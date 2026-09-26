El diluvio en Fuji cancela la clasificación del WEC: así queda la parrilla

El Campeonato Mundial de Resistencia ha cancelado la sesión de clasificación para las 6 Horas de Fuji tras las lluvias torrenciales que azotaron el circuito el sábado por la tarde.

Aunque la última sesión de entrenamientos del fin de semana se desarrolló en condiciones de mojado sin incidentes, un nuevo chaparrón justo antes de la clasificación limitó gravemente la visibilidad en el circuito.

La sesión inaugural de la categoría LMGT3 comenzó según lo previsto a las 15:00h local (08:00h de España), pero se suspendió con bandera roja apenas un minuto después, cuando François Heriau, con categoría bronce, sufrió un accidente con el Ferrari 296 GT3 #21 de AF Corse en la curva 2.

Poco después de que todos los coches hubieran regresado al pitlane, Dirección de Carrera anunció que se cancelarían las clasificaciones tanto de la categoría LMGT3 como de la de Hypercar, ya que no se esperaba que el tiempo mejorara hasta varias horas más tarde.

De acuerdo con el reglamento deportivo, la parrilla de salida para la carrera del domingo se basará en los tiempos combinados de las tres sesiones de entrenamientos libres.

La mayoría de los pilotos había marcado sus mejores tiempos en la FP2 del viernes por la tarde, antes de que la pista se mojara demasiado para los neumáticos lisos el sábado.

Alpine saldrá, por tanto, desde la pole position en la prueba del WEC en Japón, después de que Víctor Martins marcara un mejor tiempo de 1:29.304s al volante del A424 #36 en la FP2.

N.º 36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frédéric Makowiecki, Víctor Martins Foto: JEP

Harry Tincknell fue el segundo más rápido en la sesión de 90 minutos, pero el Aston Martin Valkyrie #007 bajará al cuarto puesto de la parrilla tras recibir una penalización de dos puestos por chocar contra el Aston Martin Vantage GT3 #27 en la FP3 celebrada el sábado por la mañana.

Esto aupará al Alpine #35 de Charles Milesi y Ferdinand Habsburg al segundo puesto, lo que supondrá un doblete en la primera fila, un año después de que el fabricante francés lograra su primera victoria con el A424 LMDh en este mismo circuito.

El Genesis GMR-001 #19, pilotado por Paul-Loup Chatin, Dani Juncadella y Mathieu Jaminet, subirá al tercer puesto, lo que supone el mejor resultado en la clasificación para la marca del Grupo Hyundai.

El coche gemelo de Genesis, cuyo mejor tiempo en los entrenamientos lo marcó Mathys Jaubert, saldrá en quinta posición, por detrás del Aston Martin #007 de Tincknell y Tom Gamble, que ha sido penalizado. El fabricante británico, sin embargo, contará con sus dos coches en las primeras posiciones de la parrilla, ya que el Valkyrie #009 registró el sexto mejor tiempo en los entrenamientos.

El séptimo puesto será para el Cadillac V-Series.R de Jota con el número 38, seguido del Toyota TR010 con el número 8. El top 10 lo completarán el Peugeot 9X8 con el dorsal 93 y el Cadillac con el 12.

Los dos coches que lideran conjuntamente la clasificación saldrán desde la mitad inferior de la parrilla del Hypercar.

El Toyota TR010 #7 partirá desde la 13ª posición de la parrilla después de queKamui Kobayashi quedara a más de siete segundos del mejor tiempo en los entrenamientos.

Toyota TR010 n.º 8 de Toyota Gazoo Racing: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto: JEP

BMW decidió no centrarse en las vueltas con poco combustible en los entrenamientos del viernes, celebrados en condiciones de seco, consciente de que se preveía lluvia para el sábado durante la clasificación. Sin embargo, ahora que la clasificación ha sido cancelada, esta estrategia ha dejado al BMW M Hybrid #20 —que está empatado a puntos con el Toyota #7— en la 17ª y última posición de la parrilla de Hypercar.

Ferrari también se enfrentará a una dura batalla el domingo, ya que el mejor de los tres 499P saldrá en undécima posición en la parrilla.

En LMGT3, la pole position fue para el Proton Ford Mustang GT3 #77, cuyo mejor tiempo lo marcó Ben Tuck en la FP2.

Lin Hodenius situó al Mercedes #79 de Iron Lynx en segunda posición, mientras que Hadrien David quedó tercero con el Lexus #78.

El Corvette Z06 GT3.R #33 de TF Sport, líder en la clasificación general, saldrá desde la décima posición de su categoría.

6 Horas de Fuji del WEC - Parada de salida