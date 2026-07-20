Toto Wolff admite que Mercedes tiene el motor más potente y Red Bull avisa sobre el próximo ADUO

Toto Wolff ha admitido que Mercedes cuenta con la unidad de potencia más potente de la Fórmula 1, lo que ha despertado el interés de Red Bull, ahora que el control del ADUO vuelve a estar en el centro de atención.

Uno de los principales temas candentes de la nueva era de la F1 ha sido el ADUO, cuando la FIA reveló que Red Bull-Ford se consideraba el referente en la parrilla y no Mercedes. Tras basar su evaluación exclusivamente en el motor V6, en contra de lo que prefería hacer cuando se estaban elaborando las normas, la FIA tuvo que revisar sus datos y resultados a petición del equipo de Milton Keynes.

Aunque Red Bull ha aceptado que no podrá cambiar los resultados, sigue insistiendo en que Mercedes tiene la unidad de potencia más potente y ha expresado su preocupación por verse en una situación de desventaja frente a rivales que pueden mejorar sus PU, pero que, en teoría, pueden elegir no elevar el nivel de su V6 para que Red Bull se mantenga en lo más alto del ADUO.

Tras el Gran Premio de Bélgica surgió una nueva intriga en esta saga cuando el director de Mercedes, Toto Wolff, dijo abiertamente que su equipo cuenta con la unidad de potencia más potente al referirse a sus continuos problemas de fiabilidad.

"Tuvimos un problema en todos los motores Mercedes: nos faltaba potencia en las rectas y eso le perjudicó mucho a él [Russell]; la culpa es 100% nuestra", dijo Wolff a Sky Sports F1 sobre el problema de velocidad en recta que afectó a Russell y que provocó el toque con Lewis Hamilton y posterior abandono en la carrera de Spa.

"Estamos dando lo mejor de nosotros como equipo; contamos con la unidad de potencia más potente y con un coche sólido capaz de ganar; todo el mundo da el máximo para minimizar los errores y, aun así, ocurren porque somos humanos".

"Le fallamos a Kimi en Silverstone, donde George consiguió un podio que quizá fue mejor resultado del que debería haber sido, y luego uno abandonó en Montreal y el otro en Barcelona; esa es, en parte, la historia de nuestra temporada hasta ahora".

"Pero esto es un deporte técnico, un deporte mecánico", añadió.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Charles Leclerc, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Al conocer la declaración de Wolff, el director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, se mostró totalmente de acuerdo y habló sobre el cierre del segundo periodo del Sistema ADUO tras el GP de Hungría del próximo fin de semana.

"Toto tiene razón. Yo también creo que tienen la unidad de potencia más potente", afirmó Mekies tras el GP de Bélgica. "Y, sin duda, este fin de semana han vuelto a demostrar que tienen una ventaja considerable en las rectas".

"Pero no es el primer fin de semana. Tienen ventaja en las rectas la mayoría de los fines de semana. Y este fin de semana un poco más debido a las características del circuito. Así que ya veremos qué pasa. Como has dicho, el segundo periodo de ADUO finaliza en Budapest dentro de una semana. Ya veremos qué pasa".

Mucho ruido y pocas nueces

En la primera fase del ADUO, los sistemas de propulsión Red Bull-Ford se situaron en lo más alto de la clasificación en cuanto a potencia de los V6, con Mercedes a la zaga en un margen de entre el 2% y el 4%, lo que significa que tiene derecho a una mejora este año y a otra más la próxima temporada. Ferrari, Audi y Honda se consideraban a más de un 4% y podrán tener dos actualizaciones esta temporada y a otras dos el año que viene.

El segundo periodo ADUO de la comenzó en el GP de Mónaco y concluye en el GP de Hungría la próxima semana, lo que significa que, en teoría, los resultados se darán a conocer como máximo dos semanas después. Sin embargo, los resultados del primer periodo ADUO aún no se han publicado oficialmente debido a la revisión de Red Bull.

Por lo tanto, todas las miradas se centrarán en la FIA tras el Gran Premio de Hungría para conocer los resultados del segundo periodo ADUO y saber si se han producido cambios que puedan situar a Mercedes en lo más alto de la clasificación.

Si ese fuera el caso, la unidad de potencia de Red Bull aún tendría que estar al menos un 2% por detrás de la de Mercedes para poder optar a las oportunidades de mejora.