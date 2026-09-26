"Gran trabajo arruinándolo": por qué Verstappen veía Bakú como su única oportunidad

Un problema con el motor de combustión interna le costó a Max Verstappen una buena posición de salida para el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. El cuatro veces campeón del mundo reconoció sin reparos que probablemente no habría podido igualar el tiempo de la pole de George Russell, pero, dada la gran diferencia con respecto a los que le seguían, un puesto en la primera fila habría sido el resultado lógico.

Sin embargo, debido a un contratiempo con el motor de combustión de Red Bull, Verstappen ya perdía medio segundo en las rectas en comparación con su compañero de equipo Isack Hadjar, antes de que se sumaran a la ecuación una bandera amarilla provocada por Lando Norris y otros problemas con la batería.

Eso significa que Verstappen tendrá que salir desde la octava posición de la parrilla, aunque el poleman Russell siguió describiendo al holandés como la mayor amenaza para la victoria.

Cuando Motorsport.com le transmitió esas palabras a Verstappen en el paddock de Bakú, una sonrisa se dibujó en su rostro: "¡Qué bien si él piensa así!".

"Pero hablando en serio, son realmente rápidos. Así que creo que quizá sean demasiado fuertes para nosotros, aunque voy a darlo todo para luchar por el podio, por supuesto".

A pesar del ritmo de Mercedes en el circuito urbano de Bakú, Verstappen lo tiene muy claro: en su opinión, este fin de semana representaba la mejor oportunidad de Red Bull para ganar un gran premio en 2026.

"Es obvio que [Mercedes] va a recibir una mejora la semana que viene en Malasia, así que esta era la oportunidad de ganar. Y, desde luego, hemos hecho un gran trabajo echando a perder esa oportunidad", declaró Verstappen a los medios holandeses en Bakú.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Cuando se le preguntó si Bakú habría sido normalmente la única oportunidad en las restantes citas del campeonato, Max Verstappen continuó: "Bueno, estoy seguro de que Mercedes puede sacar aún más partido a esa mejora. Ya son más rápidos ahora, así que se va a poner realmente difícil. Por supuesto, nunca me rindo. Lo intento de nuevo cada fin de semana, pero tenemos que ser realistas".

Dado que Red Bull ya cuenta con su última gran mejora del año y Mercedes no la incorporará hasta Malasia, Verstappen cree que un resultado destacado en Bakú habría sido una posibilidad.

Sin embargo, evitar problemas cada fin de semana también forma parte del trabajo, y Verstappen concluyó, tras bajarse del coche, que Red Bull tampoco se merece que las cosas salgan así.

"Me sentí bien en el coche y estuve realmente al mando todo el fin de semana", afirmó. "Mira, quizá no fuéramos tan rápidos como Mercedes, pero eso ha sido así toda la temporada. Pero estaba en una buena posición y, por supuesto, es frustrante cuando no puedes demostrarlo".

Sin embargo, Verstappen supo poner las cosas en perspectiva. Sí, le gustaría ganar una carrera en 2026 para evitar su primer año sin triunfos desde 2015, y sí, Bakú representaba una oportunidad para hacerlo, pero todos los contratiempos duelen menos porque no está en la lucha por el título.

"Estaba tremendamente frustrado en el coche. También puedo seguir muy frustrado ahora, pero de todos modos no hay nada que pueda hacer al respecto", reconoció Verstappen.

"Todo el fin de semana iba realmente bien. Y luego, justo cuando importa, tienes un problema con el motor. Es un auténtico fastidio. Y si quieres luchar en cabeza como equipo, esas cosas no pueden pasar. Pero sí, pasan, y eso también resume un poco nuestra temporada".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Peter Fox / Getty Images

Con esas últimas palabras, Verstappen se refiere al hecho de que ya ha sufrido muchos contratiempos este curso. El holandés ha dicho anteriormente que parece que algo sale mal en Red Bull cada fin de semana y que tendría que pasar las vacaciones de invierno como un budista en el Tíbet para tranquilizarse.

Sin embargo, Verstappen considera que el hecho de que su mala suerte siga causándole irritación es, en esencia, una buena señal: una señal de que su pasión por la F1 sigue intacta.

"Estoy realmente frustrado por ello, y eso significa que todavía me importa mucho. Por supuesto, también podría decir: '¿A quién le importa esta temporada? De todos modos, no estoy luchando por el campeonato'. Pero sí, todavía me importa mucho. Siempre intento sacarle el máximo partido, y cuando eso no es posible, sigue siendo muy frustrante".

"'Frustrante" será también la palabra adecuada si Verstappen sube al podio el sábado, ya que se quedará con la sensación de que se podría haber conseguido aún más.

"Sí, eso depende de cómo se desarrolle toda la carrera y de cuál sea nuestro ritmo. Pero imagina que somos los más rápidos en pista y acabas tercero o segundo… Sí, entonces me sentiré frustrado porque se podría haber sacado más partido".

Por último, la única buena noticia es que el paquete de mejoras de Bakú está dando los resultados que Verstappen esperaba.

"Ha sido un avance decente, sí. Pero de cara al año que viene, si de verdad queremos competir, tenemos que dar un paso mucho mayor. Y eso se aplica a todo: el coche, la unidad de potencia, todo". Cuando se le señala que Red Bull no puede hacer mucho con la unidad de potencia sin un token ADUO, Verstappen concluye: "Es cierto, pero, por supuesto, aún podemos realizar ajustes de precisión".

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