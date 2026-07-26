Mercedes admite que el problema en la salida de Hungría no fue culpa de Russell

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, exculpó a George Russell de cualquier responsabilidad por la mala salida que le hizo pasar de la sexta posición de la parrilla al vigésimo puesto en la primera curva del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

El coche parecía responder correctamente a las órdenes del piloto durante la vuelta hacia la parrilla, mientras Russell seguía las instrucciones para calentar los neumáticos que le transmitía su ingeniero, Marcus Dudley, incluyendo una última serie de quemadas de rueda antes de colocarse en su cajón de salida. Sin embargo, en los instantes finales del procedimiento de salida, Russell pareció perder el control del régimen del motor y el coche salió con tirones cuando soltó el embrague.

Solo Lance Stroll y Sergio Pérez —que partía desde el pit lane— estaban por detrás de Russell al llegar a la primera curva. Cuando el británico preguntó por radio: "¿Qué ha pasado ahí?", el equipo le respondió que el coche había activado el sistema anti-stall.

Cuando pidió una explicación más detallada para saber si había hecho algo mal durante el procedimiento de salida, le respondieron: "Embrague un 2 % superficial; parece que levantaste el pie del acelerador a altas revoluciones".

Sin embargo, Wolff explicó después que el problema con el motor —estrenado precisamente este fin de semana— no fue responsabilidad de Russell.

"Parece que dio alrededor de un 10 % de acelerador y el motor se revolucionó al máximo. Entonces levantó el pie y el motor se vino abajo", explicó Wolff.

"No estoy nada contento con la cantidad de errores que hemos cometido. Esa fue la razón de lo ocurrido, y luego George pilotó realmente muy bien.

"Superó el tráfico con facilidad y después remontó. Creo que consiguió el máximo de puntos que era posible recuperar."

George Russell, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Por su parte, Russell explicó qué sintió desde el cockpit: "Estaba manteniendo el acelerador para sostener las revoluciones y, de repente, unos cuatro segundos antes de que se apagaran los semáforos, el motor empezó a revolucionarse sin control."

"Yo reaccionaba con el acelerador, pero no hacía absolutamente nada. El motor no respondía al pedal."

En un circuito donde adelantar suele ser especialmente complicado, Russell superó a Valtteri Bottas por el exterior en la curva 5 durante la primera vuelta. Después adelantó a Alex Albon, Carlos Sainz, Oliver Bearman, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Pierre Gasly y Nico Hulkenberg para entrar en la zona de puntos ya en la vuelta 17.

Posteriormente también superó a los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson para situarse séptimo en la vuelta 21. Además, ganó una posición extra cuando el Red Bull de Isack Hadjar, que rodaba sexto, entró en boxes. Sin embargo, Russell volvió a perder esa plaza durante la secuencia de paradas y finalmente cruzó la meta en séptima posición, a solo 2,015 segundos de Hadjar.

"Hoy no podemos fallarles a los pilotos. La defensa de Kimi [Antonelli] con el neumático duro frente a Lewis [Hamilton], que llevaba el blando, fue brillante, una conducción fantástica, y lo mismo se puede decir de George", afirmó Wolff.

"Creo que adelantó a diez coches al principio, en medio del tráfico, cuando sabíamos que iba a ser muy complicado. Así que hoy los pilotos hicieron un trabajo realmente excelente."