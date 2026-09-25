Verstappen revela qué falló en su Red Bull F1 en la clasificación de Bakú

Tras marcar el mejor tiempo en la última sesión de entrenamientos y sentirse satisfecho con las mejoras, Max Verstappen esperaba dar la sorpresa en la clasificación de Bakú, pero un problema con el motor le echó por tierra sus planes.

En un principio, parecía estar relacionado con problemas de activación y, por lo tanto, con fallos en el sistema eléctrico de la unidad de potencia, pero el propio neerlandés aclaró lo que realmente estaba sucediendo.

"Durante toda la clasificación, ya desde la Q1, tuve un problema con el motor, lo que significaba que perdía al menos medio segundo respecto a mi compañero de equipo. Y la cosa no hizo más que empeorar. En la Q2 y la Q3 fue un auténtico desastre, así que creo que claramente tenemos un problema con el motor".

Cuando de Motorsport.com le preguntó al respecto, Verstappen aclaró que el problema no tenía que ver inicialmente con el despliegue —como quizá pudiera parecer—, sino más bien con el motor de combustión interna.

"No, no era un problema eléctrico. En la Q1 detectamos el problema de inmediato. Por supuesto, en ese momento aún te preguntas: '¿Qué podría ser? ¿Está el motor demasiado frío o, por el contrario, demasiado caliente?'. Todo eso era posible, porque hoy en día todo es muy sensible. Pero más tarde quedó claro que realmente teníamos un problema con el motor de combustión interna. La situación no hizo más que empeorar y, en la Q3, ese motor ya no funcionaba bien en lo absoluto".

Cómo el problema inicial provocó más contratiempos

Ese problema con el motor de combustión provocó luego numerosos problemas, lo que hizo que Verstappen pasara de un problema a otro el viernes por la tarde.

"La velocidad en las rectas no dejaba de disminuir. En esa segunda vuelta de la Q3, mi batería tampoco se estaba cargando, pero eso se debía obviamente a que el motor de combustión tenía un problema. Eso provoca muchos fallos de encendido y un montón de otros problemas, porque confunde por completo al sistema", explicó.

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Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Esto último se veía claramente en las imágenes onboard. Entre las curvas 15 y 16 la cabeza de Verstappen se movió de repente hacia delante, cuando normalmente se trata de un tramo sencillo en el que se va a fondo.

"Sí, porque ahí se me apagó la batería", explicó el holandés. "Como vas tan lento en las rectas, obviamente consumes más batería al salir de las curvas para compensarlo. Como resultado, en algunos puntos tienes que recortar mucho y ese recorte es muy agresivo".

"Todo el sistema se lió. Pasas más tiempo en una recta porque vas lento y, como resultado, consumes más batería. Es lo mismo que ocurre con Honda; también se les ve recortando mucho más que a los demás porque tienen que pasar más tiempo a todo gas en las rectas".

Además de los propios problemas del motor, esto también trastocó el plan. Verstappen tuvo que abortar su segunda vuelta rápida.

"Tuve que abandonar esa vuelta y entonces pierdes mucha temperatura en los neumáticos, algo que aquí es realmente muy importante. Se veía a todo el mundo apretando al máximo y sin dejar de zigzaguear", explicó Verstappen, señalando que casi todos en la Q3 usaron sólo un juego de blandos, a diferencia de lo que suele ocurrir en Q3.

Solo un McLaren optó por pasar por boxes, pero Verstappen dijo: "Se ve que tampoco les salió muy bien, así que nosotros seguimos adelante".

"Pero si tienes que abortar una vuelta, entonces no tienes la temperatura adecuada de los neumáticos para la última vuelta. Y el motor prácticamente se está averiando, y además hubo una bandera amarilla en mi última vuelta".

"Así que tuve que dejar al menos dos décimas sobre la mesa en esa curva", añadió.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

¿Un cambio de motor, pero sin penalización en la parrilla?

Red Bull está investigando más a fondo el problema del motor, pero la explicación de Verstappen hace que parezca poco probable que salga a la carrera del sábado con el mismo motor de combustión interna. Sin embargo, el cuatro veces campeón deja claro de inmediato que ese cambio de motor no supondrá una penalización en la parrilla.

"Bueno, si aún hay dudas, tendremos que sustituir el motor. Pero todavía nos queda otro motor disponible en el armario".

No obstante, más adelante en la temporada se aplicará una penalización en la parrilla, según confirmó el piloto de Red Bull cuando se le preguntó al respecto en esta web. "Sí, sin duda habrá que asumir una penalización en algún momento".

En teoría, Bakú parecía un lugar bastante bueno para recibirla, ya que parece posible adelantar, pero Verstappen puso eso en perspectiva.

"El problema es que todo el mundo agota por completo la batería en la larga recta. Así que realmente no puedes usar la batería para adelantar, porque es lo mismo para todos".

Esto significa que Verstappen conserva su octava posición de salida y seguirá aspirando al podio el sábado, aunque cree que, de no ser por ello, podría haber empezado desde la primera fila.

"Obviamente, es una verdadera lástima, porque esta semana nos había ido bien. Quizá no habría igualado el tiempo de George, pero hay tanta diferencia entre la P1 y la P2 que, sin duda, habríamos quedado en algún punto intermedio", aseguró.