siempre coincide en Melbourne. Pero eso sí, de las 12 últimas carreras, en ocho ha ganado un piloto que salía desde primera fila de parrilla (es decir, primero o segundo), por lo que evidemente es importante salir delante.

Lewis Hamilton lleva ocho pole position en Australia, Charles Leclerc tiene una, la de 2022, y Max Verstappen ha logrado dos poles position en Australia, la de 2023 y la de este 2024.

¿En qué posición sale Fernando Alonso en la carrera de F1 de Australia?

Fernando Alonso saldrá décimo en la carrera del domingo en el GP de Australia 2024, en la quinta fila de parrilla que compartirá con su compañero Stroll de Aston Martin.

¿En qué posición sale Carlos Sainz en la carrera de F1 de Australia?

Carlos Sainz saldrá segundo en la carrera del domingo en Australia F1, tras quedar solo por detrás de Verstappen en clasificación. Empezará compartiendo primera fila con Verstappen y con Pérez justo detrás.

¿En qué posición sale Sergio Pérez en la carrera de F1 de Australia?

Checo Pérez se clasificó tercero, pero iniciará la carrera del GP de Australia de F1 sexto porque fue penalizado con tres posiciones por molestar a Hulkenberg en la Q1. Pérez saldrá desde tercera fila de parrilla, junto a Piastri (con el que comparte línea) y justo por delante de Russell.

La parrilla de la carrera del GP de Australia según los tiempos en clasificación antes de la sanción a Pérez

