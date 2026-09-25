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Norris se desespera: "La mayor parte del tiempo lo perdemos en las rectas"

Lando Norris admite que arriesgó demasiado en clasificación, pero señala el gran problema del McLaren: la velocidad en recta le dejó sin opciones de pole.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Lando Norris se marchó de la clasificación con una mezcla de frustración y resignación tras no poder pasar de la quinta posición. El británico aseguró que se ha sentido cómodo con el coche durante todo el fin de semana, pero reconoció que las limitaciones, especialmente en las rectas, le impidieron luchar por un mejor resultado.

El piloto de McLaren explicó que las sensaciones al volante habían sido positivas desde el inicio del fin de semana, aunque los tiempos no reflejaron esa confianza. "No creo que hayamos encontrado ritmo alguno. ¿Por qué dices eso?", respondió cuando le preguntaron por una aparente mejora en el rendimiento.

Norris matizó que el coche parecía más competitivo con poca carga de combustible, pero insistió en que el déficit seguía siendo enorme respecto a los Mercedes.

"Sí, creo que en comparación con los demás [hemos mejorado], pero eso siempre es de esperar con menos combustible. Aun así, seguimos a ocho décimas de la pole. Para ser sincero, la mayor parte del tiempo lo perdemos en las rectas y no puedo hacer nada".

La clasificación estuvo marcada por un error en su último intento, aunque el británico dejó claro que asumió el riesgo de forma deliberada.

"Sinceramente, me he sentido cómodo en el coche todo el fin de semana. En mi última vuelta cometí un error y lo pagué caro. Pero estoy en un momento en el que, en cierto modo, tengo que ir a por la pole o morir en el intento".

"Por supuesto, hoy he pagado el precio por forzar demasiado, pero es lo que hay", dijo.

Crónica y resultados de la clasificación:

El británico también puso el foco en el rendimiento del monoplaza. Aunque desde el equipo dicen que todo funciona como estaba previsto, los tiempos cuentan una historia muy distinta.

"Los chicos dicen que todo funciona según lo previsto, pero cuando ves que te faltan ocho décimas para el primer puesto, duele".

Además, reveló que su situación es todavía más complicada al compararse con el otro coche de la escudería, el de Oscar Piastri, que fue tercero.

"Ha sido duro, sobre todo con mi coche. Por alguna razón, mi coche es incluso peor en comparación con el otro coche del equipo. Eso me está haciendo la vida muy difícil".

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