¿Es importante la pole para ganar en Bakú F1? Victorias por posición
¿Cuál es la importancia de la pole para ganar en F1 en Bakú? ¿Y qué posiciones "aseguran" más la victoria en el GP de Azerbaiyán? Lo repasamos.
Hasta la fecha se han disputado nueve carreras en el circuito urbano de Bakú, una como GP de Europa en 2016 y otras ocho como GP de Azerbaiyán, asi como una carrera sprint en la edición de 2023. Por tanto, se podría decir que en total han sido diez carreras, una de ellas acortadas, las que ha visto la pista. ¿Y es importante salir desde la pole? Descubrimos la relatividad de esa questión.
Charles Leclerc hizo la pole en el GP de Azerbaiyán 2021, 2022, 2023, 2024 y también salió primero en la carrera sprint de 2023, pero no ganó ninguna de esas cinco carreras. Y ese quizás es el mejor resumen.
Solo Nico Rosberg en 2016, Valtteri Bottas en 2019 y Max Verstappen en 2025 han ganado desde la pole position, por lo que se puede decir que solo en el 30% de las carreras de F1 en Bakú ha ganado el piloto que salía primero (3 de 10 contando la sprint, o en el 33,3% si no contamos la sprint). Y a su vez, en el 70% de las carreras en Bakú no ha ganado el que salía de la pole (o en el 66,6% si no contamos aquella carrera sprint).
Y entonces, ¿cuál es la mejor posición para salir en el GP de Azerbaiyán de F1? Contando el GP de Europa 2026 en esa pista, veamos en la siguiente tabla.
Vctorias en el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú desde la pole o en qué posición de salida
|Temporada
|saliendo desde la pole
|Ganó
|2016
|Nico Rosberg
|Nico Rosberg
|2017
|Lewis Hamilton
|Daniel Ricciardo (saliendo 10º)
|2018
|Sebastian Vettel
|Lewis Hamilton (saliendo 2º)
|2019
|Valtteri Bottas
|Valtteri Bottas
|2021
|Charles Leclerc
|Sergio Pérez (saliendo 6º)
|2022
|Charles Leclerc
|Max Verstappen (saliendo 3º)
|2023
|Charles Leclerc
|Sergio Pérez (saliendo 3º)
|2024
|Charles Leclerc
|
Oscar Piastri (saliendo 2º)
|2025
|Max Verstappen
|
Max Verstappen
De 9 carreras en Bakú (sin contar la sprint), en tres ha ganado el que salía primero, en dos el que salía segundo, en dos el que salía tercero, en una el que salía 6º y en otra el que salía 10º.
Porcentaje de victorias por posición de salida en Bakú F1
|La carrera de F1 en Bakú la ganó el piloto que salía...
|En este porcentaje de carreras
|1º
|33,3%
|2º
|22,2%
|3º
|22,2%
|
4º
|NUNCA
|5º
|NUNCA
|6º
|11,1%
|7º
|NUNCA
|8º
|NUNCA
|9º
|NUNCA
|10º
|11,1%
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