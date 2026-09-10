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Verstappen destapa el problema que Red Bull F1 arrastra desde hace años

Verstappen admite que Red Bull sigue arrastrando problemas de años anteriores y avisa de que ni siquiera es fácil identificar qué está fallando en su coche.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Max Verstappen no esconde que Red Bull todavía arrastra algunos de los problemas que condicionaron el comportamiento de los coches de Milton Keynes durante las últimas temporadas, pese al cambio reglamentario.

El neerlandés admite que el equipo sigue trabajando para encontrar el origen de unas dificultades que, pese a los años de análisis, todavía no han conseguido solucionar.

"Sin duda, algunas cosas se han arrastrado de los coches anteriores. Ya me quejaba antes del comportamiento en pista y de los bordillos, y sigo quejándome. Así que, sin duda, hay cosas que estamos analizando para intentar solucionarlas", explicó.

El problema, según Verstappen, no responde necesariamente a un único defecto que Red Bull pueda localizar y corregir de forma inmediata. La complejidad de la Fórmula 1 hace que diferentes características del monoplaza puedan terminar combinándose y generando un comportamiento que resulta difícil de identificar.

"Por desgracia, la respuesta no es muy clara ni sencilla, porque, de lo contrario, ya las habríamos solucionado", admitió el piloto de Red Bull.

"La F1 a veces puede ser muy complicada y no siempre es fácil identificar un problema, porque puede que sean varias cosas que, al sumarse, crean un problema. Y tenemos que averiguar todos esos detalles del coche para intentar mejorar en un aspecto concreto".

Más sobre Verstappen:

Verstappen rebaja las expectativas sobre un circuito "de pilotos"

Ante la llegada a un trazado como el de Madring que muchos consideran especialmente exigente para los pilotos, Verstappen también quiso rebajar la idea de que un circuito de este tipo pueda cambiar por sí solo la jerarquía.

"Como piloto, creo que este año me siento bien, pero no estoy ganando carreras", señaló.

"¿Significa eso que soy mal piloto o que no soy rápido? Bueno, no lo creo. No es que, de repente, como este circuito se adapta más al piloto que Monza o lo que sea, de pronto puedas hacerlo mucho mejor".

Verstappen, eso sí, espera disfrutar de un fin de semana marcado por las curvas peraltadas y por un trazado que también plantea dificultades con varias zonas de máxima velocidad.

"Las curvas peraltadas creo que molan. Tampoco va a ser fácil en las rectas, creo. Así que hay que tener un poco de habilidad, lo cual creo que siempre es bueno", concluyó el cuatro veces campeón del mundo de Red Bull.

Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Una vista panorámica del pit lane

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Un coche médico de Mercedes circula por el circuito

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Una bandera española ondea sobre el circuito

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Una vista panorámica del circuito

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Los responsables de la FIA inspeccionan el circuito

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Una vista panorámica del circuito, en la que se aprecia la imagen de marca de Santander en un puente,

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Carteles del Gran Premio de España en el paddock

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Una bandera española ondea sobre el circuito

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Vista general del circuito

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Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Esteban Ocon, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

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Datos técnicos del McLaren MCL40

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Datos técnicos del McLaren MCL40

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Datos técnicos del McLaren MCL40

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Mike Krack, director de operaciones en pista del equipo Aston Martin de Fórmula 1

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