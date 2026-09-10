Sainz espera que este sea el último año que llegue a Madrid sin posibilidades

Madrid.- Si hay alguien entre los 22 pilotos para el que sea especial este GP de España de F1 en Madring, es sin duda Carlos Sainz, embajador del evento y madrileño de nacimiento. El madrileño ha tenido que atender numerosos compromisos publicitarios esta semana, y este jueves formó parte de la segunda rueda de prensa de la FIA de pilotos, donde compartió sala (aunque casi todo se lo preguntaron a él) con Valtteri Bottas y Gabriel Bortoleto.

Sainz explicó de nuevo lo especial que es para él correr en Madrid, su ciudad, pero el fin de semana llega en una situación muy mala para Williams, que atraviesa un bache de siete fines de semana sin puntuar y, en la mayoría de casos, sin siquiera poder pelear por ello.

Por tanto, ante la pregunta de cómo ve este fin de semana para su equipo, declaró: "Creo que no es ningún secreto que seguirá siendo un sufrimiento para nosotros. Si te fijas en el trazado, no se me ocurre ninguno que sea probablemente más difícil para nuestro coche, pero no pasa nada. Simplemente voy a trabajar muy duro para asegurarme de que este sea el último año que venga aquí, a Madrid, sin la oportunidad de luchar por algo más importante".

"Al mismo tiempo, me dará la oportunidad de tener un pequeño anticipo de cómo es Madrid, para poder prepararme para cuando tenga un paquete más competitivo el año que viene y, con suerte, en los años siguientes, y así poder disfrutar dando al público un mejor resultado que el que probablemente vamos a conseguir este año".

Williams espera una actualización de su coche en Baú, aunque Sainz avisa: "Sí, creo que esa mejora nos va a ayudar sin duda a acercarnos a la posibilidad de luchar por algunos puntos. Pero, siendo realistas, eso no se acerca ni de lejos a donde queríamos estar este año, ni de lejos a lo que prometimos. Así que sigue sin ser suficiente y seguimos sin estar donde queremos estar. Así que es una mejora que ayudará un poco a la motivación del equipo y a afrontar el fin de semana con algo que ilusiona, quizá la posibilidad de sumar un punto o dos como hacíamos a principios de año, pero no nos acerca ni de lejos a donde queremos estar. Y creo que nuestra mayor esperanza es apostarlo todo por el año que viene".

Pese a la situación actual de Williams, Sainz ya se comprometió por varios años más con la escudería británica. Respecto a qué garantías le han dado y qué celebraría respecto a un paso adelante, analizó: "Obviamente si he firmado ese contrato es porque sigo creyendo en el equipo. Sigo creyendo que esto no es más que un bache en el camino, teniendo en cuenta dónde estamos y la capacidad que tiene este equipo para darle la vuelta a la situación".

"Creo que, sinceramente, lo que hemos aprendido este año son tantas lecciones y tantas cosas en las que nos equivocamos, o en las que creíamos estar a un cierto nivel y claramente no lo estamos, que creo que este bache con el que nos hemos topado va a ayudar enormemente al equipo a cambiar aspectos fundamentales que estábamos haciendo mal para convertirnos en un equipo mejor en el futuro".

"Dicho eso, creo que es extremadamente importante que nos recuperemos ya el año que viene y que demos muestras prometedoras de esa recuperación, porque creo que es muy importante asegurarnos de que esto no sea más que un pequeño tropiezo en el camino y no una racha prolongada a lo largo del tiempo. Además, creo que hemos sacado muchas conclusiones, muchas cosas que tenemos que cambiar como equipo, y esto nos va a ayudar a convertirnos en un equipo mejor en el futuro. Pero sí, ha sido un bache mayor de lo esperado y, sin duda, no es lo que todos queríamos. Espero que el año que viene ya tengamos un aspecto mucho mejor".

Para rematar, a Sainz le pidieron hacer una promesa a los miles de fans españoles (también extranjeros) que poblarán las gradas del Madring. Y únicamente pudo una cosa: "Solo puedo prometerles que lo daré todo. Sea cual sea el resultado que me depare a mí o que nos depare, daré el máximo y trataré de hacerlo lo mejor posible para que se diviertan y, si no es así, solo espero que la ciudad y el evento salgan bien, que la gente que venga al circuito se divierta, disfrute del circuito, disfrute de las actividades que lo rodean y de todos los eventos que hay por la ciudad y, gracias a eso, que simplemente disfruten del fin de semana".

"Aparte de eso, os prometo que dedicaré ese tiempo extra a todos los aficionados, a toda mi familia que va a venir, a todos mis amigos que vayan a venir, para pasar un rato más con ellos, lo cual será relativamente agotador para mí, pero al mismo tiempo, sin duda, me aportará mucha energía buena y positiva".