Vasseur: "Trabajar en Ferrari es difícil, y también leer ciertas cosas"

En Bakú Ferrari ha luchado por el segundo puesto, al menos en la clasificación, que ha puesto de manifiesto la superioridad de George Russell y de Mercedes, mientras que el equipo de Maranello ha dado lo mejor de sí mismo, consiguiendo el segundo puesto y, por tanto, la primera fila en la parrilla para la carrera de mañana sábado.

Bastó una milésima de segundo sobre Oscar Piastri, pero eso fue suficiente para que Charles Leclerc fuera, literalmente, el mejor del resto. La diferencia con Russell, de más de ocho décimas, explica bien el potencial del W17 y, hay que decirlo, también de Russell a lo largo de este fin de semana.

Al término de la sesión de clasificación de Bakú, Frederic Vasseur se presentó ante los micrófonos de Sky Sport F1 para comentar la actuación de Ferrari.

"Ha sido una sesión difícil para todos, pero, en comparación con ayer, la temperatura ha bajado mucho y los tres primeros han hecho estrategias diferentes. Y no es muy normal que haya tres estrategias diferentes entre los tres primeros. Nosotros y Mercedes hicimos dos intentos seguidos, mientras que McLaren hizo uno y luego otro".

"Pero así ha sido. Sin duda, dadas las características de este circuito —el bajo agarre, el viento y la temperatura más baja—, sabíamos que todo estaría más al límite, pero otros han optado por estrategias diferentes a las nuestras".

Russell estuvo a otro nivel y el temor es que mañana se repita la misma situación. Vasseur, sin embargo, ha dejado claro que no quiere tirar la toalla.

"Si nos fijamos en esta clasificación, Mercedes parece demasiado fuerte. Pero, sin duda, lucharemos y daremos el máximo hasta el final, y la carrera siempre es un poco diferente. Es cierto que, desde la primera sesión de entrenamientos, Russell ha parecido imbatible aquí, con un ritmo espectacular. Pero la carrera es otra historia. Podrían darse las mismas condiciones, claro, pero lo daremos todo", aseguró.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

Si Leclerc fue, literalmente, el mejor de los demás, Lewis Hamilton tuvo más dificultades de lo esperado y acabó sexto. Vasseur reveló que un toqye contra el muro en la primera vuelta de la Q3 le causó algunos problemas al siete veces campeón del mundo, quien además se vio frenado por su posición en pista, lo que le dejó sin rebufo justo en el momento más importante de la clasificación.

"Lewis tuvo un roce con el muro en la primera vuelta de la Q3 y eso le obligó a ir a la caza. Además, los pilotos estaban todos en una secuencia diferente, por lo que Lewis se quedó solo y sin rebufo. Esto le costó una o dos décimas y probablemente habría ganado mínimo una posición".

"Mañana la carrera será larga, tendremos que tener un ritmo fuerte y constante. Sabemos que en Bakú el desgaste de los neumáticos es muy bajo y creo que este año todavía más. Mañana creo que será bastante complicado adelantar, pero ya lo veremos".

El director de Ferrari, al ser preguntado sobre lo difícil que resulta ocupar su cargo, no se anduvo con rodeos. Pero también quiso desahogarse con tacto.

"Es difícil trabajar en Ferrari, pero también lo es para todos los miembros del equipo. La semana pasada tuvimos que leer que alguien iba a ser despedido. Creo que la F1 es un reto enorme. Somos cuatro equipos que luchamos por centésimas. Hoy Russell ha marcado la diferencia, pero normalmente luchamos por centésimas".

"Sin duda, la falta de tranquilidad no ayuda al equipo, pero las cosas son así y simplemente tenemos que seguir trabajando", concluyó Fred Vasseur.