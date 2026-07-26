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Antonelli: "Ha sido un gran trabajo de equipo; hoy hemos limitado los daños"

El líder del Mundial terminó tercero en el GP de Hungría tras salir séptimo en la parrilla. Una gran forma de minimizar los daños y cerrar la primera mitad de la temporada con una amplia ventaja sobre sus principales rivales por el título.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli se marcha del Hungaroring para disfrutar de las vacaciones de verano con una ventaja sobre sus principales rivales por el Mundial de Pilotos que casi nadie habría imaginado.

El piloto de Mercedes, en un fin de semana más complicado que los diez primeros disputados desde marzo, logró aun así subir al podio pese a arrancar desde la séptima posición de la parrilla, consecuencia de la sanción que recibió el sábado por no levantar suficientemente el pie del acelerador bajo una bandera amarilla simple.

No solo el podio de este domingo le permitió cerrar con buen sabor de boca la primera mitad de la temporada, sino también ampliar su ventaja en la clasificación sobre sus principales perseguidores. Tanto Lewis Hamilton como George Russell terminaron el Gran Premio de Hungría por detrás de él.

El británico de Ferrari finalizó quinto después de recibir una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad permitida en el pit lane tras su última parada. Por su parte, el otro piloto de Mercedes acabó séptimo después de una salida desastrosa y una remontada que le permitió entrar en los puntos, aunque perdiendo terreno respecto al joven italiano de 19 años.

Durante varias vueltas de la carrera, Antonelli llegó a plantearse completar la prueba con una sola parada, a pesar de que el Hungaroring es un circuito con una degradación muy elevada, especialmente en el eje trasero. El ritmo era bueno, pero a falta de 17 vueltas, y de acuerdo con el equipo, decidió entrar en boxes para no asumir riesgos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"El equipo estaba preocupado por los neumáticos. Había hecho un stint muy largo y teníamos miedo de que pudiera producirse un fallo estructural. Yo también tengo que admitir que empezaba a ver las lonas de los neumáticos y aún quedaban 17 vueltas para el final. En ese momento me encontraba muy bien. Pero tengo que decir que el tercer puesto ha sido un gran resultado y un gran trabajo de equipo, porque hoy hemos limitado los daños".

Mercedes sigue siendo, en la mayoría de circuitos, la referencia técnica de la Fórmula 1. Sin embargo, en Hungría tuvo que conformarse con minimizar las pérdidas, en parte por el gran rendimiento de McLaren, que recuperó competitividad gracias a las mejoras introducidas en el fondo plano y el alerón trasero estrenadas precisamente en Budapest.

"Sobre todo McLaren ha dado un paso adelante este fin de semana. Lo esperábamos, porque en un circuito como este, donde la degradación es alta y el coche desliza mucho, traer más agarre siempre ayuda. Aun así, seguimos todos muy cerca".

"Este fin de semana nos ha costado un poco más de lo habitual, pero el equipo trabajará muy duro para mejorar el coche y volver más fuertes", concluyó el líder del Mundial.

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