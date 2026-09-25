Alonso ironiza con su 'error' en la clasificación de Bakú F1

Alonso ya sabía que saldría último en la carrera del sábado en Bakú por penalización tras cambios en el motor, pero aun así logró batir en la clasificación a los tres únicos coches con los que puede luchar, el de su compañero y a los Cadillac. El asturiano incluso pudo haber mejorado esa posición de no haber sido por un problema en el segundo sector, y explicándolo, tiró de ironía: "Apreté al entrar en la curva 15 y se me bloquearon las ruedas, así que fue un error del piloto y, por eso, no estamos en la pole".

Ya más seriamente, le preguntaron a Fernando Alonso por su objetivo para el domingo teniendo en cuenta el rendimiento del AMR26 de Aston Martin en el circuito urbano de Bakú, y explicó algo sencillo: "Intentar terminar la carrera sin cometer errores como los de hoy y sin estrellar el coche. No nos jugamos muchas posiciones importantes, así que es fundamental mantener el coche en buen estado de cara al triplete. Ahora hay tres carreras (después de este sábado, el siguiente domingo en Sepang y el siguiente en Singapur), así que tenemos que cuidar las piezas de serie y cosas por el estilo".

Sin embargo, celebra los cambios de Aston Martin desde el jueves, aunque eso no le haya permitido luchar por más: "Hoy estoy mucho más contento que ayer con el coche. Hemos hecho muchos cambios en la puesta a punto durante la noche y me he sentido mucho más seguro en la FP3 y en la clasificación. He podido exprimir el coche y los tiempos salían con más facilidad; creo que hoy estábamos a 2,5 segundos de los primeros".

En la FP3, Alonso había estado a 2.5 del líder, aunque con el error en Q1, terminó a 2.9s este viernes. Y continuó, en referencia a la unidad de potencia: "A pesar de las desventajas que tenemos en las rectas, creo que hemos dado un paso adelante en las curvas con respecto a ayer. Aún queda un largo camino por recorrer; tenemos que seguir mejorando en ambos aspectos, el chasis y el motor, e intentar mejorar".

Hubo muchas dudas respecto al motor Honda, después de una fuga de aceite que le dejó fuera en gran parte de la FP2 del jueves, y que obligó al frabicante nipón a más cambios. El asturiano dijo no tener claro si lo mantienen: "Creo que lo estamos utilizando".

Respecto a si tiene más rendimiento ese motor que el anterior, aclara que no ha sido una mejora, y que el objetivo es, más bien, acumular motores que poder usar más adelante para solo sancionar aquí, donde ya no tenían muchas opciones: "No, tiene las mismas especificaciones, así que ofrece el mismo rendimiento, pero, obviamente, tuvimos que aceptar algunas sanciones para terminar la temporada. Aún no sé si tendremos que asumir más o no, pero de vez en cuando tenemos que aprovechar los fines de semana en los que somos menos competitivos. Ya entonces sabíamos que era uno de esos circuitos en los que había que penalizar para intentar conseguir algunas piezas más nuevas para Malasia y Singapur, donde tenemos más esperanzas".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

El viento fue complicado este jueves, y Alonso considera que fue clave en su problema: "Me salí de la pista; creo que al frenar con viento de cola; a veces te da una ráfaga de viento y el coche no se detiene, sigues avanzando y no hay frenada; en algunas curvas sí que ayuda porque tienes el viento de frente. Típico de Bakú; no creo que sea un Bakú diferente al de cualquier otro año".

Pese a eso, señaló que el evento tal vez no se prepara tan bien como otros circuitos urbanos (o no puede hacerlo), por cómo se encuentra la pista: "No recuerdo nada demasiado diferente a otros años; siempre hay polvo. Ya lo comentamos, también con los equipos, que algunos de los circuitos urbanos están muy bien preparados. Singapur siempre está bien preparado, Mónaco también.... Bakú parece estar siempre bastante polvoriento, con bolsas de plástico y otras cosas volando por ahí".

"Mañana va a ser lo mismo, así que tenemos que pensar en cómo preparar mejor Bakú. Es un lugar increíble, con esas largas rectas; creo que mañana habrá muchos adelantamientos. Solo tenemos que asegurarnos de que esté limpio cada día".

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