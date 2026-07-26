Verstappen, tras ser 2º con un Red Bull dañado: "¿Cómo demonios he acabado aquí?"

Después de que Max Verstappen revelara el sábado en el paddock que Red Bull parece encontrarse con nuevos problemas en cada fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1, la carrera del domingo en Hungría terminó siendo mucho mejor de lo esperado.

Verstappen logró su cuarto podio de la temporada en el circuito de Hungaroring, cerca de Budapest, aunque, dadas las dificultades de Red Bull, nunca pensó que ese resultado fuera posible.

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Preguntado por lo que se le pasó por la cabeza en la última vuelta, el neerlandés respondió entre risas: "Solo pensaba: '¿Cómo demonios he acabado aquí?'. Estaba sorprendido; de hecho, todavía sigo sorprendido".

Y es que los problemas del sábado seguían ahí. Durante la clasificación, Verstappen explicó que el rendimiento aerodinámico del coche se iba deteriorando a medida que avanzaba la sesión.

Bajo las condiciones de parc fermé, Red Bull sustituyó con la aprobación de la FIA una extensión de una aleta del fondo plano que, según explicó Laurent Mekies, estaba dañada, aunque ese cambio no solucionó los problemas.

"No, era exactamente lo mismo. Además, después de la clasificación ya no puedes cambiar prácticamente nada. Sabía que iba a ser una carrera muy difícil, y sinceramente lo fue", afirmó el cuatro veces campeón del mundo.

"Creo que ha sido una de las carreras más complicadas del año por cómo me sentía dentro del coche y por cómo tenía que gestionar el equilibrio en cada curva. Así que acabar en el podio ha sido un resultado increíble para nosotros".

Verstappen se mostró gratamente sorprendido por el resultado en Hungría, aunque insistió en que los problemas de Red Bull están lejos de resolverse. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Al igual que en clasificación, Verstappen siguió sufriendo con un coche muy sobrevirador, lo que hacía que el RB22 fuera muy impredecible. El sábado, ese comportamiento provocó incluso el trompo que sufrió en la última curva al final de la Q3.

"Seguía teniendo exactamente los mismos problemas que ayer. El coche era extremadamente sobrevirador y además, en un momento dado, también arrastraba muchísimo", explicó.

"Pero creo que ganar posiciones en la salida hizo posible nuestro primer stint. Luego sufrimos el undercut, pero conseguí adelantar a Lewis, y eso hizo que el segundo relevo fuera un poco más sencillo".

"Después el equipo me montó los neumáticos blandos y al principio pensé: 'Va a ser un relevo larguísimo hasta el final', pero conseguimos hacerlo funcionar".

Verstappen señaló que el adelantamiento a Hamilton en la curva 1 fue el momento clave de su carrera.

"Sabía que esa era mi única oportunidad, porque Ferrari no iba nada mal en cuanto a ritmo. En cuanto vi el hueco, fui a por él. Fue un buen adelantamiento".

La combinación de todos esos factores permitió a Verstappen lograr un resultado mucho mejor del que, según él mismo, Red Bull merecía por rendimiento puro.

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Sinceramente, todavía no entiendo cómo hemos acabado segundos, pero creo que como equipo hicimos un gran trabajo. Considero que ha sido un resultado por encima de lo que esperábamos, así que eso es positivo teniendo en cuenta cómo se comportó el coche durante todo el fin de semana".

"Y cuando me bajé del coche vi que, por la razón que fuera, también tenía daños. Así que, desde luego, no nos lo puso nada fácil".