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Hamilton niega haber pedido un trato favorable a Ferrari

Lewis Hamilton defiende que no pide ser tratado en Ferrari mejor que su compañero, pero cree que la Scuderia tiene aún cosas que resolver.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Eric Le Galliot

Madrid.- El jueves del GP de España de F1 en Ferrari consistió en aclarar y comentar lo ocurrido al inicio de la carrera del domingo pasado, cuando Charles Leclerc y Lewis Hamilton se tocaron en la primera chicane. Luego, hubo cierto cruce de declaraciones, y especialmente el inglés se mostró molesto sobre cómo gestionó su equipo lo ocurrido.

Ahora, mientras Leclerc ha asumido toda su culpa, Hamilton no fue crítico con su compañero, pero mantuvo que Ferrari aún tiene trabajo por hacer, por más que ya haya habido una charla constructiva: "Ha sido muy positivo; hablé con Fred  (Vasseur, el director) el lunes y mantuvimos una conversación clara y franca: obviamente, siempre vamos a tener opiniones diferentes, pero al final nos ponemos de acuerdo y encontramos el camino a seguir, y creo que eso es lo positivo de lo que hemos conseguido en los últimos 15 meses o así. Hemos llegado a un punto en el que tenemos una comunicación interna realmente excelente, y lo mismo ocurre conmigo. Y con Charles".

Restó importancia al duelo en pista:  "Basta con echar un vistazo a la historia de este deporte: ya ha pasado antes, así que no es para tanto".

Sin embargo, cuando le preguntaron si esas 'reglas de combate' que el domingo quería que le aclararan se habló en la charla, dijo: "No fue así". Y sobre si presionará para que se aclare en el futuro, declaró: "Ahora mismo solo intento centrarme en tener un mejor fin de semana. Estoy seguro de que, en algún momento, hablaremos de cómo podemos mejorar, pero no hemos tenido mucho tiempo para dar un giro a la situación. No se pueden cambiar las cosas en dos días".

Hamilton admitió que el campeonato aún está matemáticamente a su alcance, pero definió la ventaja de Mercedes como "la mayor diferencia que he visto en mucho, mucho tiempo en este momento del año".

Volviendo a las mejoras de comunicación que debe hacer Ferrari, asevera que no es algo de la noche a la mañana: "Creo que es un proceso a largo plazo. No es algo que podamos cambiar ya para este fin de semana. Hay muchísimas piezas en juego, hay mucha gente, hay una cultura que lleva ahí mucho, mucho tiempo y mover piezas tan grandes no es tan fácil. Así que vamos paso a paso, y lo primero es hablarlo. Empieza por el reconocimiento que tenemos a nivel interno y, a partir de ahí, se trata de buscar soluciones juntos; no es algo que suceda de la noche a la mañana. Probablemente probaremos cosas y aún así no saldrá bien, pero al final llegaremos a donde necesitamos llegar".

El heptacampeón también narró que, además de con Vasseur, se sentó con su compañero monegasco: "Creo que lo mejor es que no hemos rehuido el debate. Nos sentamos cara a cara, solo él y yo, y lo hablamos. Ambos fuimos abiertos y sinceros, y lo zanjamos. Podemos seguir adelante. Creo que eso demuestra su madurez. Creo que es saludable".

"Es una relación que hemos construido con el tiempo. Por supuesto que habrá frustraciones, y habrá momentos en los que estaremos un poco… Estoy seguro de que habrá más ocasiones en las que estemos muy igualados, porque tenemos un ritmo muy similar. Los dos queremos ganar tanto como el otro, y los dos queremos hacerlo bien por el equipo también. Pero sí, creo que es muy positivo".

Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Una vista panorámica del pit lane

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Vista general del circuito

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Vista general del circuito

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Un coche médico de Mercedes circula por el circuito

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Una bandera española ondea sobre el circuito

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Una vista panorámica del circuito

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Los responsables de la FIA inspeccionan el circuito

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Una bandera española ondea sobre el circuito

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Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Vista general del circuito

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Esteban Ocon, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Datos técnicos del McLaren MCL40

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Datos técnicos del Mercedes W17

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

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Mike Krack, director de operaciones en pista del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del jueves en Madring, GP de España 2026 de la F1
Fórmula 1
61

Por último, le preguntaron si, dado que saca 36 puntos a su compañero, es hora de que Ferrari se centre en él para perseguir a los Mercedes, contestó: "Bueno, en realidad eso no es lo que he estado pidiendo".

"Se trata simplemente de asegurarnos de que estamos haciendo lo necesario para conseguir el mejor resultado para el equipo. En lugar de competir entre nosotros y acabar cuarto y quinto, quizá podamos trabajar juntos, subir al podio y sumar más puntos. Creo que, a estas alturas, si nos fijamos en la última carrera, Mercedes era seis décimas más rápido en las rectas. En casi todos los demás circuitos, la diferencia era de tres o cuatro décimas".

"Solo perdíamos en las rectas. Creo que hemos hecho un trabajo realmente excelente, teniendo en cuenta ese déficit, y seguimos introduciendo mejoras en el coche. Hemos mejorado el motor. Sabíamos que la última actualización no iba a ser la solución milagrosa que cerrara por completo esa brecha, pero para mí es muy positivo ver que seguimos avanzando, y es que ellos son muy, muy rápidos, y no es fácil".

"Como he dicho, en lugar de centrarme en ellos, ahora mismo no son mi prioridad. Creo que debemos centrarnos únicamente en cómo dar lo mejor de nosotros mismos y rendir al máximo durante los fines de semana. Habrá fines de semana en los que ellos estén excepcionales y habrá otros en los que quizá metan la pata. Mientras nos centremos en nuestra regularidad y en intentar sacar el máximo partido a nuestros fines de semana, quizá llegue un momento en el que podamos aprovechar sus posibles fallos".

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