Leclerc: "Vamos bien donde deberíamos sufrir y mal donde deberíamos ir bien"

Donde Ferrari esperaba sufrir, acabó logrando grandes resultados. Donde, sobre el papel, parecía tener todo a favor para luchar por la victoria, terminó marchándose decepcionada. Ese fue el principal mensaje que Charles Leclerc dejó, de forma más o menos consciente, al cerrar la primera mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Lo hizo después de un fin de semana muy frustrante para él y para Ferrari en Hungaroring, donde el cuarto puesto final dejó más preguntas que respuestas en la mente del piloto monegasco de 28 años. El SF-26, en un circuito que parecía ideal para potenciar sus puntos fuertes, ni siquiera fue capaz de subir al podio.

"Ha sido un fin de semana decepcionante. Lo que más me llama la atención después de las tres últimas carreras es que, de esas tres, hubo dos en las que esperábamos sufrir y terminamos primero y segundo, mientras que en la carrera en la que pensábamos que íbamos a ir bien acabamos cuarto y quinto".

"Así que claramente hay una tendencia, y no es que un coche vaya bien porque el piloto esté haciendo algo extraordinario. Ambos coches parecen tener esta característica: ser competitivos los fines de semana en los que esperamos sufrir y tener dificultades cuando creemos que vamos a ser fuertes. Es algo que tenemos que entender. También es cierto que, con una buena salida hoy, la carrera podría haber sido muy diferente, porque en un circuito como este es muy difícil adelantar".

Al igual que Lewis Hamilton, y a diferencia del resto de pilotos que luchaban por las primeras posiciones, Leclerc comenzó el Gran Premio de Hungría con un juego de neumáticos blandos. El motivo era sencillo: aprovechar el mayor agarre que ofrecían frente a los medios montados por sus rivales.

"Simplemente quería salir con el blando. Por desgracia, ayer, con una clasificación complicada, utilicé un juego nuevo de medios y todos los juegos nuevos de blandos. Así que solo me quedaban blandos ya usados. Quería aprovechar la ventaja del blando en la salida y, sinceramente, pensábamos que era un buen neumático. Creo que la carrera demostró que habíamos interpretado bien la situación. Todos montaron luego el blando más adelante y no creo que hoy el medio fuera un neumático especialmente eficaz. En eso tuvimos una buena intuición".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Aunque el neumático blando demostró ser una opción muy competitiva durante la carrera, no proporcionó la ventaja esperada en la salida. Además, el SF-26 tampoco brilló con los neumáticos duros, utilizados en los dos relevos centrales de la prueba.

"Una vez más pagamos un precio muy alto en la salida. Sin embargo, no fuimos especialmente brillantes en ninguna fase de la carrera. El primer stint con el duro no estuvo mal, el último con el blando fue bastante bueno, pero hubo demasiados altibajos.

Creo que ese es precisamente el aspecto en el que debemos trabajar: encontrar más consistencia con este coche. En algunos stints fue muy, muy difícil de conducir para Lewis, en otros lo fue para mí, y resulta realmente extraño que todo parezca tan poco correlacionado".

De cara al parón veraniego, Leclerc se marcha con muchas incógnitas. Preguntas a las que Ferrari intentará dar respuesta para llegar a Zandvoort más fuerte y continuar la pelea con Mercedes, el Red Bull de Max Verstappen y, probablemente, también con McLaren.

"Hay muchos interrogantes. Me parece muy extraño que en dos circuitos donde esperábamos sufrir, como Silverstone y Spa-Francorchamps, lográramos una victoria y un segundo puesto. En cambio, en un circuito como este, donde sobre el papel esperábamos un fin de semana mejor y más adaptado a nuestro coche, no fue así".

"Sabíamos que Mercedes, McLaren y Red Bull serían rivales muy fuertes, pero esperábamos un resultado diferente. El viernes fuimos competitivos, aunque creo que Mercedes y Red Bull rodaban con menos potencia de motor. Ya el sábado entendimos que la situación iba a cambiar y que nos iba a costar más. Tenemos que comprender qué está ocurriendo, porque hay cosas que no encajan con nuestras expectativas".

Pese a todo, el monegasco mantiene la confianza en las posibilidades de Ferrari para la segunda mitad del campeonato.

"El campeonato sigue abierto. Nuestras mejoras son mucho más importantes que en el pasado porque nos permiten dar un paso adelante realmente significativo. Lo vimos este fin de semana, así que será fundamental seguir aprovechándolas al máximo y mantener el mismo enfoque agresivo que hemos tenido hasta ahora en el desarrollo del coche. Veremos cómo va en Zandvoort".