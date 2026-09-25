Leclerc: "Mi punto fuerte en Bakú es rozar los muros, pero con este coche no puedo"

Teniendo en cuenta las sensaciones al volante y cuáles son los puntos débiles del Ferrari, el segundo puesto conseguido por Charles Leclerc quizá supere incluso las expectativas más optimistas, ya que el coche ya había mostrado cierta imprevisibilidad el jueves, que se esperaba que se trasluciese en inestabilidad en Bakú.

Sin embargo, a medida que la pista mejoraba en la sesión clasificatoria, el SF-26 también mejoraba y acabó encontrando una mayor adherencia, pero no fue suficiente para conseguir luchar por la pole position.

De hecho, aunque Leclerc fue segundo, acabó a ocho décimas de George Russell, pero más que la diferencia en sí, lo que preocupa fueron las sensaciones al volante.

"Cuando veo la diferencia con George, es una brecha bastante importante. Así que sí, hoy el coche me ha parecido mejor que durante el resto del fin de semana".

"Hemos tenido nuestras dificultades y no hemos sido tan competitivos como queríamos. Sin embargo, como ha dicho George, es muy difícil llevar los neumáticos al rango óptimo. Y, en concreto, este fin de semana, creo que tanto nosotros como McLaren estábamos en la misma situación, con grandes dificultades en los entrenamientos libres".

"Algunas vueltas fueron buenas, pero nunca de forma constante. En la clasificación, en cambio, tuve la sensación de que habíamos hecho un mejor trabajo. Pero todo es relativo y ocho décimas y media son muchas. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar e intentar mejorar, sobre todo porque nuestra debilidad suele ser la velocidad en recta".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

Las palabras de Leclerc encierran una gran verdad, ya que, al analizar la comparación de la última vuelta, el monegasco perdió de todos modos dos décimas respecto a Russell en el segundo sector, en la zona donde hay muchas curvas lentas. Es cierto que esto se debe en parte a la falta de empuje en la aceleración —a diferencia de Mercedes— por la gestión de la batería, donde los alemanes tienen más flexibilidad, además de que el W17 siempre ha sido competitivo en tracción, pero eso es solo una pieza del rompecabezas.

En las curvas más lentas, Ferrari ha tenido dificultades a la hora de entrar en ellas y, sobre todo, a la hora de transmitir la potencia al asfalto, como si el coche tuviera que ser muy rígido para intentar mantenerse pegada al suelo en las rectas y así reducir la resistencia aerodinámica. A esto se suma esa dificultad crónica para calentar los neumáticos, que también se puso de manifiesto.

Leclerc destacó precisamente la imprevisibilidad, que le complicó aprovechar uno de sus verdaderos puntos fuertes aquí en Bakú, es decir, acercarse a los muros con gran precisión para sacar las últimas décimas.

"La previsibilidad del coche, durante todo el fin de semana, ha sido muy complicada. De normal, uno de mis puntos fuertes aquí es la precisión: consigo acercarme mucho a los muros y arriesgarme mucho".

"Pero este fin de semana no he podido hacerlo, porque el coche no respondía tal y como yo quería. Era muy impredecible. Ha ido mejor que en los entrenamientos libres, pero no he podido apretar como suelo hacerlo: he tenido que mantener un margen un poco mayor del que normalmente tengo en este circuito".