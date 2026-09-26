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Crónica de clasificación
WEC Fuji

El diluvio en Fuji cancela la clasificación del WEC: así queda la parrilla

La clasificación de las 6 Horas de Fuji se suspendió tras tan solo un minuto de sesión, y Alpine se adjudicó la pole basándose en los tiempos de los entrenamientos libres.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Lluvia en Fuji

El Campeonato Mundial de Resistencia ha cancelado la sesión de clasificación para las 6 Horas de Fuji tras las lluvias torrenciales que azotaron el circuito el sábado por la tarde.

Aunque la última sesión de entrenamientos del fin de semana se desarrolló en condiciones de mojado sin incidentes, un nuevo chaparrón justo antes de la clasificación limitó gravemente la visibilidad en el circuito.

La sesión inaugural de la categoría LMGT3 comenzó según lo previsto a las 15:00h local (08:00h de España), pero se suspendió con bandera roja apenas un minuto después, cuando François Heriau, con categoría bronce, sufrió un accidente con el Ferrari 296 GT3 #21 de AF Corse en la curva 2.

Poco después de que todos los coches hubieran regresado al pitlane, Dirección de Carrera anunció que se cancelarían las clasificaciones tanto de la categoría LMGT3 como de la de Hypercar, ya que no se esperaba que el tiempo mejorara hasta varias horas más tarde.

De acuerdo con el reglamento deportivo, la parrilla de salida para la carrera del domingo se basará en los tiempos combinados de las tres sesiones de entrenamientos libres.

La mayoría de los pilotos había marcado sus mejores tiempos en la FP2 del viernes por la tarde, antes de que la pista se mojara demasiado para los neumáticos lisos el sábado.

Alpine saldrá, por tanto, desde la pole position en la prueba del WEC en Japón, después de que Víctor Martins marcara un mejor tiempo de 1:29.304s al volante del A424 #36 en la FP2. 

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins

N.º 36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frédéric Makowiecki, Víctor Martins

Foto: JEP

Harry Tincknell fue el segundo más rápido en la sesión de 90 minutos, pero el Aston Martin Valkyrie #007 bajará al cuarto puesto de la parrilla tras recibir una penalización de dos puestos por chocar contra el Aston Martin Vantage GT3 #27 en la FP3 celebrada el sábado por la mañana.

Esto aupará al Alpine #35 de Charles Milesi y Ferdinand Habsburg al segundo puesto, lo que supondrá un doblete en la primera fila, un año después de que el fabricante francés lograra su primera victoria con el A424 LMDh en este mismo circuito.

El Genesis GMR-001 #19, pilotado por Paul-Loup Chatin, Dani Juncadella y Mathieu Jaminet, subirá al tercer puesto, lo que supone el mejor resultado en la clasificación para la marca del Grupo Hyundai.

El coche gemelo de Genesis, cuyo mejor tiempo en los entrenamientos lo marcó Mathys Jaubert, saldrá en quinta posición, por detrás del Aston Martin #007 de Tincknell y Tom Gamble, que ha sido penalizado. El fabricante británico, sin embargo, contará con sus dos coches en las primeras posiciones de la parrilla, ya que el Valkyrie #009 registró el sexto mejor tiempo en los entrenamientos.

El séptimo puesto será para el Cadillac V-Series.R de Jota con el número 38, seguido del Toyota TR010 con el número 8. El top 10 lo completarán el Peugeot 9X8 con el dorsal 93 y el Cadillac con el 12.

Los dos coches que lideran conjuntamente la clasificación saldrán desde la mitad inferior de la parrilla del Hypercar.

El Toyota TR010 #7 partirá desde la 13ª posición de la parrilla después de queKamui Kobayashi quedara a más de siete segundos del mejor tiempo en los entrenamientos.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Toyota TR010 n.º 8 de Toyota Gazoo Racing: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Foto: JEP

BMW decidió no centrarse en las vueltas con poco combustible en los entrenamientos del viernes, celebrados en condiciones de seco, consciente de que se preveía lluvia para el sábado durante la clasificación. Sin embargo, ahora que la clasificación ha sido cancelada, esta estrategia ha dejado al BMW M Hybrid #20 —que está empatado a puntos con el Toyota #7— en la 17ª y última posición de la parrilla de Hypercar.

Ferrari también se enfrentará a una dura batalla el domingo, ya que el mejor de los tres 499P saldrá en undécima posición en la parrilla.

En LMGT3, la pole position fue para el Proton Ford Mustang GT3  #77, cuyo mejor tiempo lo marcó Ben Tuck en la FP2.

Lin Hodenius situó al Mercedes #79 de Iron Lynx en segunda posición, mientras que Hadrien David quedó tercero con el Lexus #78.

El Corvette Z06 GT3.R #33 de TF Sport, líder en la clasificación general, saldrá desde la décima posición de su categoría.

6 Horas de Fuji del WEC - Parada de salida

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Coche Tiempo Km/h
1
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France J. Gounon France V. Martins Alpine A424

 

  
2
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424

 

  
3
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001

 

  
4
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble Aston Martin Valkyrie

 

  
5
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001

 

  
6
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Aston Martin Valkyrie

 

  
7
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R

 

  
8
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid

 

  
9
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8

 

  
10
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R

 

  
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P

 

  
12
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P

 

  
13
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid

 

  
14
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8

 

  
15
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8

 

  
16
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P

 

  
17
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8

 

  
18
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3

 

  
19
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3

 

  
20
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3

 

  
21
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo

 

  
22
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3

 

  
23
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo

 

  
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3

 

  
25
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

 

  
26
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo

 

  
27
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

 

  
28
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo

 

  
29
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3

 

  
30
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo

 

  
31
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo

 

  
32
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3

 

  
33
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3

 

  
34
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R

 

  
35
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R

 

  
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