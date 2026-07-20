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Horarios del GP de Hungría de F1 y cómo ver: ¡último antes del parón!

Mira los horarios completos para el GP de Hungría 2026 de F1 que dará la bienvenida al parón de verano, con cada sesión, cómo ver todo y más.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Malcolm Griffiths / Formula 1 via Getty Images

El Gran Premio de Hungría será la undécima carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1, del 24 al 26 de julio, siendo así la última prueba antes de que el Gran Circo se vaya de vacaciones hasta la penúltima semana de agosto. Mira y apunta los horarios de Hungaroring, así como la forma de ver cada sesión en directo desde España.

¡Y ojo, que el GP de Hungría va a ser muy importante para Aston Martin!

Hungary Horarios del GP de Hungría de F1 2026 en España Hungary

Sesión Día Hora

Libres 1

 Viernes 24 de julio 13:30h-14:30h

Libres 2

 Viernes 24 de julio 17:00h-18:00h

Libres 3

Sábado 25 de julio

 12:30-13:30h

Clasificación de Spa

Sábado 25 de julio

 16:00h

Carrera de Spa (70 vueltas)

Domingo 26 de julio

 15:00h

El fin de semana de F1 en Hungaroring se llevará a cabo con el habitual formato y con unos horarios que serán los mismos tanto en España como en Hungría. Por lo tanto, el viernes se disputarán las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, ambas de 60 minutos de duración, con la FP1 arrancando a las 13:30h y la FP2 a las 17:00h.

El sábado se disputará la clasificación a las 16:00h, pero antes habrá una última sesión de prácticas de 12:30h a 13:30h. Mientras que la hora de la verdad, el momento en el que se repartan los puntos, llegará el domingo 26 de julio con la carrera a las 15:00h.

Los aficionados de Latinoamérica deberán madrugar un poco más, ya que la clasificación iniciará a las 08:00h de México y a las 11:00h de Argentina, mientras que la carrera con Sergio Pérez será a las 07:00h en México y a las 10:00h en Argentina con especial protagonismo para Franco Colapinto.

Cómo se puede ver por la TV u online el GP de Hungría de F1 2026

El Gran Premio de Hungría en España seguirá viéndose de forma legal únicamente a través de DAZNF1, un canal que puedes encontrar en su propia plataforma de streaming a través de distintos paquetes y precios dependiendo si sólo te interesa ver los deportes de motor o si también estás interesado en ver Fútbol y más cosas.

Obviamente, existen también otros operadores externos tanto por cable como de forma totalmente online que cuentan con DAZNF1 en su oferta, como Movistar+ u Orange.

El servicio oficial de la propia Fórmula 1, llamado 'F1 TV', no se puede contratar en España, pero sí en Latinoamérica, donde los derechos de retransmisión del Gran Circo son de ESPN vía Disney Premium, aunque en Argentina están compartidos con FOX Sports, mientras que en México las opciones son Sky Sports o Izzy Sports.

Y estamos obligados a recordarte que aquí, en Motorsport.com, te contaremos todo lo que suceda en el Gran Premio de Hungría 2026 a través de directos con live timing, noticias, declaraciones, fotos, vídeos y mucho más.

El circuito de Hungaroring, sede del GP de Hungría 2026 de F1

Hungaroring, aunque no cuenta con la historia de otros trazados del calendario, es un clásico de la Fórmula 1, ya que entró en el calendario en 1986 y desde entonces no ha fallado nunca, ni siquiera cuando la COVID-19 provocó grandes e importantes bajas.

El circuito sede del GP de Hungría se encuentra en Mogyoród, a unos 30 km de la capital, Budapest. Mide de 4,381 km y cuenta con 14 curvas (seis a izquierdas y ocho a derechas, la carrera se disputa 70 vueltas en el sentido de las agujas del reloj y se en total se completan 306.63 km.

Carrera GP de Hungría 
Lugar Budapest, Hungría
Pista Hungaroring
Longitud de la pista 4.381 km
Distancia de carrera 70 vueltas / 306.63 kilómetros
Sentido de la marcha En sentido de las agujas del reloj
Curvas 14 (6 a izquierdas, 8 a derechas)
Porcentaje de carga total por vuelta 44 %
Velocidad máxima 315 km/h
Desde qué lado sale el piloto de la pole Izquierdo

¿Qué pilotos saben lo que es ganar, hacer la pole o subir al podio en el GP de Hungría de F1?

El piloto más victorioso de Hungaroring es claramente Lewis Hamilton, ya que ha logrado ganar en este circuito en hasta ocho ocasiones, el doble que Michael Schumacher que es el segundo más laureado aquí con cuatro triunfos. De los pilotos en activo ahora mismo, Max Verstappen lo ha hecho dos veces, mientras que Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri y Lando Norris han ganado una vez.

En cuanto a poles, también Hamilton es el rey con nueve, seguido por las siete de Schumacher y las tres de Senna y Vettel. Verstappen, Russell, Norris y Leclerc cuentan con una pole cada uno en Hungría.

Los podios en Hungaroring están más repartidos, pero también manda Hamilton con un total de 12 top 3 en este circuito, seguido por los nueve de Kimi Raikkonen. Alonso tiene cinco podios en Hungría, Verstappen cuatro y Norris tres.

Los récords F1 en Hungaroring

Récord de la pole

United Kingdom Lewis Hamiltom

Mercedes

1:13.447

 2020
Vuelta rápida en carrera

 

United Kingdom Lewis Hamiltom

Mercedes

 

1:16.627

 2020

Últimos autores de pole y de victorias de F1 en Hungría

Oscar Piastri, McLaren, es el último ganador en Spa

Oscar Piastri, McLaren, es el último ganador en Spa

Foto de: Yves Herman / Pool / AFP via Getty Images

AÑO Pole position VICTORIA
2025 Monaco Charles Leclerc United Kingdom Lando Norris
2024

United Kingdom Lando Norris

 Australia Oscar Piastri
2023 United Kingdom Lewis Hamilton Netherlands Max Verstappen
2022
 United Kingdom George Russell Netherlands Max Verstappen
2021
 United Kingdom Lewis Hamilton France Esteban Ocon
2020
 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2019 Netherlands Max Verstappen United Kingdom Lewis Hamilton
2018 United Kingdom Lewis Hamilton United Kingdom Lewis Hamilton
2017 Germany Sebastian Vettel Germany Sebastian Vettel
2016 Germany Nico Rosberg United Kingdom Lewis Hamilton

Carrera siguiente : GP de Países Bajos (21-23 de agosto)

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