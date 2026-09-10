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Colapinto confía en el impulso de Monza: "Espero seguir luchando con los mejores"

Colapinto desafía a Racing Bulls antes de Madrid: Alpine ha dado un golpe de autoridad y el argentino quiere mantenerse por delante para sumar puntos.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Franco Colapinto llega al Gran Premio de España con un objetivo claro: mantener a Alpine por delante de Racing Bulls. El piloto argentino considera que la evolución mostrada por el equipo en las últimas carreras ha permitido recuperar terreno en una batalla que, por ahora, parecía estar decantándose del lado de sus rivales.

La escudería francesa atravesó una etapa complicada en la que perdió ritmo respecto a Racing Bulls y Audi, pero el paso adelante dado en Monza ha cambiado el escenario. En Italia, según Colapinto, Alpine fue "claramente más fuerte" que sus rivales directos, por lo que el objetivo para Madring es mantenerse ahí.

"Nuestro principal objetivo, por supuesto, es estar por delante de ellos. Y por eso la mejora que hemos logrado es muy positiva. En Monza fuimos claramente más fuertes y esa es la dirección en la que tenemos que seguir avanzando", explicó.

Colapinto considera que la evolución ha llegado en un momento especialmente clave para Alpine, después de varias carreras en las que el equipo estaba sufriendo para mantener el ritmo.

"La mejora llegó en el momento adecuado, porque estábamos pasando un poco de apuros y nos faltaba ritmo en comparación con ellos y con Audi. Y eso nos ha vuelto a colocar, creo, ligeramente por delante".

Ahora, el reto será comprobar si ese rendimiento puede trasladarse a Madring y mantenerse durante las próximas carreras: "Tenemos que intentar entender cómo se compara nuestro ritmo aquí con el de ellos. Pero en Monza fuimos, sin duda, muy rápidos. Y sí, esperemos poder mantenernos por delante y seguir sumando más puntos".

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Colapinto no olvida su oportunidad perdida en Monza

El argentino también echó la vista atrás para recordar lo ocurrido en Monza, donde vivió uno de sus fines de semana más decepcionantes del año. Colapinto admitió que estuvo enfadado durante varios días después de cometer un error que acabó con sus opciones de luchar por un resultado mucho más importante.

"No ocurre muy a menudo que tengas la oportunidad de luchar con los equipos punteros y los mejores pilotos, de estar a la altura de McLaren, Ferrari y Red Bull", reconoció.

"Da buenas sensaciones; es una motivación diferente luchar de repente por el podio desde el principio. Y fue genial. Por supuesto, era la primera vez que lo vivía, pero fue genial y una sensación diferente", explicó.

Colapinto admite que el error le dejó especialmente frustrado, precisamente porque había demostrado tener ritmo para aprovechar una oportunidad poco habitual.

"El error acabó con todas mis posibilidades y oportunidades. Así que estaba enfadado y frustrado, claro, pero luego me recuperé bien y fue una buena carrera", aseguró.

Ahora espera que Alpine pueda repetir ese paso adelante y volver a meterse en la pelea con los equipos de la zona alta: "Espero que podamos repetir pronto y seguir luchando con los mejores equipos".

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