Tsunoda responde a Verstappen tras "infravalorar" su regreso a la F1 2026

Yuki Tsunoda restó importancia a los comentarios de Max Verstappen, según los cuales sus recientes resultados son una prueba de que la aportación del piloto tiene menos importancia con los nuevos coches de Fórmula 1 de 2026.

Ambos pilotos fueron compañeros de equipo en Red Bull el año pasado, pero mientras que Verstappen terminó segundo en el campeonato, Tsunoda quedó séptimo y, por lo tanto, fue sustituido por Isack Hadjar para 2026.

El piloto japonés de 26 años pasó a ser el piloto reserva del equipo, pero ha sido titular en las dos últimas carreras —Zandvoort y Monza— con la escudería hermana Racing Bulls, y volverá a serlo este fin de semana en Madrid.

Esto se debe a una lesión en la muñeca que Hadjar sufrió durante el parón de verano, por lo que el francés ha sido sustituido temporalmente por Liam Lawson en Red Bull, otro piloto que tuvo dificultades junto a Verstappen en el inicio de 2025.

Sin embargo, tanto Tsunoda como Lawson han tenido un buen rendimiento: el piloto neozelandés terminó séptimo en Zandvoort, mientras que el piloto de Racing Bulls sumó un punto en Monza tras haberse quedado ya a las puertas de los puntos en Países Bajos.

El piloto japonés se ha mostrado satisfecho con sus resultados, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que fue 2025, por lo que no va a dejar que los comentarios del cuatro veces campeón del mundo le afecten.

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Yuki Tsunoda, Racing Bulls Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

En Madrid declaró: "Son sus comentarios, así que… no sé. La verdad es que solo lo he leído, para ser sincero. Eso es todo".

"Es un coche diferente, sin duda. Obviamente, el uso de la energía y esas cosas son distintas. Es evidente que forma parte de las circunstancias que impiden ir a fondo en algunas curvas. Algo que experimenté en Monza".

"Pero, sí, eso es todo. La verdad es que no le doy mucha importancia a sus comentarios y, si lo comparo con mis resultados, con lo que he demostrado en las dos carreras, creo que es algo muy personal. Así que creo que he hecho un buen trabajo y ya está", añadió.

Verstappen ha sido uno de los críticos más acérrimos del nuevo reglamento de 2026, al que describió en la pretemporada como "una Fórmula E con esteroides" debido a la importancia que se le da a la gestión de la energía.

Y ha habido momentos este año en los que un reglamento más centrado en la electricidad ha restado pare del desafío de los pilotos, como cuando Lando Norris se vio "obligado" a adelantar a Lewis Hamilton en Suzuka. O en Spa, donde McLaren señaló que los "elementos de autoaprendizaje" del motor estaban afectando a su ritmo.

Todo ello llevó a Verstappen a poner de ejemplo los recientes resultados de Lawson y Tsunoda como una prueba más de los cambios que ha experimentado la F1 en 2026.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

El holandés declaró a la BBC: "En la historia de este deporte, normalmente el piloto más agresivo —el que frena más tarde, acelera antes y se lanza a fondo en las curvas de alta velocidad— es el que sale beneficiado, porque así se gana tiempo en la curva".

"Pero ahora estás pensando constantemente: 'En esta curva quizá tenga que contenerme un poco. Acelerar más tarde. O frenar antes. O levantar el pie del acelerador. Y así tendré más velocidad'. Cosas así. Es muy antinatural. No es en absoluto como debería ser".

"Sin ánimo de ofender, y espero que nadie se lo tome a mal, pero fíjate en Yuki. Se sube al coche. Nunca ha pilotado el coche antes. Y ya es competitivo. Liam pasa de los Racing Bulls al Red Bull, y de inmediato es competitivo. Es porque estos coches realmente son insensibles a las acciones del piloto".

"Por supuesto, sí, sigues teniendo que hacer una buena vuelta y sigues teniendo que darlo todo; los pilotos más rápidos siempre saldrán ganando, pero es algo muy, muy limitado, como si te estuvieran estrangulando o algo así. Te frenan", aseguró.