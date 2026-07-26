Hamilton, decepcionado: "Ha sido una oportunidad perdida; deberíamos haber ganado"

Hay mucha amargura en las palabras de Lewis Hamilton tras la carrera del Gran Premio de Hungría, porque después de dos fines de semana en los que Ferrari había sabido maximizar el resultado, logrando incluso más de lo esperado tanto en Silverstone como en Spa-Francorchamps, Hungaroringdebía ser un circuito especialmente favorable para las características del SF-26.

Es cierto que, cuando se trata de gestionar el eje trasero, Ferrari sigue mostrando algunas carencias, pero el buen rendimiento del viernes hacía pensar que el Cavallino Rampante realmente podría luchar por la pole y la victoria, tal y como se esperaba antes del fin de semana. Sin embargo, mientras sus rivales dieron un paso adelante el sábado gracias a la mejora de la pista, Ferrari no encontró ese rendimiento extra decisivo y terminó perdiendo la pole.

Si a eso se suma la sanción de tres posiciones por bloquear a Oscar Piastri en su último intento de la Q3 y el hecho de que Charles Leclerc, pese a heredar un puesto en la primera fila, no consiguiera hacer una buena salida, el panorama para Ferrari se complicó hasta convertir la victoria en un objetivo prácticamente inalcanzable.

Durante la primera parte de la carrera, con los dos Ferrari atrapados detrás de Max Verstappen, que con el depósito lleno sufría para controlar el eje trasero, daba la sensación de que al menos el podio seguía siendo un objetivo realista, por detrás de los dos McLaren. Sin embargo, en el segundo stint Hamilton sufrió mucho subviraje, hasta el punto de verse obligado a adelantar su segunda parada para montar el segundo juego de neumáticos duros antes que nadie.

El momento clave llegó más adelante, cuando, con la aparición del Virtual Safety Car, Ferrari decidió llamar a boxes a Hamilton, que en ese momento rodaba con un juego de neumáticos duros bastante desgastado, aunque, en teoría, todavía era capaz de llegar hasta el final de la carrera.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Probablemente pensando que volvería a pista por delante de Andrea Kimi Antonelli, que había parado unas vueltas antes, Ferrari optó por aprovechar el VSC para hacer una parada adicional con la idea de recuperar posteriormente la posición frente a Verstappen. Además, incluso sin el Virtual Safety Car, existía el temor de que el piloto italiano de Mercedes acabara adelantando a Hamilton gracias a la clara ventaja de neumáticos.

Sin embargo, el plan no salió como esperaba el equipo, ya que Hamilton regresó a pista por detrás de Antonelli y quedó bloqueado tras él.

"No estaba realmente seguro de por qué paramos al final. Recibí la llamada justo antes de la entrada al pit lane, así que no tuve tiempo de discutirla. Nunca habría parado si hubiera pensado que iba a perder posición en pista", explicó Hamilton tras la carrera.

"Pensaba que no iba a ser así. Creo que probablemente habríamos perdido la posición con Max, porque tenía neumáticos más frescos. Imagino que quizá habría podido mantener la segunda posición durante el último stint, aunque él venía recuperando. Lo más probable es que hubiera terminado tercero y habría sido mucho mejor. En cambio, hemos perdido bastantes puntos".

Además, durante esa parada Hamilton superó el límite de velocidad en el pit lane por apenas 0,1 km/h, lo que le costó una penalización de cinco segundos que finalmente le hizo caer hasta la quinta posición, por detrás de Charles Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Después de la carrera le preguntaron si algunas decisiones del equipo podían considerarse errores que habían perjudicado su posición en el campeonato, pero Hamilton prefirió asumir buena parte de la responsabilidad.

"En Silverstone fue culpa mía, en Bélgica fue culpa mía y hoy también ha sido culpa mía, así que no tengo nada que reprochar al equipo. Hoy creo que no deberíamos haber hecho esa parada extra, porque cedimos la segunda posición y no entendí por qué. Pero hemos progresado mucho", afirmó Lewis, antes de recordar que Ferrari dejó escapar una gran oportunidad durante todo el fin de semana.

Ya desde la clasificación daba la sensación de que Ferrari no había conseguido extraer todo el potencial del coche y, a partir de ahí, todo se complicó. En carrera, además, el SF-26 tampoco mostró un ritmo especialmente competitivo, sobre todo cuando se trató de gestionar los neumáticos traseros. No es casualidad que Hamilton sufriera tanto subviraje al verse obligado a cuidar el eje posterior.

"Creo que este fin de semana, tanto Charles como yo sabíamos que teníamos un coche para terminar entre los tres primeros y, al final, hemos acabado cuarto y quinto. Así que no ejecutamos el fin de semana a la perfección. Ha sido una oportunidad perdida; deberíamos haber ganado este fin de semana".